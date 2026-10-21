https://ukraina.ru/20261021/marshruty-mira-natisk-vs-rf-zagadka-sboev-starlink-khronika-sobytiy-na-utro-21-oktyabrya-1083959346.html

Маршруты мира, натиск ВС РФ, загадка сбоев Starlink. Хроника событий на утро 21 октября

Маршруты мира, натиск ВС РФ, загадка сбоев Starlink. Хроника событий на утро 21 октября - 21.10.2026 Украина.ру

Маршруты мира, натиск ВС РФ, загадка сбоев Starlink. Хроника событий на утро 21 октября

Спецпосланник США вылетает в Санкт-Петербург говорить о мире. Российские войска взламывают оборону противника. Вокруг спутниковой сети Маска творится что-то странное: у ВСУ проблемы, но причастность к ним все отрицают

2026-10-21T09:00

2026-10-21T09:00

2026-10-21T09:00

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Американский спецпосланник Стив Уиткофф вылетел в Санкт-Петербург для проведения переговоров с руководством России. О его визите сообщил госсекретарь США Марко Рубио, передает агентство Reuters. Этой поездке предшествовали серьезные дипломатические консультации в Осло. Там Уиткофф, финский президент Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере встретились с Владимиром Зеленским. Из-за болезни зять американского лидера Джаред Кушнер не смог присутствовать лично и участвовал в диалоге дистанционно. После встречи Стубб объявил о реальном продвижении вперед и выработке конкретных тезисов по экономике и безопасности, которые посланник США как раз и везет в Санкт-Петербург.Норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере выразил надежду, что эти контакты смогут подготовить фундамент для будущих переговоров непосредственно на уровне лидеров государств. Как стало известно порталу Axios от информированного чиновника из Вашингтона, Уиткофф рассчитывает встретиться лично с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы представить ему дипломатический план, согласованный с европейскими странами и Киевом. Корреспондент издания Барак Равид подчеркнул, что США, Европа и Украина сейчас демонстрируют прочное единомыслие на рабочем уровне и общее стремление прекратить боевые действия. Источники назвали дискуссии в Осло очень конструктивными, добавив, что украинская сторона озвучила новые идеи, которые удалось детально обсудить.Параллельно с этими дипломатическими шагами американский лидер Дональд Трамп выступил в Белом доме с оценкой ситуации на фронте. Президент США признал успехи Москвы.По его словам, под контроль российских военных каждую неделю переходят все новые значительные территории, независимо от сторонних оценок эффективности действий ВСУ. Американский лидер выразил уверенность в том, что Москва хочет завершить конфликт, однако и Зеленский со своей стороны обязан проявить подлинное стремление к компромиссу. Глава Белого дома предупредил Киев о крайне плохих последствиях в случае отказа от сделки, добавив, что Европа уже сильно устала от этого противостояния, на которое потратила колоссальные средства.Американский лидер напомнил, что еще два года назад во время беседы в Овальном кабинете в присутствии Джей Ди Вэнса Зеленский мог заключить мир на гораздо более выгодных для себя условиях, чем сейчас. Прошлую масштабную военную помощь Украине Трамп назвал источником человеческих смертей и колоссальных финансовых потерь для США, заявив, что взамен переданной техники Вашингтон не получил ничего. При этом он добавил, что для достижения итоговых соглашений Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому вовсе не обязательно встречаться лично в одной комнате — договор можно оформить и другими способами. Со своей стороны, российские власти ранее подтверждали готовность принять Зеленского в Москве для диалога при наличии у него реального желания и с предоставлением гарантий безопасности, напоминая, что Киеву отлично известны необходимые для этого решения.Натиск ВС РФВ ночь на среду и утром серия мощных взрывов прогремела в Киеве, Львове, Луцке, Харькове, Полтаве и ряде других городов. В Соломенском районе украинской столицы, по информации местных властей, под удар попал объект транспортной инфраструктуры, после чего начался пожар. А на правом берегу Киева после удара по энергообъекту в Шевченковском районе частично пропал свет.Также прилеты были зафиксированы в Умани и Ровенской области. В Харькове атаке подвергся Основянский район, также взрывы гремели и на окраинах города. В Днепропетровской области ракетные удары были нанесены по Днепропетровску и Синельниково. Громкие прилеты фиксировались в Волынской области: под огонь попали Ковель и Луцк, над которым после взрывов поднялись столбы дыма.Во Львовской области удары наносили по Жолкве, а на юге взрывы прогремели в Одессе и Полтаве. В Николаевской области, помимо самих взрывов, очевидцы зафиксировали крупный пожар в здании торгового центра "Эпицентр", расположенного в Первомайске.На линии боевого соприкосновения Вооруженные силы России продолжают наступательные действия сразу на нескольких направлениях спецоперации, где у украинских формирований фиксируются серьезные провалы. Одним из ключевых событий, о которых официально заявило Минобороны РФ, стало освобождение населенного пункта Тимошевка в Запорожской области, которому предшествовало взятие под контроль Омельника. Военный эксперт Андрей Марочко подчеркнул, что успешные действия российских подразделений вынуждают украинское командование в экстренном порядке перераспределять имеющиеся силы. По его оценке, резервы, предназначавшиеся для удержания Орехова, теперь приходится перебрасывать на другие направления. Марочко особо выделил значимость транспортного коридора между Омельником и Никольским, отметив, что продвижение российских войск ставит под угрозу важнейшие логистические коммуникации противника, а продвижение западнее Тимошевки способно полностью отрезать снабжение Ореховской группировки Вооруженных сил Украины.В это же время в Запорожье не затихают ожесточенные столкновения в районах Приморского, Степногорска, Лукьяновского и Новояковлевки, где российские бойцы методично улучшают свои тактические позиции. В окрестностях Терноватого, Широкого и Рождественского бои сопровождаются массированным использованием артиллерийских систем и беспилотников. На Добропольском направлении российские силы уверенно удерживают южные окраины Доброполья, параллельно подавляя разрозненные очаги сопротивления в северной части города, а также ведут бои на подступах к Белозёрскому.Серьезное давление на оборонительные рубежи противника сохраняется в районах Константиновки и Алексеево-Дружковки. Здесь российские операторы ударных беспилотников полностью контролируют логистику, пресекая любые попытки украинской стороны перебросить свежие подкрепления. На Славянско-Краматорском направлении бойцам ВС РФ удалось существенно улучшить свое тактическое положение в районе Кривой Луки. Одновременно с этим продолжается штурм Николаевки и идут интенсивные боестолкновения на подступах к населенным пунктам Белокузьминовка и Веролюбовка.Загадка сбоев StarlinkПо информации американской газеты Wall Street Journal, ссылающейся на правительственные чиновники США и информированные источники, американский миллиардер Илон Маск отдал распоряжение урезать скорость работы военной модификации спутниковой сети Starlink, известной как Starshield, для украинской армии.Это решение спровоцировало панические настроения в Киеве и вызвало замешательство в администрации Трампа. Журналисты выяснили, что причиной для такого шага послужило крайнее недовольство Маска и Трампа непрекращающимися украинскими атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы. После того как глава компании SpaceX установил жесткие лимиты на скорость подключения для украинского оборудования, значительная часть ударных беспилотников и дронов-перехватчиков Вооруженных сил Украины фактически потеряла возможность выполнять свои боевые задачи.Инсайдеры издания утверждают, что Маск и Трамп обсуждали ситуацию вокруг спутниковой сети по телефону. По одним данным, этот разговор состоялся сразу после того, как сведения о сбоях попали в публичное поле, однако один из собеседников газеты настаивает, что беседа прошла еще до официального введения скоростных лимитов. В то же время сам Маск ранее неоднократно подчеркивал, что комплексы Starshield являются собственностью американского правительства и полностью им контролируются, а любые изменения в скорости или форматах их работы могут утверждаться исключительно Министерством обороны США и непосредственно главой государства.А сам Трамп на прошлой неделе официально опроверг слухи о том, что Белый дом или лично Маск причастны к блокировкам или ограничениям доступа Украины к системе Starshield. Хотя до этого американский лидер регулярно критиковал Владимира Зеленского за нежелание идти на мирные переговоры и продолжающиеся налеты на российские НПЗ. Накануне глава Пентагона Пит Хегсет заверил, что Вашингтон не корректировал свои подходы к обеспечению Украины спутниковой связью. По словам руководителя оборонного ведомства, американские власти не давали никаких директив на этот счет, однако у Starlink существуют внутренние правила предоставления услуг, которые необходимо соблюдать, и компания имеет полное право принимать самостоятельные решения.Со своей стороны, Владимир Зеленский заявил во вторник, что функционирование спутникового интернета Starlink на территории Украины может полностью нормализоваться в течение ближайших 48 часов. По его словам, этот вопрос обсуждался в ходе телефонной беседы с госсекретарем США Марко Рубио по пути на консультации в Осло. Подробнее - в материале Оставили ВСУ без Starlink: прекратятся ли атаки дронов на Россию после решений Трампа и Маска на сайте Украина.ру.

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