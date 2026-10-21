Ликвидирован один из самых популярных блогеров Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / bogdan.kislak.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / bogdan.kislak.2025
На фронте погиб один из самых известных украинских блогеров Кирилл Солошенко, известный под псевдонимом "Кирюша Аккуратный". О смерти сообщил его друг Богдан Кисляк, опубликовавший соответствующий пост в соцсетях
Как позже стало известно из украинских СМИ, 35-летнего военнослужащего 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ не стало 15 октября. По данным пабликов, блогер погиб, прикрывая сослуживца от удара FPV-дрона. У него осталась мать — Кисляк объявил сбор средств для родственницы друга.
"Я до сих пор не могу поверить, что тебя больше нет с нами. Просто не укладывается в голове, этого не может быть. Ты же Кирюша Аккуратный! Как же так… Ты должен был прожить до глубокой старости и быть офигенным дедом с татухами и крутыми историями для внуков", — написал Кисляк в своих соцсетях.
Солошенко родился 5 августа 1991 года. Свой YouTube-канал он создал в июле 2014-го — на волне интереса к украинскому сегменту видеоблогинга. На канале было опубликовано более 150 видео, набравших в общей сложности свыше 6,4 млн просмотров, аудитория насчитывала около 82 тыс. подписчиков.
В мае прошлого года Солошенко сообщил, что вступил в ряды ВСУ и проходит обучение в одном из учебных центров.
"Как видите, настало и мое время вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Морально я был к этому готов, но от этого не становится намного легче", — писал он.
Солошенко — не первый известный украинец, который был ликвидирован в ходе боевых действий.
Комик и участник "Лиги смеха" Ярослав Гаркавко погиб в декабре 2022 года в возрасте 26 лет. Андрей Павленко, фильмография которого насчитывает более 69 работ, был трижды контужен, но продолжал службу, и умер от последствий ранения, оставив жену и четверых детей.
Те, кому повезло больше, тем временем появляются перед своими подписчиками в новых образах. Так, в этом месяце юморист Игорь Ласточкин, известный по КВН и "Лиге смеха", а ныне служащий в рядах ВСУ, впервые за почти полгода показался в сети — и не с фронтовой сводкой, а с танцем в блиндаже. Взамен он попросил у подписчиков деньги.
"Я вам танец, вы нам кидаете донат на пикап", — обратился к аудитории некогда популярный артист.
12 октября, 12:32Унижение ради донатов: друг Зеленского зарабатывает на "нужды ВСУ" необычным способомИгорь Ласточкин, юморист, известный по КВН и "Лиге смеха", а ныне служащий в рядах ВСУ, впервые за почти полгода появился в сети — и не с фронтовой сводкой, а с танцем в блиндаже. Взамен он попросил у подписчиков деньги
При этом, как выясняется, далеко не все украинские деятели культуры торопятся на передовую. В начале октября украинская актриса Инна Приходько во время интервью проговорилась: оказывается, артистам, в отличие от обычных граждан, воевать совершенно не обязательно.
Поводом стало разочарование в коллеге по цеху — певце Олеге Виннике, который уехал в Германию еще в начале СВО и заявил, что на Украину приезжал лишь на заработки.
"Для меня это, честно говоря, странно. И я бы даже сказала — неразумно с его стороны. Он же, думаю, прекрасно понимал, что никто не заставил бы его насильно воевать. Кто из наших звезд шоу-бизнеса пошел служить принудительно?" — заявила Приходько, фактически признав, что для артистов мобилизации попросту не существует.
Подробнее о словах Приходько, которая сама того не желая приоткрыла завесу тайны, — в публикации Украинская актриса случайно проговорилась, кого не трогают ТЦК.
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