Ликвидирован один из самых популярных блогеров Украины - 21.10.2026 Украина.ру
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Ликвидирован один из самых популярных блогеров Украины
Ликвидирован один из самых популярных блогеров Украины - 21.10.2026 Украина.ру
Ликвидирован один из самых популярных блогеров Украины
На фронте погиб один из самых известных украинских блогеров Кирилл Солошенко, известный под псевдонимом "Кирюша Аккуратный". О смерти сообщил его друг Богдан Кисляк, опубликовавший соответствующий пост в соцсетях
2026-10-21T10:59
2026-10-21T10:59
новости
украина
запад
вооруженные силы украины
всу
артист
киев
германия
приходько
олег винник
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Как позже стало известно из украинских СМИ, 35-летнего военнослужащего 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ не стало 15 октября. По данным пабликов, блогер погиб, прикрывая сослуживца от удара FPV-дрона. У него осталась мать — Кисляк объявил сбор средств для родственницы друга.Солошенко родился 5 августа 1991 года. Свой YouTube-канал он создал в июле 2014-го — на волне интереса к украинскому сегменту видеоблогинга. На канале было опубликовано более 150 видео, набравших в общей сложности свыше 6,4 млн просмотров, аудитория насчитывала около 82 тыс. подписчиков. В мае прошлого года Солошенко сообщил, что вступил в ряды ВСУ и проходит обучение в одном из учебных центров. "Как видите, настало и мое время вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Морально я был к этому готов, но от этого не становится намного легче", — писал он.Солошенко — не первый известный украинец, который был ликвидирован в ходе боевых действий.Комик и участник "Лиги смеха" Ярослав Гаркавко погиб в декабре 2022 года в возрасте 26 лет. Андрей Павленко, фильмография которого насчитывает более 69 работ, был трижды контужен, но продолжал службу, и умер от последствий ранения, оставив жену и четверых детей. Те, кому повезло больше, тем временем появляются перед своими подписчиками в новых образах. Так, в этом месяце юморист Игорь Ласточкин, известный по КВН и "Лиге смеха", а ныне служащий в рядах ВСУ, впервые за почти полгода показался в сети — и не с фронтовой сводкой, а с танцем в блиндаже. Взамен он попросил у подписчиков деньги."Я вам танец, вы нам кидаете донат на пикап", — обратился к аудитории некогда популярный артист.При этом, как выясняется, далеко не все украинские деятели культуры торопятся на передовую. В начале октября украинская актриса Инна Приходько во время интервью проговорилась: оказывается, артистам, в отличие от обычных граждан, воевать совершенно не обязательно. Поводом стало разочарование в коллеге по цеху — певце Олеге Виннике, который уехал в Германию еще в начале СВО и заявил, что на Украину приезжал лишь на заработки."Для меня это, честно говоря, странно. И я бы даже сказала — неразумно с его стороны. Он же, думаю, прекрасно понимал, что никто не заставил бы его насильно воевать. Кто из наших звезд шоу-бизнеса пошел служить принудительно?" — заявила Приходько, фактически признав, что для артистов мобилизации попросту не существует.Подробнее о словах Приходько, которая сама того не желая приоткрыла завесу тайны, — в публикации Украинская актриса случайно проговорилась, кого не трогают ТЦК.
https://ukraina.ru/20261012/unizhenie-radi-donatov-drug-zelenskogo-zarabatyvaet-na-nuzhdy-vsu-neobychnym-sposobom-1083755608.html
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новости, украина, запад, вооруженные силы украины, всу, артист, киев, германия, приходько, олег винник, квн
Новости, Украина, Запад, Вооруженные силы Украины, ВСУ, артист, Киев, Германия, Приходько, Олег Винник, КВН

Ликвидирован один из самых популярных блогеров Украины

10:59 21.10.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / bogdan.kislak.2025
- РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / bogdan.kislak.2025
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На фронте погиб один из самых известных украинских блогеров Кирилл Солошенко, известный под псевдонимом "Кирюша Аккуратный". О смерти сообщил его друг Богдан Кисляк, опубликовавший соответствующий пост в соцсетях
Как позже стало известно из украинских СМИ, 35-летнего военнослужащего 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ не стало 15 октября. По данным пабликов, блогер погиб, прикрывая сослуживца от удара FPV-дрона. У него осталась мать — Кисляк объявил сбор средств для родственницы друга.
"Я до сих пор не могу поверить, что тебя больше нет с нами. Просто не укладывается в голове, этого не может быть. Ты же Кирюша Аккуратный! Как же так… Ты должен был прожить до глубокой старости и быть офигенным дедом с татухами и крутыми историями для внуков", — написал Кисляк в своих соцсетях.
Солошенко родился 5 августа 1991 года. Свой YouTube-канал он создал в июле 2014-го — на волне интереса к украинскому сегменту видеоблогинга. На канале было опубликовано более 150 видео, набравших в общей сложности свыше 6,4 млн просмотров, аудитория насчитывала около 82 тыс. подписчиков.
В мае прошлого года Солошенко сообщил, что вступил в ряды ВСУ и проходит обучение в одном из учебных центров.
"Как видите, настало и мое время вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Морально я был к этому готов, но от этого не становится намного легче", — писал он.
Солошенко — не первый известный украинец, который был ликвидирован в ходе боевых действий.
Комик и участник "Лиги смеха" Ярослав Гаркавко погиб в декабре 2022 года в возрасте 26 лет. Андрей Павленко, фильмография которого насчитывает более 69 работ, был трижды контужен, но продолжал службу, и умер от последствий ранения, оставив жену и четверых детей.
Те, кому повезло больше, тем временем появляются перед своими подписчиками в новых образах. Так, в этом месяце юморист Игорь Ласточкин, известный по КВН и "Лиге смеха", а ныне служащий в рядах ВСУ, впервые за почти полгода показался в сети — и не с фронтовой сводкой, а с танцем в блиндаже. Взамен он попросил у подписчиков деньги.
"Я вам танец, вы нам кидаете донат на пикап", — обратился к аудитории некогда популярный артист.
- РИА Новости, 1920, 12.10.2026
12 октября, 12:32
Унижение ради донатов: друг Зеленского зарабатывает на "нужды ВСУ" необычным способомИгорь Ласточкин, юморист, известный по КВН и "Лиге смеха", а ныне служащий в рядах ВСУ, впервые за почти полгода появился в сети — и не с фронтовой сводкой, а с танцем в блиндаже. Взамен он попросил у подписчиков деньги
При этом, как выясняется, далеко не все украинские деятели культуры торопятся на передовую. В начале октября украинская актриса Инна Приходько во время интервью проговорилась: оказывается, артистам, в отличие от обычных граждан, воевать совершенно не обязательно.
Поводом стало разочарование в коллеге по цеху — певце Олеге Виннике, который уехал в Германию еще в начале СВО и заявил, что на Украину приезжал лишь на заработки.
"Для меня это, честно говоря, странно. И я бы даже сказала — неразумно с его стороны. Он же, думаю, прекрасно понимал, что никто не заставил бы его насильно воевать. Кто из наших звезд шоу-бизнеса пошел служить принудительно?" — заявила Приходько, фактически признав, что для артистов мобилизации попросту не существует.
Подробнее о словах Приходько, которая сама того не желая приоткрыла завесу тайны, — в публикации Украинская актриса случайно проговорилась, кого не трогают ТЦК.
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