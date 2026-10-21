Армия получит безэкипажные танковые подразделения. "Армату" дорабатывают - 21.10.2026 Украина.ру
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Армия получит безэкипажные танковые подразделения. "Армату" дорабатывают
Армия получит безэкипажные танковые подразделения. "Армату" дорабатывают - 21.10.2026 Украина.ру
Армия получит безэкипажные танковые подразделения. "Армату" дорабатывают
В российской армии должны появиться подразделения безэкипажной бронетехники — уже проверенных на полигоне машин по прикрытию танков. Об этом заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров 20 октября сообщил в интервью телеканалу "Звезда"
2026-10-21T09:21
2026-10-21T09:21
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Генерал армии ответил на вопросы о завершившихся 3 октября учениях "Центр-2026", в которых принимали участие более шести тысяч военных и порядка 600 единиц техники, в том числе самолёты, вертолёты, различные беспилотники и роботизированные системы."С 2019 года мы работаем над машиной, которая неплохо себя показала в зоне СВО. Это боевая машина по прикрытию танков, мы её называем БМПТ. У неё есть хорошие вооружения, прицелы, наблюдательные приборы, и она тоже сделана безэкипажной. И у нас должны появиться безэкипажные танковые подразделения — это то, что мы сейчас апробировали на полигоне", — рассказал Евкуров.Он подчеркнул важность безэкипажных систем для сохранения жизни бойцов, хотя и отметил их более медленную работу на нынешнем этапе развития.11 октября генеральный директор "Уралвагонзавода" Александр Потапов рассказал журналистам, что танк "Армата", как и другие российские машины, дорабатывается с учётом опыта СВО и проходит поэтапную войсковую эксплуатацию.Он уточнил, что для танка уже имеется боекомплект с различными типами снарядов с повышенными характеристиками. Также ведутся инициативные работы по дальнейшему повышению характеристик боекомплекта и оптимизации его состава с учётом опыта СВО. И спецоперация "резко ускорила обратную связь с военными"."Но новая машина — это не только железо. Это тренажёры, обучение, вся жизненная цепочка. Человеческий фактор никто не отменял. Нельзя механика-водителя с Т-72 сразу посадить на "Армату" — это как пересесть с "Жигулей" 80-х на современный болид Ferrari. Сначала надо обучить. Тот резонансный случай на параде на Красной площади — как раз об этом", — добавил глава "Уралвагонзавода".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251209/koroleva-pekhoty-ostaetsya-groznym-oruzhiem-v-usloviyakh-sovremennoy-voyny-1072824191.html
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Украина.ру, Новости, Россия, танки, бронетехника, оружие, вооружения, ВПК, ВС РФ, Армия России, Минобороны РФ, СВО, испытания, беспилотники, боевые роботы, безопасность, бойцы, Т-72 "Урал", Армата

Армия получит безэкипажные танковые подразделения. "Армату" дорабатывают

09:21 21.10.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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В российской армии должны появиться подразделения безэкипажной бронетехники — уже проверенных на полигоне машин по прикрытию танков. Об этом заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров 20 октября сообщил в интервью телеканалу "Звезда"
Генерал армии ответил на вопросы о завершившихся 3 октября учениях "Центр-2026", в которых принимали участие более шести тысяч военных и порядка 600 единиц техники, в том числе самолёты, вертолёты, различные беспилотники и роботизированные системы.
"С 2019 года мы работаем над машиной, которая неплохо себя показала в зоне СВО. Это боевая машина по прикрытию танков, мы её называем БМПТ. У неё есть хорошие вооружения, прицелы, наблюдательные приборы, и она тоже сделана безэкипажной. И у нас должны появиться безэкипажные танковые подразделения — это то, что мы сейчас апробировали на полигоне", — рассказал Евкуров.
Он подчеркнул важность безэкипажных систем для сохранения жизни бойцов, хотя и отметил их более медленную работу на нынешнем этапе развития.
11 октября генеральный директор "Уралвагонзавода" Александр Потапов рассказал журналистам, что танк "Армата", как и другие российские машины, дорабатывается с учётом опыта СВО и проходит поэтапную войсковую эксплуатацию.
Он уточнил, что для танка уже имеется боекомплект с различными типами снарядов с повышенными характеристиками. Также ведутся инициативные работы по дальнейшему повышению характеристик боекомплекта и оптимизации его состава с учётом опыта СВО. И спецоперация "резко ускорила обратную связь с военными".
"Но новая машина — это не только железо. Это тренажёры, обучение, вся жизненная цепочка. Человеческий фактор никто не отменял. Нельзя механика-водителя с Т-72 сразу посадить на "Армату" — это как пересесть с "Жигулей" 80-х на современный болид Ferrari. Сначала надо обучить. Тот резонансный случай на параде на Красной площади — как раз об этом", — добавил глава "Уралвагонзавода".
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