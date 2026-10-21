https://ukraina.ru/20261021/udar-po-podstantsii-unichtozhenie-dronov-i-podbityy-sukhogruz-mo-rf-otchitalos-o-rezultatakh-nochnoy-1083960394.html

Удар по подстанции, уничтожение дронов и подбитый сухогруз: МО РФ отчиталось о результатах ночной атаки

Удар по подстанции, уничтожение дронов и подбитый сухогруз: МО РФ отчиталось о результатах ночной атаки - 21.10.2026 Украина.ру

Удар по подстанции, уничтожение дронов и подбитый сухогруз: МО РФ отчиталось о результатах ночной атаки

Российские военные в ночь на среду с помощью беспилотников уничтожили ключевые военные склады, порты и электроподстанции противника, сообщили в Минобороны РФ

2026-10-21T09:23

2026-10-21T09:23

2026-10-21T09:23

сво

спецоперация

украина

россия

киев

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064358168_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_fd7f241f0505b8adae0944440e892abf.jpg

По информации ведомства, в Киеве точным попаданием была выведена из строя стратегическая электрическая подстанция ПС-330 "Нивки". Этот энергообъект обеспечивал работу целого ряда предприятий военно-промышленного комплекса Украины и питал столичные тыловые распределительные центры. Одновременно с этим успешной атаке подвергся город Полтава, где российские дроны полностью уничтожили крупный складской комплекс. На этой площадке украинская сторона хранила запасы беспилотников большой и средней дальности.Отдельное внимание в отчете оборонного ведомства уделено срыву морских поставок западного вооружения. Российским силам удалось перехватить и поразить сухогруз, который выполнял переход по морю в направлении порта Одессы. На борту судна находилась крупная партия военных грузов, предназначавшихся для нужд Вооруженных сил Украины.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, украина, россия, киев, украина.ру