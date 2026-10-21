Удар по подстанции, уничтожение дронов и подбитый сухогруз: МО РФ отчиталось о результатах ночной атаки - 21.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261021/udar-po-podstantsii-unichtozhenie-dronov-i-podbityy-sukhogruz-mo-rf-otchitalos-o-rezultatakh-nochnoy-1083960394.html
Удар по подстанции, уничтожение дронов и подбитый сухогруз: МО РФ отчиталось о результатах ночной атаки
Удар по подстанции, уничтожение дронов и подбитый сухогруз: МО РФ отчиталось о результатах ночной атаки - 21.10.2026 Украина.ру
Удар по подстанции, уничтожение дронов и подбитый сухогруз: МО РФ отчиталось о результатах ночной атаки
Российские военные в ночь на среду с помощью беспилотников уничтожили ключевые военные склады, порты и электроподстанции противника, сообщили в Минобороны РФ
2026-10-21T09:23
2026-10-21T09:23
сво
спецоперация
украина
россия
киев
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064358168_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_fd7f241f0505b8adae0944440e892abf.jpg
По информации ведомства, в Киеве точным попаданием была выведена из строя стратегическая электрическая подстанция ПС-330 "Нивки". Этот энергообъект обеспечивал работу целого ряда предприятий военно-промышленного комплекса Украины и питал столичные тыловые распределительные центры. Одновременно с этим успешной атаке подвергся город Полтава, где российские дроны полностью уничтожили крупный складской комплекс. На этой площадке украинская сторона хранила запасы беспилотников большой и средней дальности.Отдельное внимание в отчете оборонного ведомства уделено срыву морских поставок западного вооружения. Российским силам удалось перехватить и поразить сухогруз, который выполнял переход по морю в направлении порта Одессы. На борту судна находилась крупная партия военных грузов, предназначавшихся для нужд Вооруженных сил Украины.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064358168_107:0:1007:675_1920x0_80_0_0_db3c31b83e6cc1a2a13e89f9ad01248f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, украина, россия, киев, украина.ру
СВО, Спецоперация, Украина, Россия, Киев, Украина.ру

Удар по подстанции, уничтожение дронов и подбитый сухогруз: МО РФ отчиталось о результатах ночной атаки

09:23 21.10.2026
 
© ФотоГерань
Герань - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Российские военные в ночь на среду с помощью беспилотников уничтожили ключевые военные склады, порты и электроподстанции противника, сообщили в Минобороны РФ
По информации ведомства, в Киеве точным попаданием была выведена из строя стратегическая электрическая подстанция ПС-330 "Нивки". Этот энергообъект обеспечивал работу целого ряда предприятий военно-промышленного комплекса Украины и питал столичные тыловые распределительные центры.
Одновременно с этим успешной атаке подвергся город Полтава, где российские дроны полностью уничтожили крупный складской комплекс. На этой площадке украинская сторона хранила запасы беспилотников большой и средней дальности.
Отдельное внимание в отчете оборонного ведомства уделено срыву морских поставок западного вооружения. Российским силам удалось перехватить и поразить сухогруз, который выполнял переход по морю в направлении порта Одессы. На борту судна находилась крупная партия военных грузов, предназначавшихся для нужд Вооруженных сил Украины.
О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияУкраинаРоссияКиевУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:42От кражи танка для атаки на ТЦК: цыгане изменили своё отношение к украинской армии
10:10Переговоры Путина с посланником США: Ушаков раскрыл детали встречи и позицию по Зеленскому
09:41Экономика Украины и война: восток страны теряет заводы, Винница – коров
09:38Кортеж американского спецпосланника приехал в Константиновский дворец
09:23Удар по подстанции, уничтожение дронов и подбитый сухогруз: МО РФ отчиталось о результатах ночной атаки
09:21Армия получит безэкипажные танковые подразделения. "Армату" дорабатывают
09:00Маршруты мира, натиск ВС РФ, загадка сбоев Starlink. Хроника событий на утро 21 октября
08:44Новая "Ялта-2026" может оставить Европу и Украину за бортом мировой повестки — WSJ
08:31Проданная ложь: как на Украине оживляют политических мертвецов
08:08Рубио подтвердил вылет Уиткоффа в Петербург после "позитивной" встречи с Зеленским
07:59"Польский октябрь" 1956-го. Как Польша едва не повторила судьбу Венгрии
07:25"Предадут, но останутся в выигрыше": в США описали шакальи повадки Европы
07:20Кишинев и Сеул выступили против Киева. Отношение к Украине в мире быстро меняется
06:35Горе, смерти, обречённость: Трамп назвал лишней встречу Путина с Зеленским
06:30Дмитрий Евстафьев: Зеленский рассердил Трампа, потому что пообещал и не смог сломать Россию за 60 дней
06:20Военный эксперт: ВСУ не удержат Орехов — ВС РФ продолжат зачистку и пойдут на Запорожье
06:05Европа не спасет: как быстро рухнет Украина без поддержки США
05:45Киев, Одесса и далее... Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу
05:30Откроется дорога на Краматорск: Кнутов рассказал, куда ударят ВС РФ после Доброполья
04:30"Украину законсервируют": Ищенко объснил, что реально стоит за дизельной сделкой
Лента новостейМолния