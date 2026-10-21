https://ukraina.ru/20261021/udar-po-podstantsii-unichtozhenie-dronov-i-podbityy-sukhogruz-mo-rf-otchitalos-o-rezultatakh-nochnoy-1083960394.html
Удар по подстанции, уничтожение дронов и подбитый сухогруз: МО РФ отчиталось о результатах ночной атаки
Удар по подстанции, уничтожение дронов и подбитый сухогруз: МО РФ отчиталось о результатах ночной атаки - 21.10.2026 Украина.ру
Удар по подстанции, уничтожение дронов и подбитый сухогруз: МО РФ отчиталось о результатах ночной атаки
Российские военные в ночь на среду с помощью беспилотников уничтожили ключевые военные склады, порты и электроподстанции противника, сообщили в Минобороны РФ
2026-10-21T09:23
2026-10-21T09:23
2026-10-21T09:23
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По информации ведомства, в Киеве точным попаданием была выведена из строя стратегическая электрическая подстанция ПС-330 "Нивки". Этот энергообъект обеспечивал работу целого ряда предприятий военно-промышленного комплекса Украины и питал столичные тыловые распределительные центры. Одновременно с этим успешной атаке подвергся город Полтава, где российские дроны полностью уничтожили крупный складской комплекс. На этой площадке украинская сторона хранила запасы беспилотников большой и средней дальности.Отдельное внимание в отчете оборонного ведомства уделено срыву морских поставок западного вооружения. Российским силам удалось перехватить и поразить сухогруз, который выполнял переход по морю в направлении порта Одессы. На борту судна находилась крупная партия военных грузов, предназначавшихся для нужд Вооруженных сил Украины.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, украина, россия, киев, украина.ру
СВО, Спецоперация, Украина, Россия, Киев, Украина.ру
Удар по подстанции, уничтожение дронов и подбитый сухогруз: МО РФ отчиталось о результатах ночной атаки
Российские военные в ночь на среду с помощью беспилотников уничтожили ключевые военные склады, порты и электроподстанции противника, сообщили в Минобороны РФ
По информации ведомства, в Киеве точным попаданием была выведена из строя стратегическая электрическая подстанция ПС-330 "Нивки". Этот энергообъект обеспечивал работу целого ряда предприятий военно-промышленного комплекса Украины и питал столичные тыловые распределительные центры.
Одновременно с этим успешной атаке подвергся город Полтава, где российские дроны полностью уничтожили крупный складской комплекс. На этой площадке украинская сторона хранила запасы беспилотников большой и средней дальности.
Отдельное внимание в отчете оборонного ведомства уделено срыву морских поставок западного вооружения. Российским силам удалось перехватить и поразить сухогруз, который выполнял переход по морю в направлении порта Одессы. На борту судна находилась крупная партия военных грузов, предназначавшихся для нужд Вооруженных сил Украины.