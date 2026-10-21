https://ukraina.ru/20261021/predadut-no-ostanutsya-v-vyigryshe-v-ssha-opisali-shakali-povadki-evropy-1083958226.html

"Предадут, но останутся в выигрыше": в США описали шакальи повадки Европы

"Предадут, но останутся в выигрыше": в США описали шакальи повадки Европы - 21.10.2026 Украина.ру

"Предадут, но останутся в выигрыше": в США описали шакальи повадки Европы

Европейские лидеры могут предать Владимира Зеленского в любой момент, но продолжат и дальше зарабатывать на останках Украины. Об этом военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис 20 октября заявил в эфире YouTube-канала

2026-10-21T07:25

2026-10-21T07:25

2026-10-21T07:30

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Он допустил, что европейская элита смирится со вступлением конфликта в финальную стадию, когда больше не останется выбора "и придётся идти на крайне неприятную сделку по Украине"."Думаю, если они увидят, что дело идёт к провалу, а президент [США Дональд] Трамп решит отозвать свою поддержку, то они в одночасье отвернутся от Зеленского. Они постоянно твердили: "Мы будем с вами столько, сколько потребуется", — обнимали его, заверяли в поддержке... а потом руки, которые его обнимали, вдруг начнут его отталкивать. Они сделают это в одночасье. И Зеленский останется совсем один", — отметил Дэвис.При этом, подчеркнул он, европейским элитам такой шаг не нанесёт никакого ущерба."А когда всё это закончится, они просто воспользуются останками Украины... чтобы и дальше зарабатывать. В любом случае, они останутся в выигрыше. С ними всё будет в порядке", — добавил американский аналитик.Украина.ру отмечает, что отношение к Украине в мире быстро меняется, и далеко не в лучшую сторону – особенно в контексте изменения позиции Вашингтона, который начал открыто критиковать Зеленского. Табу на критику украинского режима больше нет.Однако российские эксперты предостерегают от вывода, что Трамп решил уйти с Украины. Всё, что делает Трамп, включая мягкую демонстрацию Зеленскому его зависимости от американских систем связи и разведки, это попытка остаться в проекте "Украина" и вернуть утраченные при позднем Байдене позиции.Подробнее об этом - в публикации Дмитрий Евстафьев: Зеленский рассердил Трампа, потому что пообещал и не смог сломать Россию за 60 дней.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261021/evropa-ne-spaset-kak-bystro-rukhnet-ukraina-bez-podderzhki-ssha-1083954150.html

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