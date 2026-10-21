"Предадут, но останутся в выигрыше": в США описали шакальи повадки Европы - 21.10.2026 Украина.ру
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"Предадут, но останутся в выигрыше": в США описали шакальи повадки Европы
"Предадут, но останутся в выигрыше": в США описали шакальи повадки Европы - 21.10.2026 Украина.ру
"Предадут, но останутся в выигрыше": в США описали шакальи повадки Европы
Европейские лидеры могут предать Владимира Зеленского в любой момент, но продолжат и дальше зарабатывать на останках Украины. Об этом военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис 20 октября заявил в эфире YouTube-канала
2026-10-21T07:25
2026-10-21T07:30
украина.ру
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Он допустил, что европейская элита смирится со вступлением конфликта в финальную стадию, когда больше не останется выбора "и придётся идти на крайне неприятную сделку по Украине"."Думаю, если они увидят, что дело идёт к провалу, а президент [США Дональд] Трамп решит отозвать свою поддержку, то они в одночасье отвернутся от Зеленского. Они постоянно твердили: "Мы будем с вами столько, сколько потребуется", — обнимали его, заверяли в поддержке... а потом руки, которые его обнимали, вдруг начнут его отталкивать. Они сделают это в одночасье. И Зеленский останется совсем один", — отметил Дэвис.При этом, подчеркнул он, европейским элитам такой шаг не нанесёт никакого ущерба."А когда всё это закончится, они просто воспользуются останками Украины... чтобы и дальше зарабатывать. В любом случае, они останутся в выигрыше. С ними всё будет в порядке", — добавил американский аналитик.Украина.ру отмечает, что отношение к Украине в мире быстро меняется, и далеко не в лучшую сторону – особенно в контексте изменения позиции Вашингтона, который начал открыто критиковать Зеленского. Табу на критику украинского режима больше нет.Однако российские эксперты предостерегают от вывода, что Трамп решил уйти с Украины. Всё, что делает Трамп, включая мягкую демонстрацию Зеленскому его зависимости от американских систем связи и разведки, это попытка остаться в проекте "Украина" и вернуть утраченные при позднем Байдене позиции.Подробнее об этом - в публикации Дмитрий Евстафьев: Зеленский рассердил Трампа, потому что пообещал и не смог сломать Россию за 60 дней.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261021/evropa-ne-spaset-kak-bystro-rukhnet-ukraina-bez-podderzhki-ssha-1083954150.html
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украина.ру, новости, сша, европа, владимир зеленский, украина, военная помощь украине, грабеж, ес, украина-ес, евросоюз, евросовет, киевский режим, война на украине, чем закончится война на украине, мир без границ, дональд трамп
Украина.ру, Новости, США, Европа, Владимир Зеленский, Украина, военная помощь Украине, грабеж, ЕС, Украина-ЕС, Евросоюз, евросовет, киевский режим, война на Украине, чем закончится война на Украине, Мир без границ, Дональд Трамп

"Предадут, но останутся в выигрыше": в США описали шакальи повадки Европы

07:25 21.10.2026 (обновлено: 07:30 21.10.2026)
 
© Фото : Zelenskiy / Official
- РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© Фото : Zelenskiy / Official
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Европейские лидеры могут предать Владимира Зеленского в любой момент, но продолжат и дальше зарабатывать на останках Украины. Об этом военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис 20 октября заявил в эфире YouTube-канала
Он допустил, что европейская элита смирится со вступлением конфликта в финальную стадию, когда больше не останется выбора "и придётся идти на крайне неприятную сделку по Украине".
"Думаю, если они увидят, что дело идёт к провалу, а президент [США Дональд] Трамп решит отозвать свою поддержку, то они в одночасье отвернутся от Зеленского. Они постоянно твердили: "Мы будем с вами столько, сколько потребуется", — обнимали его, заверяли в поддержке... а потом руки, которые его обнимали, вдруг начнут его отталкивать. Они сделают это в одночасье. И Зеленский останется совсем один", — отметил Дэвис.
При этом, подчеркнул он, европейским элитам такой шаг не нанесёт никакого ущерба.
"А когда всё это закончится, они просто воспользуются останками Украины... чтобы и дальше зарабатывать. В любом случае, они останутся в выигрыше. С ними всё будет в порядке", — добавил американский аналитик.
Украина.ру отмечает, что отношение к Украине в мире быстро меняется, и далеко не в лучшую сторону – особенно в контексте изменения позиции Вашингтона, который начал открыто критиковать Зеленского. Табу на критику украинского режима больше нет.
Однако российские эксперты предостерегают от вывода, что Трамп решил уйти с Украины. Всё, что делает Трамп, включая мягкую демонстрацию Зеленскому его зависимости от американских систем связи и разведки, это попытка остаться в проекте "Украина" и вернуть утраченные при позднем Байдене позиции.
Подробнее об этом - в публикации Дмитрий Евстафьев: Зеленский рассердил Трампа, потому что пообещал и не смог сломать Россию за 60 дней.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
06:05
Европа не спасет: как быстро рухнет Украина без поддержки СШАПохоже, Вашингтон поворачивается к Киеву задом. Пентагон третьего дня заблокировал передачу Киеву очередной партии ракет-перехватчиков Patriot, а Дональд Трамп объявил, что Зеленский "не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел". В Белом доме украинского лидера открыто называют главным препятствием к мирной сделке.
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07:25"Предадут, но останутся в выигрыше": в США описали шакальи повадки Европы
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