https://ukraina.ru/20261021/ataka-na-transport-zavaly-v-luganske-i-razbityy-sanatoriy-pvo-za-noch-sbila-sotni-vrazheskikh-bpla-1083963256.html

Атака на транспорт, завалы в Луганске и разбитый санаторий: ПВО за ночь сбила сотни вражеских БПЛА над РФ

Атака на транспорт, завалы в Луганске и разбитый санаторий: ПВО за ночь сбила сотни вражеских БПЛА над РФ - 21.10.2026 Украина.ру

Атака на транспорт, завалы в Луганске и разбитый санаторий: ПВО за ночь сбила сотни вражеских БПЛА над РФ

Российские подразделения противовоздушной обороны минувшей ночью перехватили и уничтожили 373 украинских беспилотника над Россией, сообщили 21 октября в Министерстве обороны РФ

2026-10-21T11:27

2026-10-21T11:27

2026-10-21T11:27

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Атаки были отражены над Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской и Рязанской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря. Несмотря на массовое уничтожение воздушных целей, действия украинских формирований привели к трагическим последствиям для мирного населения. В Брянской области в поселке Климово в результате варварского налета дрона-камикадзе на гражданский легковой автомобиль погиб 19-летний пассажир. Еще двое находившихся в салоне мужчин в возрасте 21 года получили множественные осколочные ранения, им была оперативно оказана неотложная медицинская помощь. Очередная жестокая атака беспилотников по гражданскому транспорту была зафиксирована в Запорожской области. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, в Приазовском муниципальном округе возле села Вишневое из-за удара по легковой машине ранения получил один человек, а на той же трассе недалеко от села Владимировка погиб мужчина 1982 года рождения. В Энергодаре — городе-спутнике Запорожской АЭС — вражескому нападению подвергся пассажирский автобус, а в самом Энергодаре и Васильевке под удары попал частный сектор, где были повреждены жилые дома. К счастью, в этих случаях обошлось без пострадавших.О новых преступлениях киевского режима против мирного населения заявил и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, сообщивший о гибели трех человек за сутки. В Новоайдарском муниципальном округе украинский БПЛА атаковал служебную машину компании "Луганскгаз", в результате чего погиб рабочий, за жизнь которого до последнего боролись врачи. Еще двое мужчин скончались на месте после атаки беспилотника на легковой автомобиль на автодороге между Кировском и Фрунзе. Кроме того, в ночные часы украинские войска нанесли массированный удар по самому Луганску, применив ракетное вооружение. В самом центре города серьезные разрушения получило здание Луганской телефонной компании. В момент прилета там находилась дежурная смена сотрудников: часть специалистов успела покинуть помещения, однако, по предварительной информации, под завалами все еще могут находиться люди.В остальных атакованных регионах обошлось без жертв благодаря работе дежурных расчетов ПВО. Так, губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что над территорией региона были успешно сбиты 38 беспилотников, инфраструктура не пострадала. В Тульской области, по информации губернатора Дмитрия Миляева, уничтожено семь БПЛА, разрушений на земле нет. Над Новгородской областью, как заявил губернатор Александр Дронов, была отражена атака одного дрона, глава региона призвал жителей не приближаться к обломкам и сразу вызывать экстренные службы. В Рязанской области, по данным губернатора Павла Малкова, сбитый беспилотник упал в Касимовском округе, что вызвало возгорание нежилой постройки в частном секторе. На Кубани в оперативном штабе Краснодарского края подтвердили падение обломков БПЛА в Туапсинском районе, где взрывной волной выбило остекление в трех корпусах санатория и в двух нежилых дачных домах в селе Шепси.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, рязанская область, краснодарский край, леонид пасечник, мирошник, вооруженные силы украины, запорожская аэс, украина.ру