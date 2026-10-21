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Свобода для американца и сигналы из Осло: Путин начал встречу с посланником Трампа
Свобода для американца и сигналы из Осло: Путин начал встречу с посланником Трампа - 21.10.2026 Украина.ру
Свобода для американца и сигналы из Осло: Путин начал встречу с посланником Трампа
Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге начал встречу со специальным посланником американского лидера Стивом Уиткоффом, который прибыл в Россию после раунда консультаций в Норвегии
2026-10-21T12:22
2026-10-21T12:22
2026-10-21T12:22
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владимир путин
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Переговоры проходят в Константиновском дворце. В них также принимают участие помощник президента Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев, встретивший утром американского переговорщика в аэропорту Пулково. В начале беседы Путин поинтересовался результатами недавних контактов Уиткоффа в Осло с делегациями из Европы и Украины, а также выразил признательность американскому лидеру Дональду Трампу за его вовлеченность в поиск путей урегулирования. Российский лидер отметил, что в ходе последнего телефонного разговора глава Белого дома делал особый акцент на необходимости скорейшего завершения конфликта ради прекращения человеческих потерь. Кроме того, Путин заявил о заинтересованности Москвы в восстановлении экономического сотрудничества с Вашингтоном.В свою очередь Уиткофф поблагодарил российского президента за освобождение американского гражданина Стивена Хаббарда, отбывавшего наказание в РФ. Владимир Путин уточнил, что тот уже доставлен в Пулково (судя по всему, спецпосланник заберет соотечественника при вылете из страны). Говоря о результатах своей поездки в Осло, где он общался в том числе с Владимиром Зеленским, дипломат назвал дискуссии продуктивными. По его оценке, по итогам этих встреч есть подвижки, которые создают задел для достижения соглашения о прекращении огня на Украине.Подробнее - в материале Маршруты мира, натиск ВС РФ, загадка сбоев Starlink. Хроника событий на утро 21 октября на сайте Украина.ру.
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новости, россия, осло, украина, владимир путин, стив уиткофф, юрий ушаков
Новости, Россия, Осло, Украина, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Юрий Ушаков
Свобода для американца и сигналы из Осло: Путин начал встречу с посланником Трампа
Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге начал встречу со специальным посланником американского лидера Стивом Уиткоффом, который прибыл в Россию после раунда консультаций в Норвегии
Переговоры проходят в Константиновском дворце.
В них также принимают участие помощник президента Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев, встретивший утром американского переговорщика в аэропорту Пулково.
В начале беседы Путин поинтересовался результатами недавних контактов Уиткоффа в Осло с делегациями из Европы и Украины, а также выразил признательность американскому лидеру Дональду Трампу за его вовлеченность в поиск путей урегулирования.
Российский лидер отметил, что в ходе последнего телефонного разговора глава Белого дома делал особый акцент на необходимости скорейшего завершения конфликта ради прекращения человеческих потерь.
Кроме того, Путин заявил о заинтересованности Москвы в восстановлении экономического сотрудничества с Вашингтоном.
В свою очередь Уиткофф поблагодарил российского президента за освобождение американского гражданина Стивена Хаббарда, отбывавшего наказание в РФ. Владимир Путин уточнил, что тот уже доставлен в Пулково (судя по всему, спецпосланник заберет соотечественника при вылете из страны). Говоря о результатах своей поездки в Осло, где он общался в том числе с Владимиром Зеленским, дипломат назвал дискуссии продуктивными. По его оценке, по итогам этих встреч есть подвижки, которые создают задел для достижения соглашения о прекращении огня на Украине.