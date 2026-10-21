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Переговоры Путина с посланником США: Ушаков раскрыл детали встречи и позицию по Зеленскому

Переговоры Путина с посланником США: Ушаков раскрыл детали встречи и позицию по Зеленскому - 21.10.2026 Украина.ру

Переговоры Путина с посланником США: Ушаков раскрыл детали встречи и позицию по Зеленскому

Президент России Владимир Путин примет специального посланника США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге, а сами переговоры состоятся непосредственно в Константиновском дворце, рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков

2026-10-21T10:10

2026-10-21T10:10

2026-10-21T10:32

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По его словам, встреча была запланирована и полностью согласована еще несколько дней назад, поэтому для организаторов с обеих сторон весь процесс идет строго по намеченному графику. Одной из главных тем беседы главы российского государства и американского эмиссара станет поиск путей разрешения украинского конфликта. Как подчеркнул Юрий Ушаков, этот вопрос является неотъемлемой частью сегодняшней программы переговоров. При этом помощник президента РФ отдельно отметил, что у российской стороны не было никаких контактов с Владимиром Зеленским. Журналисты поинтересовались, разделяет ли Москва мнение американского лидера Дональда Трампа, который ранее предрек Киеву тяжелые последствия при отказе от мира и допустил заключение сделки без Зеленского. Отвечая на этот вопрос, Ушаков напомнил о прежнем дипломатическом опыте и подчеркнул, что все прошлые ключевые договоренности всегда достигались без участия украинского руководства, поэтому и сейчас российская сторона не видит причин менять этот подход.В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил позицию Кремля по поводу формата будущих соглашений. Он пояснил представителям прессы, что окончательно разрешить украинский кризис без участия представителей Киева в любом случае будет невозможно, дав понять, что присутствие украинской стороны на определенном этапе все же потребуется.Подробнее - в материале Маршруты мира, натиск ВС РФ, загадка сбоев Starlink. Хроника событий на утро 21 октября на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, санкт-петербург, юрий ушаков, владимир зеленский, владимир путин, украина.ру