https://ukraina.ru/20261021/peregovory-putina-s-poslannikom-ssha-ushakov-raskryl-detali-vstrechi-i-pozitsiyu-po-zelenskomu-1083961884.html
Переговоры Путина с посланником США: Ушаков раскрыл детали встречи и позицию по Зеленскому
Переговоры Путина с посланником США: Ушаков раскрыл детали встречи и позицию по Зеленскому - 21.10.2026 Украина.ру
Переговоры Путина с посланником США: Ушаков раскрыл детали встречи и позицию по Зеленскому
Президент России Владимир Путин примет специального посланника США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге, а сами переговоры состоятся непосредственно в Константиновском дворце, рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков
2026-10-21T10:10
2026-10-21T10:10
2026-10-21T10:32
новости
россия
сша
санкт-петербург
юрий ушаков
владимир зеленский
владимир путин
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/0e/1083170465_0:76:2747:1621_1920x0_80_0_0_d3e18ef2a0eff1468541c477c37fe58c.jpg
По его словам, встреча была запланирована и полностью согласована еще несколько дней назад, поэтому для организаторов с обеих сторон весь процесс идет строго по намеченному графику. Одной из главных тем беседы главы российского государства и американского эмиссара станет поиск путей разрешения украинского конфликта. Как подчеркнул Юрий Ушаков, этот вопрос является неотъемлемой частью сегодняшней программы переговоров. При этом помощник президента РФ отдельно отметил, что у российской стороны не было никаких контактов с Владимиром Зеленским. Журналисты поинтересовались, разделяет ли Москва мнение американского лидера Дональда Трампа, который ранее предрек Киеву тяжелые последствия при отказе от мира и допустил заключение сделки без Зеленского. Отвечая на этот вопрос, Ушаков напомнил о прежнем дипломатическом опыте и подчеркнул, что все прошлые ключевые договоренности всегда достигались без участия украинского руководства, поэтому и сейчас российская сторона не видит причин менять этот подход.В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил позицию Кремля по поводу формата будущих соглашений. Он пояснил представителям прессы, что окончательно разрешить украинский кризис без участия представителей Киева в любом случае будет невозможно, дав понять, что присутствие украинской стороны на определенном этапе все же потребуется.Подробнее - в материале Маршруты мира, натиск ВС РФ, загадка сбоев Starlink. Хроника событий на утро 21 октября на сайте Украина.ру.
россия
сша
санкт-петербург
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/0e/1083170465_0:0:2532:1899_1920x0_80_0_0_6fc59227301f53221b9c99ec9131b0cd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, санкт-петербург, юрий ушаков, владимир зеленский, владимир путин, украина.ру
Новости, Россия, США, Санкт-Петербург, Юрий Ушаков, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина.ру
Переговоры Путина с посланником США: Ушаков раскрыл детали встречи и позицию по Зеленскому
10:10 21.10.2026 (обновлено: 10:32 21.10.2026)
Президент России Владимир Путин примет специального посланника США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге, а сами переговоры состоятся непосредственно в Константиновском дворце, рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков
По его словам, встреча была запланирована и полностью согласована еще несколько дней назад, поэтому для организаторов с обеих сторон весь процесс идет строго по намеченному графику.
Одной из главных тем беседы главы российского государства и американского эмиссара станет поиск путей разрешения украинского конфликта. Как подчеркнул Юрий Ушаков, этот вопрос является неотъемлемой частью сегодняшней программы переговоров.
При этом помощник президента РФ отдельно отметил, что у российской стороны не было никаких контактов с Владимиром Зеленским. Журналисты поинтересовались, разделяет ли Москва мнение американского лидера Дональда Трампа, который ранее предрек Киеву тяжелые последствия при отказе от мира и допустил заключение сделки без Зеленского. Отвечая на этот вопрос, Ушаков напомнил о прежнем дипломатическом опыте и подчеркнул, что все прошлые ключевые договоренности всегда достигались без участия украинского руководства, поэтому и сейчас российская сторона не видит причин менять этот подход.
В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил позицию Кремля по поводу формата будущих соглашений. Он пояснил представителям прессы, что окончательно разрешить украинский кризис без участия представителей Киева в любом случае будет невозможно, дав понять, что присутствие украинской стороны на определенном этапе все же потребуется.