https://ukraina.ru/20261021/ugroza-blokirovki-v-es-i-shag-k-suitsidu-tusk-otreagiroval-na-reshenie-lvova-po-upa-1083963878.html
Угроза блокировки в ЕС и "шаг к суициду": Туск отреагировал на решение Львова по УПА*
Угроза блокировки в ЕС и "шаг к суициду": Туск отреагировал на решение Львова по УПА* - 21.10.2026 Украина.ру
Угроза блокировки в ЕС и "шаг к суициду": Туск отреагировал на решение Львова по УПА*
Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал "суицидальным" и вредным для Украины решение властей Львова объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА)*
2026-10-21T12:05
2026-10-21T12:05
2026-10-21T12:06
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Он подчеркнул, что этот шаг дает противникам евроинтеграции Киева идеальный предлог для блокировки процесса. По его словам, подобные демонстративные жесты вызывают в Польше недоумение, поскольку они напрямую противоречат стратегическим интересам самой Украины: прославление националистических формирований лишь играет на руку скептикам внутри Европейского союза. Он добавил, что для Польши эти действия являются серьезным раздражителем, но главные проблемы из-за такой политики возникнут именно у украинской стороны.Это заявление премьера прозвучало вслед за критикой со стороны министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша. Накануне он потребовал от властей Украины официально дистанцироваться от инициативы львовских депутатов, назвав решение облсовета абсолютно неприемлемым и разрушающим взаимное доверие между государствами.Отношения двух стран давно портят споры о прошлом. Варшава считает геноцидом Волынскую резню — массовые убийства поляков украинскими националистами в годы Второй мировой. Новый конфликт вспыхнул из-за официального прославления лидеров ОУН-УПА*. Из-за этого Польша даже лишила Владимира Зеленского своей высшей награды — ордена Белого Орла.* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.
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новости, польша, украина, львов, владимир зеленский, туск дональд
Новости, Польша, Украина, Львов, Владимир Зеленский, Туск Дональд
Угроза блокировки в ЕС и "шаг к суициду": Туск отреагировал на решение Львова по УПА*
12:05 21.10.2026 (обновлено: 12:06 21.10.2026)
Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал "суицидальным" и вредным для Украины решение властей Львова объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА)*
Он подчеркнул, что этот шаг дает противникам евроинтеграции Киева идеальный предлог для блокировки процесса.
По его словам, подобные демонстративные жесты вызывают в Польше недоумение, поскольку они напрямую противоречат стратегическим интересам самой Украины: прославление националистических формирований лишь играет на руку скептикам внутри Европейского союза.
Он добавил, что для Польши эти действия являются серьезным раздражителем, но главные проблемы из-за такой политики возникнут именно у украинской стороны.
Это заявление премьера прозвучало вслед за критикой со стороны министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша. Накануне он потребовал от властей Украины официально дистанцироваться от инициативы львовских депутатов, назвав решение облсовета абсолютно неприемлемым и разрушающим взаимное доверие между государствами.
Отношения двух стран давно портят споры о прошлом. Варшава считает геноцидом Волынскую резню — массовые убийства поляков украинскими националистами в годы Второй мировой. Новый конфликт вспыхнул из-за официального прославления лидеров ОУН-УПА*. Из-за этого Польша даже лишила Владимира Зеленского своей высшей награды — ордена Белого Орла.
* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.