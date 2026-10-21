https://ukraina.ru/20261021/ugroza-blokirovki-v-es-i-shag-k-suitsidu-tusk-otreagiroval-na-reshenie-lvova-po-upa-1083963878.html

Угроза блокировки в ЕС и "шаг к суициду": Туск отреагировал на решение Львова по УПА*

Угроза блокировки в ЕС и "шаг к суициду": Туск отреагировал на решение Львова по УПА* - 21.10.2026 Украина.ру

Угроза блокировки в ЕС и "шаг к суициду": Туск отреагировал на решение Львова по УПА*

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал "суицидальным" и вредным для Украины решение властей Львова объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА)*

2026-10-21T12:05

2026-10-21T12:05

2026-10-21T12:06

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Он подчеркнул, что этот шаг дает противникам евроинтеграции Киева идеальный предлог для блокировки процесса. По его словам, подобные демонстративные жесты вызывают в Польше недоумение, поскольку они напрямую противоречат стратегическим интересам самой Украины: прославление националистических формирований лишь играет на руку скептикам внутри Европейского союза. Он добавил, что для Польши эти действия являются серьезным раздражителем, но главные проблемы из-за такой политики возникнут именно у украинской стороны.Это заявление премьера прозвучало вслед за критикой со стороны министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша. Накануне он потребовал от властей Украины официально дистанцироваться от инициативы львовских депутатов, назвав решение облсовета абсолютно неприемлемым и разрушающим взаимное доверие между государствами.Отношения двух стран давно портят споры о прошлом. Варшава считает геноцидом Волынскую резню — массовые убийства поляков украинскими националистами в годы Второй мировой. Новый конфликт вспыхнул из-за официального прославления лидеров ОУН-УПА*. Из-за этого Польша даже лишила Владимира Зеленского своей высшей награды — ордена Белого Орла.* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

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новости, польша, украина, львов, владимир зеленский, туск дональд