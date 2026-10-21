Окружение Трампа готовится к поражению на выборах и ищет виноватых — CNN - 21.10.2026 Украина.ру
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Окружение Трампа готовится к поражению на выборах и ищет виноватых — CNN
Окружение Трампа готовится к поражению на выборах и ищет виноватых — CNN - 21.10.2026 Украина.ру
Окружение Трампа готовится к поражению на выборах и ищет виноватых — CNN
В окружении президента США Дональда Трампа царит атмосфера тотального недоверия и внутренних войн на фоне ожиданий поражения республиканцев на промежуточных выборах. Как сообщает CNN со ссылкой на источники, чиновники администрации уже готовятся к масштабным кадровым перестановкам, а сам Трамп ищет виновных среди помощников
2026-10-21T11:52
2026-10-21T11:53
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По данным телеканала, в Белом доме развернулась борьба за власть и обмен обвинениями. Десятки сотрудников взвешивают возможность покинуть свои посты, не желая оставаться в администрации на фоне падения рейтингов.Сейчас в администрации гадают, кто из окружения президента возьмет на себя вину, если выборы пройдут плохо, кто из высокопоставленных чиновников будет уволен и сколько помощников решат уйти в отставку после этого. Ожидается, что результаты голосования также определят, покинут ли свои посты несколько министров, чтобы избежать многомесячных расследований со стороны демократов, получивших новые полномочия.Как отмечает CNN, внутренние конфликты уже выплеснулись наружу. Трамп отправил в отставку посла в Греции Кимберли Гилфойл после сообщений о том, что она просила у спонсора Республиканской партии 100 тысяч долларов на погашение кредитной карты. Кроме того, президент поручил юрисконсульту Белого дома расследовать конфликт между двумя близкими союзниками — Алиной Хаббой и Риком Гренеллом — из-за обвинений в нецелевом расходовании миллионов долларов, предназначенных для Центра Кеннеди. А новый пресс-секретарь Кэти Захария была уволена всего через пять дней после назначения на фоне критики."Если мы потеряем и Палату представителей, и Сенат, никто не скажет, что произойдет. Все — законная цель", — заявил CNN один из советников Трампа.В Белом доме, впрочем, отвергают разговоры о внутренних проблемах. Официальный представитель администрации Дэвис Ингл назвал внимание к кадровым вопросам "беспочвенными спекуляциями", заявив, что Трамп "сфокусирован на сохранении республиканского большинства в Конгрессе".Между тем бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки заявил, что Трамп сделал ставку на Путина. По его мнению, президент США отдает предпочтение российскому лидеру и твердо убежден, что Россия в итоге одержит победу в конфликте с Украиной.
https://ukraina.ru/20261014/ukraina-konspirologiya-i-muzh-prezident-u-novoy-sotrudnitsy-trampa-problemy-iz-za-vsu-1083813359.html
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новости, сша, греция, дональд трамп, cnn, республиканская партия, сенат
Новости, США, Греция, Дональд Трамп, CNN, Республиканская партия, сенат

Окружение Трампа готовится к поражению на выборах и ищет виноватых — CNN

11:52 21.10.2026 (обновлено: 11:53 21.10.2026)
 
© AP / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© AP / Alex Brandon
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В окружении президента США Дональда Трампа царит атмосфера тотального недоверия и внутренних войн на фоне ожиданий поражения республиканцев на промежуточных выборах. Как сообщает CNN со ссылкой на источники, чиновники администрации уже готовятся к масштабным кадровым перестановкам, а сам Трамп ищет виновных среди помощников
По данным телеканала, в Белом доме развернулась борьба за власть и обмен обвинениями. Десятки сотрудников взвешивают возможность покинуть свои посты, не желая оставаться в администрации на фоне падения рейтингов.
"Это более жестоко, чем любая другая ситуация в Белом доме в современную эпоху. Здесь никому нельзя доверять", — приводит CNN слова одного из союзников Трампа.
Сейчас в администрации гадают, кто из окружения президента возьмет на себя вину, если выборы пройдут плохо, кто из высокопоставленных чиновников будет уволен и сколько помощников решат уйти в отставку после этого.
Ожидается, что результаты голосования также определят, покинут ли свои посты несколько министров, чтобы избежать многомесячных расследований со стороны демократов, получивших новые полномочия.
Как отмечает CNN, внутренние конфликты уже выплеснулись наружу. Трамп отправил в отставку посла в Греции Кимберли Гилфойл после сообщений о том, что она просила у спонсора Республиканской партии 100 тысяч долларов на погашение кредитной карты.
Кроме того, президент поручил юрисконсульту Белого дома расследовать конфликт между двумя близкими союзниками — Алиной Хаббой и Риком Гренеллом — из-за обвинений в нецелевом расходовании миллионов долларов, предназначенных для Центра Кеннеди. А новый пресс-секретарь Кэти Захария была уволена всего через пять дней после назначения на фоне критики.
- РИА Новости, 1920, 14.10.2026
14 октября, 17:42
Украина, конспирология, и "муж-президент". У новой сотрудницы Трампа проблемы из-за ВСУНовая пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария весьма неудачно дебютировала перед журналистами 13 октября, что позднее обернулось обсуждением, достойна ли девушка своей должности: спустя всего 15 минут американские СМИ начали писать, что её могут выгнать быстрее, чем Энтони Скарамуччи, который в 2017 году продержался ровно десять дней
"Если мы потеряем и Палату представителей, и Сенат, никто не скажет, что произойдет. Все — законная цель", — заявил CNN один из советников Трампа.
В Белом доме, впрочем, отвергают разговоры о внутренних проблемах. Официальный представитель администрации Дэвис Ингл назвал внимание к кадровым вопросам "беспочвенными спекуляциями", заявив, что Трамп "сфокусирован на сохранении республиканского большинства в Конгрессе".
Между тем бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки заявил, что Трамп сделал ставку на Путина. По его мнению, президент США отдает предпочтение российскому лидеру и твердо убежден, что Россия в итоге одержит победу в конфликте с Украиной.
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