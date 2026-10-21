https://ukraina.ru/20261021/prodannaya-lozh-kak-na-ukraine-ozhivlyayut-politicheskikh-mertvetsov-1083952883.html

Проданная ложь: как на Украине оживляют политических мертвецов

Проданная ложь: как на Украине оживляют политических мертвецов - 21.10.2026 Украина.ру

Проданная ложь: как на Украине оживляют политических мертвецов

Известный украинский историк и политолог в изгнании Константин Бондаренко вчера написал: "После очередного опроса сотрудников Офиса президента КМИС определил, что уровень доверия к Владимиру Зеленскому за неделю вырос с 43% до 57%. Только зачем этот опрос выдавать за общенациональный?"

2026-10-21T08:31

2026-10-21T08:31

2026-10-21T08:31

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украина

россия

америка

александр федоров

владимир зеленский

константин бондаренко

цру

офис президента

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На Украине ставить под сомнение доверие к Зеленскому стало небезопасно, но Бондаренко каким только врагом Украины еще не назван. Но он не дома, а значит – в безопасности.Конечно, это шутка. Никаких сотрудников никто даже не опрашивал. Цифры доверия написаны на коленке. А крупная социологическая компания – Киевский Международный Институт Социологии – выступила фронтменом, чтобы добавить объявлению авторитетности. О собственном авторитете КМИС давно не беспокоится. И авторитет сохраняется, даже несмотря на десятилетия подобных «опросов».Это удивительная особенность общественно-политической жизни Украины: можно врать каждый день, никто ничего не помнит. Особенно, если гранты на содержание компании дает какой-нибудь американский фонд. В данном случае – Агентства США по международному развитию и Фонда Сороса.Лучше бы напрямую давали деньги Госдеп и ЦРУ – тогда бы доверие к КМИС стало бы еще круче. Кланяться перед Америкой – любимое занятие украинских элит. Кланяться и заискивающе смотреть исподлобья.Кстати, мне рассказывал зимой 2013-2014 годов киевский тележурналист: его оператор носил видео с майдана в посольство США – и прямо там ему платили наличными. Так что, возможно, на украинскую социологию у Госдепа тоже есть бюджет.На старте любой украинской предвыборной кампании начиналась ярмарка социологов, прошедших заранее предпродажную подготовку. И та социологическая кампания, которая только что публиковала похожие на правду данные, могла за неделю переобуться и «заметить» чей-то внезапный рост или катастрофическое падение.Вот сейчас где-то так болтается экс-министр обороны Федоров – от трех до пятнадцати процентов. Недавно на третье место в президентском рейтинге залез откровенный политический труп Порошенко*. Причем украинские социологи – как те воришки, которые воруют потому, что не могут не воровать.Мы однажды заказали «десятитысячник»: это значит, что в опросе будут участвовать десять тысяч человек. В России никто такие исследования в принципе не заказывает. Россия, несмотря на ее культурное разнообразие, – единая страна. Для получения объективных данных достаточно опросить полторы тысячи человек. Опрашивают иногда три тысячи, но это приводит к столь незначительному уменьшению погрешности, что и смысла нет.Но Украина никогда не была единой страной – нарушена последовательность: в начале появляется общий экономический интерес, затем общая ментальность, затем страна. А Украину создавали искусственно.Окончательно оформил границы УССР Сталин, не думая об общем менталитете. Советский менталитет должен был всех сварить в одном котле, но сам сломался. Поэтому для получения достоверного результата нужно опросить так много людей.Наш клиент полностью оплатил опрос. Работай – и всё. Плюс получай достоверные данные и беги с ними к властям, зарабатывай авторитет и сверхприбыль, продавая данные нашим конкурентам. С перепродажей мы даже бороться не пробовали – толку никакого. Будет, что продать, –обязательно продадут.Но до этого в тот раз не успели даже додуматься. И просто заполнили большинство анкет в офисе, не выводя социологов в «поля». Скрыть такие действия невозможно – мы увидели. Но это все уже потом. Идея провести полноценное исследование провалилась из-за привычки исполнителей делать все, как всегда.Чтобы было понятно, как все должно быть устроено, приведу один пример. Мы вели на украинских выборах клиента, который очень хорошо смотрелся в больших городах. Понимая, что так получим хорошие данные для публикаций, мы привлекли ВЦИОМ и заказали опрос в городах с населением больше 100 тысяч человек. Получили отличные для нас данные.Нас только немного смутила погрешность 4%. У меня хорошие отношения с главой ВЦИОМ Валерием Федоровым: я с ним связался и попросил уменьшить погрешность. Он отказал. Правда, в итоговом документе погрешность была 3,5%, но это не моя заслуга и не результат наших личных отношений.Социология в политике должна быть честной. Иначе она не имеет смысла. Смысл воровской социологии – только в безжалостной пропаганде. Но это – уже не социология.Украинский электорат – очень лиричный. И переменчивый. Отличное место для украинских же социологов. Меня это расстраивает. Но не потому, что я беспокоюсь за правду. Мне хочется видеть данные и понимать, что происходит. А по данным украинских социологов можно только угадывать тенденции.Понятно, что сильно просел Зеленский, понятно, что вырос Залужный, понятно, что растет Федоров. Понятно в итоге, что выборов не будет. Но мне давно никто не платит за понимание украинской политической ситуации. Поэтому смотреть за данными для меня – только разминка для ума. А когда нет нормальной социологии, разминать ум невозможно.Был на Украине один нормальный социолог – Евгений Копатько. Когда начались события после майдана, он стал появляться в эфирах и пытался говорить правду, но кого это тогда уже интересовало? А правда заключалась в том, что страны уже не было. Этого Копатько в лоб не говорил, но, конечно, понимал. И на всех эфирах был мрачным.Мы случайно заказали групповую социологию на числа (рейтинги) сразу после трагических событий 2 мая в Одессе. И тоже увидели будущую гражданскую войну. И это было не предчувствие гражданской войны.Социология – наука. И она не врет, если ее продали.* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ

https://ukraina.ru/20261003/kontseptsiya-izmenilas-pochemu-ukraintsy-vdrug-rezko-zakhoteli-miritsya-s-rossiey-1083588356.html

https://ukraina.ru/20260812/vlast-tsifry-kto-i-zachem-zakazyvaet-ukrainskuyu-sotsiologiyu-1082397495.html

https://ukraina.ru/20260817/chego-zhdat-ot-ukraintsev-sbezhavshikh-za-granitsu-i-grozit-li-zelenskomu-siriyskiy-stsenariy--kopatko-1082569555.html

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мнения, украина, россия, америка, александр федоров, владимир зеленский, константин бондаренко, цру, офис президента