Проданная ложь: как на Украине оживляют политических мертвецов - 21.10.2026 Украина.ру
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Проданная ложь: как на Украине оживляют политических мертвецов
Проданная ложь: как на Украине оживляют политических мертвецов - 21.10.2026 Украина.ру
Проданная ложь: как на Украине оживляют политических мертвецов
Известный украинский историк и политолог в изгнании Константин Бондаренко вчера написал: "После очередного опроса сотрудников Офиса президента КМИС определил, что уровень доверия к Владимиру Зеленскому за неделю вырос с 43% до 57%. Только зачем этот опрос выдавать за общенациональный?"
2026-10-21T08:31
2026-10-21T08:31
мнения
украина
россия
америка
александр федоров
владимир зеленский
константин бондаренко
цру
офис президента
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На Украине ставить под сомнение доверие к Зеленскому стало небезопасно, но Бондаренко каким только врагом Украины еще не назван. Но он не дома, а значит – в безопасности.Конечно, это шутка. Никаких сотрудников никто даже не опрашивал. Цифры доверия написаны на коленке. А крупная социологическая компания – Киевский Международный Институт Социологии – выступила фронтменом, чтобы добавить объявлению авторитетности. О собственном авторитете КМИС давно не беспокоится. И авторитет сохраняется, даже несмотря на десятилетия подобных «опросов».Это удивительная особенность общественно-политической жизни Украины: можно врать каждый день, никто ничего не помнит. Особенно, если гранты на содержание компании дает какой-нибудь американский фонд. В данном случае – Агентства США по международному развитию и Фонда Сороса.Лучше бы напрямую давали деньги Госдеп и ЦРУ – тогда бы доверие к КМИС стало бы еще круче. Кланяться перед Америкой – любимое занятие украинских элит. Кланяться и заискивающе смотреть исподлобья.Кстати, мне рассказывал зимой 2013-2014 годов киевский тележурналист: его оператор носил видео с майдана в посольство США – и прямо там ему платили наличными. Так что, возможно, на украинскую социологию у Госдепа тоже есть бюджет.На старте любой украинской предвыборной кампании начиналась ярмарка социологов, прошедших заранее предпродажную подготовку. И та социологическая кампания, которая только что публиковала похожие на правду данные, могла за неделю переобуться и «заметить» чей-то внезапный рост или катастрофическое падение.Вот сейчас где-то так болтается экс-министр обороны Федоров – от трех до пятнадцати процентов. Недавно на третье место в президентском рейтинге залез откровенный политический труп Порошенко*. Причем украинские социологи – как те воришки, которые воруют потому, что не могут не воровать.Мы однажды заказали «десятитысячник»: это значит, что в опросе будут участвовать десять тысяч человек. В России никто такие исследования в принципе не заказывает. Россия, несмотря на ее культурное разнообразие, – единая страна. Для получения объективных данных достаточно опросить полторы тысячи человек. Опрашивают иногда три тысячи, но это приводит к столь незначительному уменьшению погрешности, что и смысла нет.Но Украина никогда не была единой страной – нарушена последовательность: в начале появляется общий экономический интерес, затем общая ментальность, затем страна. А Украину создавали искусственно.Окончательно оформил границы УССР Сталин, не думая об общем менталитете. Советский менталитет должен был всех сварить в одном котле, но сам сломался. Поэтому для получения достоверного результата нужно опросить так много людей.Наш клиент полностью оплатил опрос. Работай – и всё. Плюс получай достоверные данные и беги с ними к властям, зарабатывай авторитет и сверхприбыль, продавая данные нашим конкурентам. С перепродажей мы даже бороться не пробовали – толку никакого. Будет, что продать, –обязательно продадут.Но до этого в тот раз не успели даже додуматься. И просто заполнили большинство анкет в офисе, не выводя социологов в «поля». Скрыть такие действия невозможно – мы увидели. Но это все уже потом. Идея провести полноценное исследование провалилась из-за привычки исполнителей делать все, как всегда.Чтобы было понятно, как все должно быть устроено, приведу один пример. Мы вели на украинских выборах клиента, который очень хорошо смотрелся в больших городах. Понимая, что так получим хорошие данные для публикаций, мы привлекли ВЦИОМ и заказали опрос в городах с населением больше 100 тысяч человек. Получили отличные для нас данные.Нас только немного смутила погрешность 4%. У меня хорошие отношения с главой ВЦИОМ Валерием Федоровым: я с ним связался и попросил уменьшить погрешность. Он отказал. Правда, в итоговом документе погрешность была 3,5%, но это не моя заслуга и не результат наших личных отношений.Социология в политике должна быть честной. Иначе она не имеет смысла. Смысл воровской социологии – только в безжалостной пропаганде. Но это – уже не социология.Украинский электорат – очень лиричный. И переменчивый. Отличное место для украинских же социологов. Меня это расстраивает. Но не потому, что я беспокоюсь за правду. Мне хочется видеть данные и понимать, что происходит. А по данным украинских социологов можно только угадывать тенденции.Понятно, что сильно просел Зеленский, понятно, что вырос Залужный, понятно, что растет Федоров. Понятно в итоге, что выборов не будет. Но мне давно никто не платит за понимание украинской политической ситуации. Поэтому смотреть за данными для меня – только разминка для ума. А когда нет нормальной социологии, разминать ум невозможно.Был на Украине один нормальный социолог – Евгений Копатько. Когда начались события после майдана, он стал появляться в эфирах и пытался говорить правду, но кого это тогда уже интересовало? А правда заключалась в том, что страны уже не было. Этого Копатько в лоб не говорил, но, конечно, понимал. И на всех эфирах был мрачным.Мы случайно заказали групповую социологию на числа (рейтинги) сразу после трагических событий 2 мая в Одессе. И тоже увидели будущую гражданскую войну. И это было не предчувствие гражданской войны.Социология – наука. И она не врет, если ее продали.* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ
https://ukraina.ru/20261003/kontseptsiya-izmenilas-pochemu-ukraintsy-vdrug-rezko-zakhoteli-miritsya-s-rossiey-1083588356.html
https://ukraina.ru/20260812/vlast-tsifry-kto-i-zachem-zakazyvaet-ukrainskuyu-sotsiologiyu-1082397495.html
https://ukraina.ru/20260817/chego-zhdat-ot-ukraintsev-sbezhavshikh-za-granitsu-i-grozit-li-zelenskomu-siriyskiy-stsenariy--kopatko-1082569555.html
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, украина, россия, америка, александр федоров, владимир зеленский, константин бондаренко, цру, офис президента
Мнения, Украина, Россия, Америка, Александр Федоров, Владимир Зеленский, Константин Бондаренко, ЦРУ, Офис президента

Проданная ложь: как на Украине оживляют политических мертвецов

08:31 21.10.2026
 
© ФотоПётр Порошенко
Пётр Порошенко - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
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Николай Гастелло
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Известный украинский историк и политолог в изгнании Константин Бондаренко вчера написал: "После очередного опроса сотрудников Офиса президента КМИС определил, что уровень доверия к Владимиру Зеленскому за неделю вырос с 43% до 57%. Только зачем этот опрос выдавать за общенациональный?"
На Украине ставить под сомнение доверие к Зеленскому стало небезопасно, но Бондаренко каким только врагом Украины еще не назван. Но он не дома, а значит – в безопасности.
Конечно, это шутка. Никаких сотрудников никто даже не опрашивал. Цифры доверия написаны на коленке. А крупная социологическая компания – Киевский Международный Институт Социологии – выступила фронтменом, чтобы добавить объявлению авторитетности. О собственном авторитете КМИС давно не беспокоится. И авторитет сохраняется, даже несмотря на десятилетия подобных «опросов».
Это удивительная особенность общественно-политической жизни Украины: можно врать каждый день, никто ничего не помнит. Особенно, если гранты на содержание компании дает какой-нибудь американский фонд. В данном случае – Агентства США по международному развитию и Фонда Сороса.
Лучше бы напрямую давали деньги Госдеп и ЦРУ – тогда бы доверие к КМИС стало бы еще круче. Кланяться перед Америкой – любимое занятие украинских элит. Кланяться и заискивающе смотреть исподлобья.
Кстати, мне рассказывал зимой 2013-2014 годов киевский тележурналист: его оператор носил видео с майдана в посольство США – и прямо там ему платили наличными. Так что, возможно, на украинскую социологию у Госдепа тоже есть бюджет.
На старте любой украинской предвыборной кампании начиналась ярмарка социологов, прошедших заранее предпродажную подготовку. И та социологическая кампания, которая только что публиковала похожие на правду данные, могла за неделю переобуться и «заметить» чей-то внезапный рост или катастрофическое падение.
- РИА Новости, 1920, 03.10.2026
3 октября, 17:21
Концепция изменилась: почему украинцы вдруг резко захотели мириться с РоссиейНа Украине опубликовали свежую социологию. Можно констатировать: сдвиг геологических пластов самого глубокого залегания произошел. 72% украинцев выступают за мирные переговоры, а почти половина — 48% — допускают компромисс по территориям. Опрос в конце сентября проводил "Фонд исследований будущего".
Вот сейчас где-то так болтается экс-министр обороны Федоров – от трех до пятнадцати процентов. Недавно на третье место в президентском рейтинге залез откровенный политический труп Порошенко*. Причем украинские социологи – как те воришки, которые воруют потому, что не могут не воровать.
Мы однажды заказали «десятитысячник»: это значит, что в опросе будут участвовать десять тысяч человек. В России никто такие исследования в принципе не заказывает. Россия, несмотря на ее культурное разнообразие, – единая страна. Для получения объективных данных достаточно опросить полторы тысячи человек. Опрашивают иногда три тысячи, но это приводит к столь незначительному уменьшению погрешности, что и смысла нет.
Но Украина никогда не была единой страной – нарушена последовательность: в начале появляется общий экономический интерес, затем общая ментальность, затем страна. А Украину создавали искусственно.
Окончательно оформил границы УССР Сталин, не думая об общем менталитете. Советский менталитет должен был всех сварить в одном котле, но сам сломался. Поэтому для получения достоверного результата нужно опросить так много людей.
Наш клиент полностью оплатил опрос. Работай – и всё. Плюс получай достоверные данные и беги с ними к властям, зарабатывай авторитет и сверхприбыль, продавая данные нашим конкурентам. С перепродажей мы даже бороться не пробовали – толку никакого. Будет, что продать, –обязательно продадут.
Но до этого в тот раз не успели даже додуматься. И просто заполнили большинство анкет в офисе, не выводя социологов в «поля». Скрыть такие действия невозможно – мы увидели. Но это все уже потом. Идея провести полноценное исследование провалилась из-за привычки исполнителей делать все, как всегда.
- РИА Новости, 1920, 12.08.2026
12 августа, 05:37
Власть цифры: кто и зачем заказывает украинскую социологиюНе так давно две крупнейшие социологические службы Украины – Центр социальных и маркетинговых исследований "СОЦИС" и Социологическая группа "Рейтинг" – внезапно опубликовали электоральные рейтинги. Удивительная особенность: у всех кандидатов рейтинги совпадают (в рамках социологической погрешности), но только в одном случае расходятся на треть
Чтобы было понятно, как все должно быть устроено, приведу один пример. Мы вели на украинских выборах клиента, который очень хорошо смотрелся в больших городах. Понимая, что так получим хорошие данные для публикаций, мы привлекли ВЦИОМ и заказали опрос в городах с населением больше 100 тысяч человек. Получили отличные для нас данные.
Нас только немного смутила погрешность 4%. У меня хорошие отношения с главой ВЦИОМ Валерием Федоровым: я с ним связался и попросил уменьшить погрешность. Он отказал. Правда, в итоговом документе погрешность была 3,5%, но это не моя заслуга и не результат наших личных отношений.
Социология в политике должна быть честной. Иначе она не имеет смысла. Смысл воровской социологии – только в безжалостной пропаганде. Но это – уже не социология.
Украинский электорат – очень лиричный. И переменчивый. Отличное место для украинских же социологов. Меня это расстраивает. Но не потому, что я беспокоюсь за правду. Мне хочется видеть данные и понимать, что происходит. А по данным украинских социологов можно только угадывать тенденции.
Понятно, что сильно просел Зеленский, понятно, что вырос Залужный, понятно, что растет Федоров. Понятно в итоге, что выборов не будет. Но мне давно никто не платит за понимание украинской политической ситуации. Поэтому смотреть за данными для меня – только разминка для ума. А когда нет нормальной социологии, разминать ум невозможно.
Был на Украине один нормальный социолог – Евгений Копатько. Когда начались события после майдана, он стал появляться в эфирах и пытался говорить правду, но кого это тогда уже интересовало? А правда заключалась в том, что страны уже не было. Этого Копатько в лоб не говорил, но, конечно, понимал. И на всех эфирах был мрачным.
Чего ждать от украинцев, сбежавших за границу, и грозит ли Зеленскому сирийский сценарий – Копатько - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
17 августа, 19:04
Чего ждать от украинцев, сбежавших за границу, и грозит ли Зеленскому сирийский сценарий – Копатько
Мы случайно заказали групповую социологию на числа (рейтинги) сразу после трагических событий 2 мая в Одессе. И тоже увидели будущую гражданскую войну. И это было не предчувствие гражданской войны.
Социология – наука. И она не врет, если ее продали.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ
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