https://ukraina.ru/20261021/obyski-na-rabochem-meste-nabu-vzyalos-za-glavu-natsbanka-ukrainy--1083962902.html

Обыски на рабочем месте: НАБУ взялось за главу Нацбанка Украины

Обыски на рабочем месте: НАБУ взялось за главу Нацбанка Украины - 21.10.2026 Украина.ру

Обыски на рабочем месте: НАБУ взялось за главу Нацбанка Украины

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски у председателя Национального банка страны Андрея Пышного, рассказал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк

2026-10-21T10:52

2026-10-21T10:52

2026-10-21T11:07

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Нардеп уточнил, что следственные действия проходят непосредственно в рабочем кабинете руководителя Нацбанка. Позже в телеграм-канале НАБУ появилось официальное подтверждение этой информации. В ведомстве сообщили, что его детективы при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры ведут следственные действия в самом здании Нацбанка Украины, а также по месту жительства одного из сотрудников государственного регулятора.В начале месяца тот же Железняк рассказывал о возбуждении в отношении Пышного уголовного дела, поводом для которого стала дача заведомо ложных показаний членам временной следственной комиссии по делу "Сенс Банка".В финансовых и политических кулуарах Киева уже не первый месяц активно обсуждают слухи о скорой отставке Пышного, который традиционно считается человеком бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Положение председателя Нацбанка серьезно осложнилось после того, как вскрылись детали его предполагаемой связи с бизнесменом Василием Веселым. Последний ранее стал центральной фигурой резонансного скандала с "пленками Миндича", на аудиозаписях которых открыто обсуждалось кулуарное продвижение лояльных кандидатов в обновленный состав наблюдательного совета государственного "Сенс Банка".Подробнее - в материале Миллиардные нарушения в "Сенс банке": Гетманцев призвал отправить в отставку главу Нацбанка Украины на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, ярослав железняк, андрей ермак, тимур миндич, нацбанк, набу, верховная рада