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Кортеж американского спецпосланника приехал в Константиновский дворец
Кортеж американского спецпосланника приехал в Константиновский дворец - 21.10.2026 Украина.ру
Кортеж американского спецпосланника приехал в Константиновский дворец
Совместный кортеж автомобилей специального посланника президента США Стива Уиткоффа и встретившего его специального представителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева заехал на территорию Константиновского дворца, передает РИА Новости
2026-10-21T09:38
2026-10-21T09:38
2026-10-21T09:38
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Чуть ранее в петербургском аэропорту Пулково приземлился правительственный борт Военно-воздушных сил США, доставивший американского эмиссара прямым рейсом из Осло, после чего дипломатическая колонна сразу же направилась в загородную резиденцию.О том, что представитель Вашингтона направляется в Россию, в среду сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Находясь с визитом в Индии, он пояснил журналистам, что Уиткофф везет в Санкт-Петербург итоги переговоров с Владимиром Зеленским в Осло, которые прошли без сюрпризов. Днем ранее этот маршрут подтвердил и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, подводивший итоги закрытых дипломатических дискуссий по Украине. Подробнее - в материале Маршруты мира, натиск ВС РФ, загадка сбоев Starlink. Хроника событий на утро 21 октября на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, осло, стив уиткофф, кирилл дмитриев, марко рубио, украина.ру
Новости, США, Россия, Осло, Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев, Марко Рубио, Украина.ру
Кортеж американского спецпосланника приехал в Константиновский дворец
Совместный кортеж автомобилей специального посланника президента США Стива Уиткоффа и встретившего его специального представителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева заехал на территорию Константиновского дворца, передает РИА Новости
Чуть ранее в петербургском аэропорту Пулково приземлился правительственный борт Военно-воздушных сил США, доставивший американского эмиссара прямым рейсом из Осло, после чего дипломатическая колонна сразу же направилась в загородную резиденцию.
О том, что представитель Вашингтона направляется в Россию, в среду сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Находясь с визитом в Индии, он пояснил журналистам, что Уиткофф везет в Санкт-Петербург итоги переговоров с Владимиром Зеленским в Осло, которые прошли без сюрпризов.
"Посмотрим, сможем ли мы добиться прогресса", — добавил Рубио.
Днем ранее этот маршрут подтвердил и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, подводивший итоги закрытых дипломатических дискуссий по Украине.