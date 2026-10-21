Кортеж американского спецпосланника приехал в Константиновский дворец - 21.10.2026 Украина.ру
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Кортеж американского спецпосланника приехал в Константиновский дворец
Кортеж американского спецпосланника приехал в Константиновский дворец - 21.10.2026 Украина.ру
Кортеж американского спецпосланника приехал в Константиновский дворец
Совместный кортеж автомобилей специального посланника президента США Стива Уиткоффа и встретившего его специального представителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева заехал на территорию Константиновского дворца, передает РИА Новости
2026-10-21T09:38
2026-10-21T09:38
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Чуть ранее в петербургском аэропорту Пулково приземлился правительственный борт Военно-воздушных сил США, доставивший американского эмиссара прямым рейсом из Осло, после чего дипломатическая колонна сразу же направилась в загородную резиденцию.О том, что представитель Вашингтона направляется в Россию, в среду сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Находясь с визитом в Индии, он пояснил журналистам, что Уиткофф везет в Санкт-Петербург итоги переговоров с Владимиром Зеленским в Осло, которые прошли без сюрпризов. Днем ранее этот маршрут подтвердил и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, подводивший итоги закрытых дипломатических дискуссий по Украине. Подробнее - в материале Маршруты мира, натиск ВС РФ, загадка сбоев Starlink. Хроника событий на утро 21 октября на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, осло, стив уиткофф, кирилл дмитриев, марко рубио, украина.ру
Новости, США, Россия, Осло, Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев, Марко Рубио, Украина.ру

Кортеж американского спецпосланника приехал в Константиновский дворец

09:38 21.10.2026
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Совместный кортеж автомобилей специального посланника президента США Стива Уиткоффа и встретившего его специального представителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева заехал на территорию Константиновского дворца, передает РИА Новости
Чуть ранее в петербургском аэропорту Пулково приземлился правительственный борт Военно-воздушных сил США, доставивший американского эмиссара прямым рейсом из Осло, после чего дипломатическая колонна сразу же направилась в загородную резиденцию.
О том, что представитель Вашингтона направляется в Россию, в среду сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Находясь с визитом в Индии, он пояснил журналистам, что Уиткофф везет в Санкт-Петербург итоги переговоров с Владимиром Зеленским в Осло, которые прошли без сюрпризов.
"Посмотрим, сможем ли мы добиться прогресса", — добавил Рубио.
Днем ранее этот маршрут подтвердил и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, подводивший итоги закрытых дипломатических дискуссий по Украине.
Подробнее - в материале Маршруты мира, натиск ВС РФ, загадка сбоев Starlink. Хроника событий на утро 21 октября на сайте Украина.ру.
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