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Кортеж американского спецпосланника приехал в Константиновский дворец

Кортеж американского спецпосланника приехал в Константиновский дворец - 21.10.2026 Украина.ру

Кортеж американского спецпосланника приехал в Константиновский дворец

Совместный кортеж автомобилей специального посланника президента США Стива Уиткоффа и встретившего его специального представителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева заехал на территорию Константиновского дворца, передает РИА Новости

2026-10-21T09:38

2026-10-21T09:38

2026-10-21T09:38

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марко рубио

украина.ру

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Чуть ранее в петербургском аэропорту Пулково приземлился правительственный борт Военно-воздушных сил США, доставивший американского эмиссара прямым рейсом из Осло, после чего дипломатическая колонна сразу же направилась в загородную резиденцию.О том, что представитель Вашингтона направляется в Россию, в среду сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Находясь с визитом в Индии, он пояснил журналистам, что Уиткофф везет в Санкт-Петербург итоги переговоров с Владимиром Зеленским в Осло, которые прошли без сюрпризов. Днем ранее этот маршрут подтвердил и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, подводивший итоги закрытых дипломатических дискуссий по Украине. Подробнее - в материале Маршруты мира, натиск ВС РФ, загадка сбоев Starlink. Хроника событий на утро 21 октября на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, осло, стив уиткофф, кирилл дмитриев, марко рубио, украина.ру