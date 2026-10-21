Новая "Ялта-2026" может оставить Европу и Украину за бортом мировой повестки — WSJ - 21.10.2026 Украина.ру
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Новая "Ялта-2026" может оставить Европу и Украину за бортом мировой повестки — WSJ
Новая "Ялта-2026" может оставить Европу и Украину за бортом мировой повестки — WSJ - 21.10.2026 Украина.ру
Новая "Ялта-2026" может оставить Европу и Украину за бортом мировой повестки — WSJ
Возможность встречи президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина сейчас обсуждается на дипломатическом уровне. The Wall Street Journal в редакционной статье от 20 октября проводит параллель между этим вероятным событием и Ялтинской конференцией 1945 года
2026-10-21T08:44
2026-10-21T08:44
украина.ру
новости
сша
дональд трамп
россия
владимир путин
китай
кнр (китай)
си цзиньпин
украина
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При этом издание отмечает, что прямая аналогия с Ялтой "не совсем уместна, поскольку Сталин и Черчилль были союзниками США в 1945 году", в то время, как сейчас Россия и Китай "являются противниками" Соединённых Штатов."Но эта тройка действительно пыталась разделить мир, и в этом опасность того, к чему, по словам господина Трампа, он сейчас открыт. Как мы писали перед выборами 2024 года, это было одним из наших главных опасений по поводу его второго срока", — говорится в статье.В 1945 году руководители СССР, США и Великобритании согласовывали в Ялте основы послевоенного устройства мира. Источники WSJ полагают, что повестка предполагаемого саммита 2026 года может выйти за пределы украинского конфликта и затронуть распределение сфер влияния между ведущими державами.По мнению газеты, для Киева и Брюсселя такой формат означал бы риск обсуждения важнейших вопросов международной безопасности без их участия.Как ранее писала Украина.ру, российские эксперты предостерегают от вывода, что Трамп решил уйти с Украины. Всё, что делает Трамп, включая мягкую демонстрацию Зеленскому его зависимости от американских систем связи и разведки, это попытка остаться в проекте "Украина" и вернуть утраченные при позднем Байдене позиции.Подробнее об этом - в публикации Дмитрий Евстафьев: Зеленский рассердил Трампа, потому что пообещал и не смог сломать Россию за 60 дней.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина.ру, новости, сша, дональд трамп, россия, владимир путин, китай, кнр (китай), си цзиньпин, украина, the wall street journal, ялта, ялтинская конференция (1945), переговоры, переговоры по украине 2026, международные отношения, международная политика, европа, евросоюз, мир без границ
Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, Россия, Владимир Путин, Китай, КНР (Китай), Си Цзиньпин, Украина, The Wall Street Journal, Ялта, Ялтинская конференция (1945), переговоры, Переговоры по Украине 2026, международные отношения, Международная политика, Европа, Евросоюз, Мир без границ

Новая "Ялта-2026" может оставить Европу и Украину за бортом мировой повестки — WSJ

08:44 21.10.2026
 
© РИА НовостиСталин, Рузвельт и Черчилль на Крымской конференции в Ялте
Сталин, Рузвельт и Черчилль на Крымской конференции в Ялте - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости
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Возможность встречи президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина сейчас обсуждается на дипломатическом уровне. The Wall Street Journal в редакционной статье от 20 октября проводит параллель между этим вероятным событием и Ялтинской конференцией 1945 года
При этом издание отмечает, что прямая аналогия с Ялтой "не совсем уместна, поскольку Сталин и Черчилль были союзниками США в 1945 году", в то время, как сейчас Россия и Китай "являются противниками" Соединённых Штатов.
"Но эта тройка действительно пыталась разделить мир, и в этом опасность того, к чему, по словам господина Трампа, он сейчас открыт. Как мы писали перед выборами 2024 года, это было одним из наших главных опасений по поводу его второго срока", — говорится в статье.

В 1945 году руководители СССР, США и Великобритании согласовывали в Ялте основы послевоенного устройства мира. Источники WSJ полагают, что повестка предполагаемого саммита 2026 года может выйти за пределы украинского конфликта и затронуть распределение сфер влияния между ведущими державами.

По мнению газеты, для Киева и Брюсселя такой формат означал бы риск обсуждения важнейших вопросов международной безопасности без их участия.
Как ранее писала Украина.ру, российские эксперты предостерегают от вывода, что Трамп решил уйти с Украины. Всё, что делает Трамп, включая мягкую демонстрацию Зеленскому его зависимости от американских систем связи и разведки, это попытка остаться в проекте "Украина" и вернуть утраченные при позднем Байдене позиции.
Подробнее об этом - в публикации Дмитрий Евстафьев: Зеленский рассердил Трампа, потому что пообещал и не смог сломать Россию за 60 дней.
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