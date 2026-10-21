https://ukraina.ru/20261021/novaya-yalta-2026-mozhet-ostavit-evropu-i-ukrainu-za-bortom-mirovoy-povestki--wsj-1083959167.html

Новая "Ялта-2026" может оставить Европу и Украину за бортом мировой повестки — WSJ

Новая "Ялта-2026" может оставить Европу и Украину за бортом мировой повестки — WSJ - 21.10.2026 Украина.ру

Новая "Ялта-2026" может оставить Европу и Украину за бортом мировой повестки — WSJ

Возможность встречи президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина сейчас обсуждается на дипломатическом уровне. The Wall Street Journal в редакционной статье от 20 октября проводит параллель между этим вероятным событием и Ялтинской конференцией 1945 года

2026-10-21T08:44

2026-10-21T08:44

2026-10-21T08:44

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При этом издание отмечает, что прямая аналогия с Ялтой "не совсем уместна, поскольку Сталин и Черчилль были союзниками США в 1945 году", в то время, как сейчас Россия и Китай "являются противниками" Соединённых Штатов."Но эта тройка действительно пыталась разделить мир, и в этом опасность того, к чему, по словам господина Трампа, он сейчас открыт. Как мы писали перед выборами 2024 года, это было одним из наших главных опасений по поводу его второго срока", — говорится в статье.В 1945 году руководители СССР, США и Великобритании согласовывали в Ялте основы послевоенного устройства мира. Источники WSJ полагают, что повестка предполагаемого саммита 2026 года может выйти за пределы украинского конфликта и затронуть распределение сфер влияния между ведущими державами.По мнению газеты, для Киева и Брюсселя такой формат означал бы риск обсуждения важнейших вопросов международной безопасности без их участия.Как ранее писала Украина.ру, российские эксперты предостерегают от вывода, что Трамп решил уйти с Украины. Всё, что делает Трамп, включая мягкую демонстрацию Зеленскому его зависимости от американских систем связи и разведки, это попытка остаться в проекте "Украина" и вернуть утраченные при позднем Байдене позиции.Подробнее об этом - в публикации Дмитрий Евстафьев: Зеленский рассердил Трампа, потому что пообещал и не смог сломать Россию за 60 дней.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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