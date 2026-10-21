https://ukraina.ru/20261021/polskiy-oktyabr-1956-go-kak-polsha-edva-ne-povtorila-sudbu-vengrii-1083915600.html

"Польский октябрь" 1956-го. Как Польша едва не повторила судьбу Венгрии

"Польский октябрь" 1956-го. Как Польша едва не повторила судьбу Венгрии - 21.10.2026 Украина.ру

"Польский октябрь" 1956-го. Как Польша едва не повторила судьбу Венгрии

19 октября 1956 года считается началом "Польского октября" – аппаратной "бархатной революции", вследствие которой СССР утратил значительную часть влияния в Польскую народную республику. Однако это предупредило развитие ситуации в Польше по венгерскому сценарию

2026-10-21T07:59

2026-10-21T07:59

2026-10-21T07:59

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Антикоммунистические настроения в странах Восточной Европы стали перерастать в открытое недовольство политикой их ориентированных на СССР правительств с весны 1953 года – после смерти Иосифа Сталина. 3 мая 1953 года вспыхнула забастовка рабочих табачных фабрик в Болгарии. 31 мая – 2 июня 1953-го всеобщая забастовка началась на некоторых промышленных предприятиях Чехословакии. 15-18 июня 1953 года массовые волнения произошли в Германской Демократической Республике.В Польше кризис включал как идеологический компонент – отторжение большинством поляков коммунистической идеологии, так и давние антирусские настроения, корни которых достигали походов Болеслава Храброго на Киев.К 1953 году Польша переживала серьёзные экономические трудности. Социальные слои, которые в конце 1940-х составляли базу левых сил, все более явно демонстрировали разочарованность в политике Польской объединённой рабочей партии (польские коммунисты). Смена руководства СССР сделала возможной некоторую корректировку политики форсированной индустриализации.В конце декабря 1953 года первому секретарю ЦК ПОРП Болеславу Беруту, приехавшему в Москву, пришлось выслушать довольно резкие критические замечания за провалы в экономике, низкий уровень жизни рабочих и служащих, неудовлетворительное положение с обеспечением населения продовольствием. Критику вызвали и "перегибы" при осуществлении коллективизации.В конце 1954 года было расформировано Министерство общественной безопасности Польши, его функции были частично переданы МВД, частично Комитету общественной безопасности с урезанными полномочиями.Начался процесс реабилитации осуждённых по политическим мотивам партийно-государственных деятелей. В частности, в декабре 1954 года вышел из заключения Владислав Гомулка, бывший харизматичный лидер польской компартии, обвиненный в 1948-м в "правонационалистическом уклонизме".В феврале 1956 года в Москве состоялся ХХ съезд КПСС. По распространённой легенде, присутствовавший на съезде Берут умер 12 марта в результате потрясения от "секретного доклада" Хрущёва.Правда, есть и другая версия – паника в связи с фактической потерей контроля над ситуацией в стране. 10 марта 1956 года, без ведома первого секретаря, официальная газета "Трибуна люду" опубликовала изложение хрущёвского выступления. Преемник Берута на посту лидера ПОРП, Эдвард Охаб, поручил провести обсуждение доклада на партсобраниях. В апреле 1956 года Охаб сообщил о реабилитации Гомулки и снятии с него обвинений во враждебной деятельности, сохранив при этом критическую оценку его политических взглядов.Весной 1956 года руководство ПОРП оказалось неспособно предложить обществу продуманную реформаторскую программу, кризис в стране продолжал углубляться. Его кульминацией стали события в Познани 28-30 июня 1956 года, когда в ходе подавления массовых протестов рабочих, недовольных низкими зарплатами, высокими ценами и нехваткой продуктов в магазинах, погибли почти 60 человек. Бунт удалось подавить только после введения в город армейских подразделений.В целях снятия напряжённости в обществе в августе 1956 года руководство ПОРП пошло на восстановление Гомулки в партии. Ему предлагали должность премьер-министра, которую он отверг, давая понять, что заинтересован только в возвращении на должность лидера партии. Как минимум с 28 сентября 1956 года в ЦК КПСС знали, что на очередном пленуме ЦК ПОРП Гомулка "будет введён в состав руководящих органов партии", но никаких контрмер не предпринимали.Как отмечалось в докладе Комитета информации при МИД СССР, который лег на стол Хрущёва в начале сентября, развернувшееся в Польше "обсуждение важнейших вопросов политического и экономического положения в стране в целом приняло нездоровый характер и по существу вылилось во враждебную народно-демократическому строю кампанию". В первую очередь речь шла о высылке советских "советников", а также о необходимости резкого повышения цены польского угля, поставлявшегося в СССР.12 октября Гомулка представил Политбюро критический анализ политической и экономической ситуации в Польше, в частности, заявив:"Вы можете управлять нацией, потеряв её доверие, с помощью штыков, но тот, кто осознаёт такую возможность, осознаёт и потерю всего. Мы не можем вернуться к старым методам".Политбюро ЦК ПОРП 15 октября 1956 года приняло решение через четыре дня собрать VIII пленум Центрального комитета. Москва была поставлена перед фактом, что Гомулка будет избран первым секретарём ЦК ПОРП, а из состава Политбюро выведут министра обороны Польши Константина Рокоссовского. Делегацию КПСС на этот пленум демонстративно не пригласили.18 октября министр обороны СССР маршал Георгий Жуков издал секретный приказ о приведении в боевую готовность Северной группы советских войск и Балтийского флота. По приказу Рокоссовского к Варшаве двинулись колонны польской армии под командованием советских офицеров.Гомулка организовал свой "военный штаб", задачей которого было отслеживать передвижения советских войск. К Варшаве выдвинулись части польского Корпуса внутренней безопасности под командованием генерала Вацлава Комара (программу десталинизации защищали формирования, внёсшие важный вклад в утверждение сталинистского режима). Подразделения полиции в Варшаве были приведены в полную готовность, рабочие крупных предприятий города создавали отряды самообороны, был образован гражданский штаб сопротивления во главе с секретарем столичной парторганизации Стефаном Сташевским. События развивались по сценарию, который буквально через несколько дней был реализован в Венгрии.19 октября 1956 года в Варшаву прибыла делегация ЦК КПСС в составе Хрущёва, Вячеслава Молотова, Анастаса Микояна и Лазаря Кагановича. Разговор с Гомулкой был жёсткий, без дипломатии. Гомулка заверил, что Польша останется союзником Советского Союза и не выйдет из Организации Варшавского договора (ОВД), но потребовал, чтобы советская сторона относилась к Польше как к равноправному партнёру, что предусматривало самостоятельность в принятии кадровых решений.Позже, в продиктованных в конце жизни мемуарах, Хрущёв признал, что тактика демонстрации силы и вообще приезд делегации в Варшаву были ошибкой. Однако ключевым моментом, очевидно, стали переговоры между Хрущёвым и Рокоссовским. Когда советский лидер спросил маршала, смогут ли польские войска подавить антисоветский мятеж, то Рокоссовский прямо ответил, что только отдельные части подчинятся такому приказу.Боязнь полномасштабного столкновения между советскими и польскими войсками в тот момент, когда разгорались куда более серьёзные события в Венгрии, заставила советское руководство пойти на попятную. Гомулке и его сторонникам был фактически выдан карт-бланш не только на кадровые перестановки в верхах, но и на серьёзную либерализацию жизни страны.В итоге 19 октября Владислав Гомулка был кооптирован в состав ЦК ПОРП, а 21 октября он был избран лидером ПОРП. Одновременно из Политбюро были выведены Рокоссовский и лидеры сталинистов. Москве пришлось принять к сведению, что отныне ЦК ПОРП свои ключевые внутренние (в том числе кадровые) вопросы может решать без консультаций с ЦК КПСС.Осенью 1956 года именно национал-коммунизм (идея суверенитета "народной Польши" и постановка отношений с Советским Союзом на новую, более справедливую основу), а не либеральные или католические идеи, в наиболее полной мере соответствовал общественным ожиданиям поляков. Даже люди, явно не разделявшие коммунистических убеждений, в том числе католики, поддержали Гомулку. Они увидели в нём фигуру, способную объединить нацию.Популярность Гомулки подтвердили и митинги второй половины октября в Польше, на которых, в отличие от Венгрии, требовали не отставки коммунистического руководства страны, а выступали в его защиту (хотя и в Польше достаточно широко звучали антисоветские лозунги). Социалистические основы экономики, как правило, не подвергались сомнению, получили распространение идеи рабочего самоуправления, существовал большой интерес к югославской модели, часто идеализировавшейся.24 октября сам Владислав Гомулка выступил на 400-тысячном митинге в Варшаве, где пообещал широкие демократические реформы. При этом он обратился к присутствующим с призывом: "Довольно митингов! Довольно демонстраций". "Польский октябрь" закончился, в отличии от Венгрии, мирно.В результате "Польского октября" Гомулка получил немало бонусов от Советского Союза (отзыв "советников" в армии и органах госбезопасности, сокращение советского военного присутствия, списание долгов и т.д.), при этом ключевое обещание – остаться не только идеологическим, но и военным союзником СССР, – он выполнил. Дело было не в верности слова. Просто Гомулка всерьёз опасался германского реваншизма, и связывал насущные национальные интересы Польши с нейтрализацией этой опасности. Что же касается пребывания Северной группы войск в Польше, то Гомулка резонно полагал, что при всей поддержке снизу (как позже выяснилось – временной), польские коммунисты в случае ухода советских войск едва ли сумеют сохранить однопартийную власть. Потому неудивительно, что в августе 1968 года польский лидер поддержал ввод войск стран ОВД в Чехословакию.

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история, польша, ссср, варшава, хрущев, иосиф сталин, кпсс, мвд, мид, 1950-е, коммунисты, коммунистическая партия