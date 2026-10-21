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От кражи танка для атаки на ТЦК: цыгане изменили своё отношение к украинской армии

От кражи танка для атаки на ТЦК: цыгане изменили своё отношение к украинской армии - 21.10.2026 Украина.ру

От кражи танка для атаки на ТЦК: цыгане изменили своё отношение к украинской армии

В Одессе цыганский табор атаковал военкомат, сотрудники которого перед этим задержали барона

2026-10-21T10:42

2026-10-21T10:42

2026-10-21T10:42

закарпатье

украина

одесса

тцк

вооруженные силы украины

новости

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В ночь на 21 октября одесские телеграм-каналы опубликовали видео, на котором цыгане забрасывали камнями один из одесских военкоматов."Цыгане штурмуют одесский военкомат из-за задержания цыганского барона", — гласила лаконичная подпись под видео.В штурме участвовали женщины и дети.Ранее, в марте этого года, на всю Украину прогремел конфликт между цыганами и военкомами в Закарпатье."В ходе попытки мобилизации одного из мужчин в селе в Ужгородском районе произошел конфликт между ромами и представителями ТЦК", — сообщил тогда местный журналист Виталий Глагола.Толпа цыган с палками разбила окна служебного автобуса ТЦК. Кроме того, была предпринята попытка вытащить из машины одного из сотрудников военкомата."Полиции удалось успокоить нападающих на месте. Как сообщают представители ТЦК, конфликт с местными жителями сейчас исчерпан", — сообщал тогда Глагола.Однако позднее полиция задержала трёх участников протестов.На этом противостояние в Закарпатье не окончилось. В мае в Хустском районе Закарпатской области цыгане попытались штурмовать военкомат из-за задержания одного из цыган. Военным пришлось применить оружие для самообороны.При этом раньше взаимоотношения с цыганскими общинами были другими. Так, в конце февраля 2022 года украинские СМИ распространили новость о том, что цыгане якобы украли российский танк под Каховкой. В апреле этого же года канал "Суспільне" побывал на Закарпатье, рассказав о том, как местные цыгане помогают и беженцам, и военным."Почему наши дети защищают Украину, а нам говорят, что мы — цыгане, мы — никто? Это несправедливо. Это меня бесит", — делился с журналистами представитель местной цыганской общины Василий Каналош, чей сын служил в ВСУ с 2014 года.Однако некоторые украинские военные по-прежнему относились к членам общины настороженно. К примеру, член группировки С14* Сергей Бондарь заявил, что по-прежнему не доверяет цыганам, в т.ч. и истории о якобы украденном танке.Тем не менее, украинская армия продолжала использовать "цыганскую карту" в пропаганде. Так, на одном из YouTube-каналов, связанных с ВСУ, появилось видео допроса российского военнопленного цыганской национальности украинским военным цыганской национальности. Допрос вёлся в т.ч. и на цыганском языке.В 2025 году РИА Новости опубликовало свидетельства жительницы Одессы, которая рассказывала о сотрудничестве одесских военкомов с цыганами."А в титушки (так на Украине в народе называют наёмных уголовников. — Ред.) нанимают уже цыган даже. Они же вообще безбашенные, эти цыгане, наркоманы. И при [главе Одесской городской военной администрации Сергее] Лысаке стало их больше", — делилась собеседница агентства.Таким образом, всего за год от сотрудничества местная цыганская община перешла к противостоянию с военкомами.* — запрещённая в РФ ультраправая украинская организация

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закарпатье, украина, одесса, тцк, вооруженные силы украины, новости