Рубио подтвердил вылет Уиткоффа в Петербург после "позитивной" встречи с Зеленским
08:08 21.10.2026 (обновлено: 08:11 21.10.2026)
© REUTERS / NTB/Stian Lysberg SolumСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф в аэропорту Осло
© REUTERS / NTB/Stian Lysberg Solum
Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф направляется из Осло в Санкт-Петербург. Об этом утром 21 октября сообщает агентство Reuters
В Норвегии накануне прошли переговоры Уиткоффа с Владимиром Зеленским. Как следует из полётных данных, изученных РИА Новости, из Осло по направлению к северной столице России в 7:12 мск вылетел самолёт ВВС США.
"Уиткофф на пути в Санкт-Петербург", — сообщает Reuters со ссылкой на Рубио.
Американский госсекретарь отметил, что "в его понимании" встреча Уиткоффа с Зеленским прошла "позитивно".
Ранее портал Axios со ссылкой на источник в администрации США сообщил, что состоявшиеся в Норвегии консультации прошли "продуктивно и конструктивно", стороны нацелены на поиск "практических решений" для прекращения конфликта.
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