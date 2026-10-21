Рубио подтвердил вылет Уиткоффа в Петербург после "позитивной" встречи с Зеленским - 21.10.2026 Украина.ру
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Рубио подтвердил вылет Уиткоффа в Петербург после "позитивной" встречи с Зеленским
Рубио подтвердил вылет Уиткоффа в Петербург после "позитивной" встречи с Зеленским - 21.10.2026 Украина.ру
Рубио подтвердил вылет Уиткоффа в Петербург после "позитивной" встречи с Зеленским
Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф направляется из Осло в Санкт-Петербург. Об этом утром 21 октября сообщает агентство Reuters
2026-10-21T08:08
2026-10-21T08:11
украина.ру
новости
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норвегия
сша
стив уиткофф
марко рубио
санкт-петербург
владимир зеленский
reuters
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В Норвегии накануне прошли переговоры Уиткоффа с Владимиром Зеленским. Как следует из полётных данных, изученных РИА Новости, из Осло по направлению к северной столице России в 7:12 мск вылетел самолёт ВВС США."Уиткофф на пути в Санкт-Петербург", — сообщает Reuters со ссылкой на Рубио.Американский госсекретарь отметил, что "в его понимании" встреча Уиткоффа с Зеленским прошла "позитивно".Ранее портал Axios со ссылкой на источник в администрации США сообщил, что состоявшиеся в Норвегии консультации прошли "продуктивно и конструктивно", стороны нацелены на поиск "практических решений" для прекращения конфликта.Подробнее - в публикации США, Украина и Европа согласовали позицию перед разговором с Москвой.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261020/pazl-trampa-nastal-posledniy-raund-peregovorov-o-mirnom-uregulirovanii-rossiysko-ukrainskogo-1083954971.html
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украина.ру, новости, осло, норвегия, сша, стив уиткофф, марко рубио, санкт-петербург, владимир зеленский, reuters, переговоры по украине 2026, война на украине, чем закончится война на украине, самолет, мир без границ
Украина.ру, Новости, Осло, Норвегия, США, Стив Уиткофф, Марко Рубио, Санкт-Петербург, Владимир Зеленский, Reuters, Переговоры по Украине 2026, война на Украине, чем закончится война на Украине, самолет, Мир без границ

Рубио подтвердил вылет Уиткоффа в Петербург после "позитивной" встречи с Зеленским

08:08 21.10.2026 (обновлено: 08:11 21.10.2026)
 
© REUTERS / NTB/Stian Lysberg SolumСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф в аэропорту Осло
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в аэропорту Осло - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© REUTERS / NTB/Stian Lysberg Solum
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Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф направляется из Осло в Санкт-Петербург. Об этом утром 21 октября сообщает агентство Reuters
В Норвегии накануне прошли переговоры Уиткоффа с Владимиром Зеленским. Как следует из полётных данных, изученных РИА Новости, из Осло по направлению к северной столице России в 7:12 мск вылетел самолёт ВВС США.
"Уиткофф на пути в Санкт-Петербург", — сообщает Reuters со ссылкой на Рубио.
Американский госсекретарь отметил, что "в его понимании" встреча Уиткоффа с Зеленским прошла "позитивно".
Ранее портал Axios со ссылкой на источник в администрации США сообщил, что состоявшиеся в Норвегии консультации прошли "продуктивно и конструктивно", стороны нацелены на поиск "практических решений" для прекращения конфликта.
Подробнее - в публикации США, Украина и Европа согласовали позицию перед разговором с Москвой.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
Вчера, 22:52
Пазл Трампа. Настал последний раунд переговоров о мирном урегулировании российско-украинского конфликтаВсё говорит о том, что в переговорном процессе по российско-украинскому конфликту, а, возможно, и в самом конфликте наступил решительный момент, когда все должно завершится мирным соглашением между Россией и Украиной на условиях России
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