https://ukraina.ru/20261021/rubio-podtverdil-vylet-uitkoffa-v-peterburg-posle-pozitivnoy-vstrechi-s-zelenskim-1083958682.html

Рубио подтвердил вылет Уиткоффа в Петербург после "позитивной" встречи с Зеленским

Рубио подтвердил вылет Уиткоффа в Петербург после "позитивной" встречи с Зеленским - 21.10.2026 Украина.ру

Рубио подтвердил вылет Уиткоффа в Петербург после "позитивной" встречи с Зеленским

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф направляется из Осло в Санкт-Петербург. Об этом утром 21 октября сообщает агентство Reuters

2026-10-21T08:08

2026-10-21T08:08

2026-10-21T08:11

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марко рубио

санкт-петербург

владимир зеленский

reuters

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В Норвегии накануне прошли переговоры Уиткоффа с Владимиром Зеленским. Как следует из полётных данных, изученных РИА Новости, из Осло по направлению к северной столице России в 7:12 мск вылетел самолёт ВВС США."Уиткофф на пути в Санкт-Петербург", — сообщает Reuters со ссылкой на Рубио.Американский госсекретарь отметил, что "в его понимании" встреча Уиткоффа с Зеленским прошла "позитивно".Ранее портал Axios со ссылкой на источник в администрации США сообщил, что состоявшиеся в Норвегии консультации прошли "продуктивно и конструктивно", стороны нацелены на поиск "практических решений" для прекращения конфликта.Подробнее - в публикации США, Украина и Европа согласовали позицию перед разговором с Москвой.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261020/pazl-trampa-nastal-posledniy-raund-peregovorov-o-mirnom-uregulirovanii-rossiysko-ukrainskogo-1083954971.html

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