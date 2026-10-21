https://ukraina.ru/20261021/tramp-sdelal-stavku-na-putina-v-ssha-uvereny-chto-rossiya-pobedit-1083963106.html

Трамп сделал ставку на Путина: в США уверены, что Россия победит

Трамп сделал ставку на Путина: в США уверены, что Россия победит - 21.10.2026 Украина.ру

Трамп сделал ставку на Путина: в США уверены, что Россия победит

Глава Белого дома Дональд Трамп в долгосрочной перспективе сделал выбор не в пользу Владимира Зеленского. Об этом 21 октября сообщает Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника американской разведки

2026-10-21T11:23

2026-10-21T11:23

2026-10-21T11:23

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По его мнению, президент США отдает предпочтение российскому лидеру Владимиру Путину и твердо убежден, что Россия в итоге одержит победу в конфликте с Украиной.Трамп и раньше говорил, что Украине нужен новый лидер, способный договориться с Россией. Зеленский же, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, отказывается проводить выборы. В минувший понедельник американский президент заявил, что Зеленский не хочет и, возможно, никогда не хотел завершения конфликта.По оценкам собеседников издания, Трамп усиливает давление на Зеленского, стремясь принудить его к заключению соглашения до саммита G20 в Майами, запланированного на декабрь. То есть время у Киева стремительно заканчивается, и в Вашингтоне это понимают лучше, чем в офисе Зеленского.Отношения Трампа и Зеленского находятся в самой низкой точке с момента их перепалки в Белом доме в феврале 2025 года, отмечала ранее Wall Street Journal. А после договоренностей США и России о поставках дизельного топлива Зеленский и вовсе позволил себе ряд нелестных высказываний в адрес американского лидера, на поддержке которого во многом держится финансирование Украины. Между тем, пока посланник президента США Стив Уиткофф везет в Москву план Зеленского, помощник российского лидера Юрий Ушаков раскрыл детали встречи.

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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин