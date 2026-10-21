Трамп сделал ставку на Путина: в США уверены, что Россия победит - 21.10.2026 Украина.ру
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Трамп сделал ставку на Путина: в США уверены, что Россия победит
Трамп сделал ставку на Путина: в США уверены, что Россия победит - 21.10.2026 Украина.ру
Трамп сделал ставку на Путина: в США уверены, что Россия победит
Глава Белого дома Дональд Трамп в долгосрочной перспективе сделал выбор не в пользу Владимира Зеленского. Об этом 21 октября сообщает Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника американской разведки
2026-10-21T11:23
2026-10-21T11:23
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По его мнению, президент США отдает предпочтение российскому лидеру Владимиру Путину и твердо убежден, что Россия в итоге одержит победу в конфликте с Украиной.Трамп и раньше говорил, что Украине нужен новый лидер, способный договориться с Россией. Зеленский же, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, отказывается проводить выборы. В минувший понедельник американский президент заявил, что Зеленский не хочет и, возможно, никогда не хотел завершения конфликта.По оценкам собеседников издания, Трамп усиливает давление на Зеленского, стремясь принудить его к заключению соглашения до саммита G20 в Майами, запланированного на декабрь. То есть время у Киева стремительно заканчивается, и в Вашингтоне это понимают лучше, чем в офисе Зеленского.Отношения Трампа и Зеленского находятся в самой низкой точке с момента их перепалки в Белом доме в феврале 2025 года, отмечала ранее Wall Street Journal. А после договоренностей США и России о поставках дизельного топлива Зеленский и вовсе позволил себе ряд нелестных высказываний в адрес американского лидера, на поддержке которого во многом держится финансирование Украины. Между тем, пока посланник президента США Стив Уиткофф везет в Москву план Зеленского, помощник российского лидера Юрий Ушаков раскрыл детали встречи.
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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
Новости, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин

Трамп сделал ставку на Путина: в США уверены, что Россия победит

11:23 21.10.2026
 
© REUTERS / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© REUTERS / Evan Vucci
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Глава Белого дома Дональд Трамп в долгосрочной перспективе сделал выбор не в пользу Владимира Зеленского. Об этом 21 октября сообщает Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника американской разведки
По его мнению, президент США отдает предпочтение российскому лидеру Владимиру Путину и твердо убежден, что Россия в итоге одержит победу в конфликте с Украиной.

"Если посмотреть на долгосрочные тенденции, он явно отдает предпочтение Путину, а не Зеленскому, и это перевешивает любое временное ослабление напряженности в отношениях с Зеленским… В глубине души у него есть твердая убежденность, что Украина не сможет выиграть эту войну, что Россия больше, Россия сильнее и Россия сокрушит Украину", — приводит газета слова неназванного экс-разведчика.

Трамп и раньше говорил, что Украине нужен новый лидер, способный договориться с Россией. Зеленский же, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, отказывается проводить выборы. В минувший понедельник американский президент заявил, что Зеленский не хочет и, возможно, никогда не хотел завершения конфликта.
По оценкам собеседников издания, Трамп усиливает давление на Зеленского, стремясь принудить его к заключению соглашения до саммита G20 в Майами, запланированного на декабрь. То есть время у Киева стремительно заканчивается, и в Вашингтоне это понимают лучше, чем в офисе Зеленского.
Отношения Трампа и Зеленского находятся в самой низкой точке с момента их перепалки в Белом доме в феврале 2025 года, отмечала ранее Wall Street Journal. А после договоренностей США и России о поставках дизельного топлива Зеленский и вовсе позволил себе ряд нелестных высказываний в адрес американского лидера, на поддержке которого во многом держится финансирование Украины.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
06:35
Горе, смерти, обречённость: Трамп назвал лишней встречу Путина с ЗеленскимПо мнению президента США Дональда Трампа, непосредственная встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского не является обязательной для достижения урегулирования на Украине. Об этом Трамп 20 октября заявил журналистам в Белом доме
Между тем, пока посланник президента США Стив Уиткофф везет в Москву план Зеленского, помощник российского лидера Юрий Ушаков раскрыл детали встречи.
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