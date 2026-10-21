https://ukraina.ru/20261021/tramp-sdelal-stavku-na-putina-v-ssha-uvereny-chto-rossiya-pobedit-1083963106.html
Трамп сделал ставку на Путина: в США уверены, что Россия победит
Трамп сделал ставку на Путина: в США уверены, что Россия победит - 21.10.2026 Украина.ру
Трамп сделал ставку на Путина: в США уверены, что Россия победит
Глава Белого дома Дональд Трамп в долгосрочной перспективе сделал выбор не в пользу Владимира Зеленского. Об этом 21 октября сообщает Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника американской разведки
2026-10-21T11:23
2026-10-21T11:23
2026-10-21T11:23
новости
россия
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/10/1083861842_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_a176302eb02aca06162200812a6dfa4e.jpg
По его мнению, президент США отдает предпочтение российскому лидеру Владимиру Путину и твердо убежден, что Россия в итоге одержит победу в конфликте с Украиной.Трамп и раньше говорил, что Украине нужен новый лидер, способный договориться с Россией. Зеленский же, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, отказывается проводить выборы. В минувший понедельник американский президент заявил, что Зеленский не хочет и, возможно, никогда не хотел завершения конфликта.По оценкам собеседников издания, Трамп усиливает давление на Зеленского, стремясь принудить его к заключению соглашения до саммита G20 в Майами, запланированного на декабрь. То есть время у Киева стремительно заканчивается, и в Вашингтоне это понимают лучше, чем в офисе Зеленского.Отношения Трампа и Зеленского находятся в самой низкой точке с момента их перепалки в Белом доме в феврале 2025 года, отмечала ранее Wall Street Journal. А после договоренностей США и России о поставках дизельного топлива Зеленский и вовсе позволил себе ряд нелестных высказываний в адрес американского лидера, на поддержке которого во многом держится финансирование Украины. Между тем, пока посланник президента США Стив Уиткофф везет в Москву план Зеленского, помощник российского лидера Юрий Ушаков раскрыл детали встречи.
https://ukraina.ru/20261021/gore-smerti-obrechnnost-tramp-nazval-lishney-vstrechu-putina-s-zelenskim-1083958017.html
россия
украина
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/10/1083861842_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_69eb34fa56893e85f7a8e89a9465fc96.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
Трамп сделал ставку на Путина: в США уверены, что Россия победит
Глава Белого дома Дональд Трамп в долгосрочной перспективе сделал выбор не в пользу Владимира Зеленского. Об этом 21 октября сообщает Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника американской разведки
По его мнению, президент США отдает предпочтение российскому лидеру Владимиру Путину и твердо убежден, что Россия в итоге одержит победу в конфликте с Украиной.
"Если посмотреть на долгосрочные тенденции, он явно отдает предпочтение Путину, а не Зеленскому, и это перевешивает любое временное ослабление напряженности в отношениях с Зеленским… В глубине души у него есть твердая убежденность, что Украина не сможет выиграть эту войну, что Россия больше, Россия сильнее и Россия сокрушит Украину", — приводит газета слова неназванного экс-разведчика.
Трамп и раньше говорил, что Украине нужен новый лидер, способный договориться с Россией. Зеленский же, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, отказывается проводить выборы. В минувший понедельник американский президент заявил, что Зеленский не хочет и, возможно, никогда не хотел завершения конфликта.
По оценкам собеседников издания, Трамп усиливает давление на Зеленского, стремясь принудить его к заключению соглашения до саммита G20 в Майами, запланированного на декабрь. То есть время у Киева стремительно заканчивается, и в Вашингтоне это понимают лучше, чем в офисе Зеленского.
Отношения Трампа и Зеленского находятся в самой низкой точке с момента их перепалки в Белом доме в феврале 2025 года, отмечала ранее Wall Street Journal. А после договоренностей США и России о поставках дизельного топлива Зеленский и вовсе позволил себе ряд нелестных высказываний в адрес американского лидера, на поддержке которого во многом держится финансирование Украины.
Между тем, пока посланник президента США Стив Уиткофф везет в Москву план Зеленского, помощник российского лидера Юрий Ушаков раскрыл детали встречи.