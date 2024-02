https://ukraina.ru/20240201/1053026533.html

Срок для Залужного, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 февраля

Срок для Залужного, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 февраля - 01.02.2024 Украина.ру

Срок для Залужного, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 февраля

Американские СМИ сообщили, когда уволят главкома ВСУ Валерия Залужного. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-02-01T13:01

2024-02-01T13:01

2024-02-01T13:30

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0e/1052682164_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_48a85903bde43dd3dc9fc9db71215d91.jpg.webp

По информации американского телеканала CNN, указ об увольнении с занимаемой должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного подпишут на этой неделе. Об этом каналу сообщил источник.По информации последнего, президент Украины Владимир Зеленский, по словам собеседника телеканала, на собрании в своём офисе в понедельник, 29 января, сообщил о принятии решения об увольнении Залужного. По сведениям телеканала, в числе возможных преемников — начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.По информации источников, Зеленский в ходе спокойного разговора предложил Залужному новую должность, тот отказался, на что президент ответил: отказ не меняет факта увольнения.Схожую информацию сообщали источники изданиям Financial Times и The Washington Post. По сведениям The Washington Post, Зеленский предлагал Залужному пост советника. При этом президент Украины объяснял главкому, что украинцы устали от боевых действий, западные партнеры сократили военную помощь, а перестановки в командовании якобы могут изменить ситуацию.При этом источник The Washington Post сообщил, что, несмотря на отказ уйти в отставку, Залужный все равно планирует покинуть военную службу,Два других источника рассказали о споре Зеленского и Залужного на встрече в понедельник. Якобы Залужный предложил мобилизовать ещё около 500 тыс. человек, но Зеленский в ответ сообщил ему о нехватке оружия, униформы и потенциальных проблемах дополнительной мобилизации. В ответ Залужный заявил, что Украине не хватает военных из-за растущих потерь. Кроме того, Залужный якобы заявил министру обороны Украины Рустему Умерову, что задача последнего — добиваться поставок военной техники от Запада невзирая на успехи ВСУ.Украинские наблюдатели считают информацию об этих перепалках вбросом Офиса президента, чтобы понизить растущий среди населения рейтинг Залужного.По информации ещё одного издания — The Times — Сырский и Буданов уже отказались от должности Залужного.Позднее канал CNN задал вопрос Буданову, действительно ли тот собирается стать главнокомандующим, он ответил отказом.Офис президент Украины пытается сгладить информацию о возможной отставке Залужного.«А почему мы политизируем этот вопрос? Это вертикаль верховного главнокомандующего. В чём тут дискуссия? Уволит, не уволит. Есть вертикаль, где есть президент, который назначает менеджеров. Одним из таких назначенных президентом менеджеров является главнокомандующий», — заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.По его словам, он не понимает, почему информация о возможном увольнении Залужного вызвала широкую реакцию. Подоляк назвал это загадочным.Однако на Украине, по словам Подоляка, усмотрели свидетельство того, что информация о скорой отставке Залужного правдива.«Советник главы ОП Ермака Миша Подоляк решил сместить акцент, что подготовка отставки Залужного — это не политическая борьба, а вертикаль президента, который отвечает за своих подчиненных. Манипуляции, рассчитанные на глупых людей. Отставка Залужного готовится, так как он популярнее в армии и народе — это злит Зеленского, который параноик. Получается, тут Зеленский отвечает, а когда говорят о коррупции в правительстве и окружении Зе, то он не отвечает. Про провалы на фронте и с кейсом мобилизации вообще молчим, всегда ищут козла отпущения, чтобы снять ответственность с президента. Скажем так, Миша, очень плохо оправдываешься. Никто не поверил. Но все уже поняли. Залужного скоро снимут, раз вы все так всполошились и начали оправдывать такой шаг Зеленского», — указывалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала «Легитимный».При этом эксперты отмечают, что вряд ли стоит надеяться на массовый протест против отставки Залужного в самих ВСУ.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 60 ударов.На Донецком направлении ВСУ нанесли 16 ударов, на Горловском — 40 обстрелов, на Ясиноватском — 3 обстрела, на Волновахском — 1 обстрел, выпустив 199 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц. Ранения различной степени тяжести получили 9 гражданских лиц, в т. ч. ребёнок — девочка 2010 года рождения.Огнём ВСУ были повреждены 11 жилых домостроений, 1 автобус и 3 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню 1 февраля ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 10 снарядов калибром 155 мм, по Ясиноватскому району — 3 снаряда калибром 155 мм, по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка — 8 снарядов 155 мм и один ВОП с БПЛА, по Червоногвардейскому району Макеевки — 3 снаряда калибром 155 мм.Как сообщил телеграм-канал «Донбасс решает» днём 1 февраля при атаке украинского дрона в Луганской Народной Республике погибла мирная жительница, ранения получил её внук. ВСУ атаковали Славяносербский район ЛНР.По информации канала «Таврия. Новости Херсонской области», вчера днём ВСУ выпустили по этому региону России 29 снарядов из ствольной артиллерии.«ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 28 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 4; Днепряны — 6; Песчановка — 4; Новая Каховка — 5; Алёшки — 7; Саги — 2», — отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Корсунка, Алёшки. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 1 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по этому региону России.«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 3 артиллерийских и 11 миномётных снарядов. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено 15 взрывных устройств. В селах Устинка и Наумовка с беспилотников сброшено по одному взрывному устройству. Село Нехотеевка атаковано двумя дронами-камикадзе. Над селом Новая Деревня сбит БПЛА противника. Также в селах Устинка, Солнцевка, Нехотеевка противник атаковал с помощью БПЛА — по два в каждом селе. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ на 31 января разрушения выявлены в поселке Разумное — повреждена кровля в одном частном домовладении. В районе села Ближнее системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле», — писал Гладков.В Борисовском районе в селе Богун-Городок с БПЛА было сброшено 8 взрывных устройств. Есть пострадавший: мужчину с минно-взрывной травмой и контузией головного мозга доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате сброса взрывных устройств в одном частном домовладении выбиты окна, повреждены три автомобиля.В Валуйском городском округе в селе Старый Хутор украинские военные атаковали с помощью дрона-камикадзе. Обошлось без последствий.В Волоконовском районе село Тишанка подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва был повреждён инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет.В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино было выпущено 4 миномётных снаряда, по окраине села Пороз — 5 артиллерийских снарядов. На окраине села Дроновка с БПЛА было сброшено одно взрывное устройство. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет. В селе Мокрая Орловка украинские военные атаковали с помощью БПЛА, сбросив взрывное устройство на автомобиль, стоящий рядом с ФАПом. Пострадавших нет, автомобиль повреждён.«В Шебекинском городском округе из гранатомета обстреляли село Новая Таволжанка — зафиксировано 8 гранатомётных выстрелов. Обошлось без последствий. Также в Новой Таволжанке противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе с их последующей детонацией. Пострадавших нет. В результате атаки есть разрушения в двух частных домовладениях: выбиты окна, поврежден гараж, посечены кровля и забор. Также повреждён мемориал воинской славы, линии газо- и электроснабжения. Под миномётный обстрел попал хутор Панков — установлено 4 прилета. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено. В селе Белянка совершили падение два дрона-камикадзе, в результате чего поврежден экскаватор коммерческой организации. Пострадавших нет. По поселку Ленинский выпущено 2 минометных снаряда, по поселку Красное — 3 миномётных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет. В городе Шебекино в результате падения дрона-камикадзе повреждён инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. В селе Середа дрон-камикадзе совершил падение с последующей детонацией. Обошлось без последствий», — писал Гладков.Кроме того, в Яковлевском городском округе на подлёте к городу Строитель системой ПВО было сбито три БПЛА самолетного типа. Ещё один дрон совершил падение в поле с последующей детонацией в районе села Казацкое. Обошлось без последствий на земле.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240201/1053019258.html

https://ukraina.ru/20240131/1053013587.html

https://ukraina.ru/20240131/1053001140.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив