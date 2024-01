https://ukraina.ru/20240131/1052995299.html

Недоотставка Залужного, западный "летающий хлам", провал с Ил-76. Главное на Украине на утро 31 января

Недоотставка Залужного, западный "летающий хлам", провал с Ил-76. Главное на Украине на утро 31 января - 31.01.2024 Украина.ру

Недоотставка Залужного, западный "летающий хлам", провал с Ил-76. Главное на Украине на утро 31 января

Украина.ру, 31.01.2024

2024-01-31T09:00

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/07/1046982423_0:192:3299:2048_1920x0_80_0_0_a2da65b1dd56a4ed9faa2cb62716fe64.jpg

Власти Украины отложили увольнение Залужного из-за утечки информации. ВСУ остро нуждаются в оружии, в то же время Буданов признает продвижение российских войск. Сальдо указал на просчет киевского режима с Ил-76.Американская газета New York Times считает, что власти Украины отложили увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за утечки информации об отставке.По данным еще одного источника, одним из камней преткновения для правительства было то, что на место Залужного не нашли замену.Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники указывала, что Зеленский 29 января встречался с главнокомандующим ВСУ и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после его отставки.В свою очередь британский журнал Economist со ссылкой на источники утверждал, что Зеленский предложил Залужному занять пост секретаря СНБО Украины, но главком ВСУ отказался.Издание также отмечало, что при этом действующему главе ГУР минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но Буданов «отказался в последний момент». Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова уточнил, что тот не хотел занимать эту должность, но «принятие таких решений зависит не от него».В качестве претендентов на место главкома ВСУ рассматривали и командующего сухопутными войсками Александра Сырского, утверждает Economist. Однако генерал-полковник Сырский вслед за Будановым отказался от предложения Зеленского занять пост главнокомандующего ВСУ. Зеленскому пришлось под давлением «международных партнеров» отказаться от отставки Залужного, пишет британская газета Times со ссылкой на источники.В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко* со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался.Позже в интервью британской газете Guardian депутат уточнил, что в Офисе Зеленского «обеспокоены тем, что Залужный делал политические, а не военные заявления». Но не указал какие именно политические заявления.Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в обращении к украинцам ни слова не сказал о ранее распространенной информации об отставке главкома ВС.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что возможная отставка главкома ВСУ была бы выгодна России, поскольку тогда на Украине останутся только дилетанты вроде Зеленского.«Да, Залужный — хороший военный. Он показал свой профессионализм. При том что он мразь бандеровская, надо понимать, что его профессиональные качества достаточно высокие. Поэтому, если они "сожрут" Залужного, — лучше. Чтобы остались такие дилетанты, как Зеленский», — сказал Балицкий.При этом от отметил, что рассматривал бы только факты, а информацию вокруг Залужного, оказавшуюся в публичном поле, назвал белым шумом."Они (киевские власти – ред.) сегодня двигают все эти фигурки вперед-назад, отвлекая внимание. Они все равно будут в сложившейся ситуации противостоять друг другу, учитывая, что у Англии, Америки, Европы свои интересы, у украинских элит – свои. Это их все равно разорвет изнутри. К сожалению, это может произойти не в ближайшие дни", - добавил Балицкий."Летающий хлам" для ВСУВСУ остро нуждаются в оружии и снарядах, западные страны пытаются оказать помощь, однако их запасы не безграничны, к тому же в мире растет усталость от запросов Киева.Газета Australian Financial Review со ссылкой на источники описала срыв сделки по поставке истребителей из Австралии.Высокопоставленный офицер ВВС Украины в 2023 году в ходе встречи с австралийскими представителями по поводу получения списанных истребителей F/A-18 Hornet заявил, что Киеву не нужен "летающий хлам", как следствие, сделка не состоялась.По словам подрядчика, который участвовал в переговорах между Украиной и Австралией, произошедшее "фактически убило" сделку о передаче 41 истребителя."Если бы он (офицер) не сделал этого, они (истребители) сейчас летали бы над Украиной", - добавил он.Издание напомнило что в декабре в СМИ проходила информация о возобновлении переговоров между Киевом и Канберрой по поводу самолетов. Однако, по мнению подрядчика, отношения между странами на данный момент напряженные."Украина не смогла вовремя предоставить запрос на получение (вертолетов) Taipan. Они (украинцы) не умеют работать с документами. Из-за этого все сорвалось", - посетовал он.В свою очередь министр обороны Греции Никос Дендиас захотел продать Украине за десятки миллионов евро "излишки боеприпасов", срок годности которых истекает в обозримом будущем.Госсекретарь США Энтони Блинкен в письме премьеру Греции Кириакосу Мицотакиса предложил Афинам передать или продать Киеву вооружения с условием, что в обмен Вашингтон изучит возможность выделить Афинам до 200 миллионов долларов дополнительной помощи. В том же письме Блинкен уведомил Мицотакиса, что Госдеп одобрил возможную продажу правительству Греции самолетов F-35 и передачу вооружения примерно на 8,6 миллиарда долларов. В интервью радиостанции Real Fm Дендиас прокомментировал информацию о том, что США просят у Греции оружие для Украины в обмен на продажу F-35.Накануне официальный представитель Пентагона Патрик Райдер отметил, что США не собираются объявлять о новых поставках оружия Украине из собственных армейских запасов из-за отсутствия согласованных конгрессом средств."Конечно, никаких новых объявлений в рамках списаний по президентским полномочиям. Мы все еще ожидаем дополнительного финансирования от конгресса", - сообщил он.Райдер уточнил, что поставки Киеву вооружений, решение о передаче которых было принято ранее, будут продолжены в рамках так называемой "Инициативы по поддержке безопасности Украины" по мере их производства.В то же время в Киеве признали, что Россия в последнее время все чаще наносит удары по объектам, на которых производится оружие."(Компания) "Украинская бронетехника"... заявила, что Россия в последнее время все чаще наносит удары по украинским объектам, на которых производится оружие", - говорится в сообщении телеканала.По информации компании, угроза со стороны российских сил настолько серьезная, что ей приходится распределять свою производственную базу по нескольким объектам, чтобы минимизировать последствия возможных ударов.Глава Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в свою очередь признал продвижение войск РФ, в том числе под Авдеевкой."К сожалению для нас, все-таки определенное продвижение в полях у них (войск РФ - ред.) есть, и возле Авдеевки то, что случилось", - сказал Буданов в эфире телеканала "Рада", отметив, что ВСУ с ноября прошлого года находятся в обороне.Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный украинской стороной в мощный укрепрайон. Важность Авдеевки заключается в возможности использовать город для установления "полного огневого контроля" над Донецком.Просчет с Ил-76Киевский режим просчитался, отдав приказ сбить российский Ил-76 в Белгородской области со своими же военнопленными солдатами на борту, в планах было обвинить Россию и запугать украинцев, таким мнением поделился губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Задумка просто не удалась, она просто-напросто сорвалась. А они хотели обвинить Россию, что сами сбили свой самолет. То же, что они сейчас там бомбят свои населенные пункты, а говорят, что Россия. Одна версия была. Потом начали говорить, что там были ракеты. Потом начали говорить, что это не мы вообще, ну и так далее. То есть заврались до такой степени, что уже сами не знают, как из такой ситуации выпутаться", - считает Сальдо.По его словам, киевский режим тем самым преследовал цель "запугать украинцев".На сегодняшний день, украинские власти, по его данным, скрыли практически всю информацию о крушении самолета в Белгородской области от простого населения."Они просто-напросто закрыли информацию. Это мы знаем об этом инциденте очень много, украинцы об этом уже практически не знают. Они напрочь закрыли, то есть на Украине об этом практически не говорят. И СМИ там абсолютно же подконтрольные, они дают только ту информацию, которую им выгодно. Точно также этой информации практически нет в европейских и заокеанских информагентствах. То есть об этом сразу же постарались забыть", - заявил Сальдо.По его словам, доверять киевскому режиму после сбитого российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту нельзя, но переговоры по их обмену нужно продолжать, эту работу можно проводить с участием нейтральных стран-посредников."Ну, мы не относимся к кровожадным таким же изуверам, которые сидят в Киеве на Банковой. Поэтому обмен пленными по всем правилам военного времени - он должен осуществляться. Если уже люди попали в плен, то он должен идти дальше. Единственное, там договариваться не с кем. Ну как можно договариваться с наперсточниками, которые сегодня говорят одно, а через два часа - совершенно другое? И не только говорят - делают другое", - подчеркнул политик. При этом, считает Сальдо, Киеву "доверять нельзя", а переговоры по обмену возможно продолжить только с участием нейтральных стран-посредников."Работа, конечно, будет продолжаться, я в этом уверен, что все равно, даже в самой тупиковой ситуации нужно искать выход. Нельзя идти именно полностью на такое ультимативное противостояние, которое приводит к таким вот результатам очень негативным. Поэтому продолжать переговоры нужно, но, видимо, в них надо включать тех, кто даже с точки зрения Киева для них нейтральным является. То есть должны быть гаранты от других стран, которые являются нейтральными. Не участниками, не поддерживающими ту или иную сторону, а просто нейтральными. Я уверен, такие есть", - заключил губернатор Херсонской области.На прошлой неделе Вооруженные силы Украины сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в нем везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США.* Внесен в список экстремистов и террористов.

