https://ukraina.ru/20241122/1059096078.html

Удары нужно продолжать: эксперт о том, сколько нужно ракет, чтобы вывести из строя энергетику Украины

Удары нужно продолжать: эксперт о том, сколько нужно ракет, чтобы вывести из строя энергетику Украины - 22.11.2024 Украина.ру

Удары нужно продолжать: эксперт о том, сколько нужно ракет, чтобы вывести из строя энергетику Украины

Дилемма с выбором целей была еще во времена Второй мировой войны, потому что ракет на все не хватает и потому что у каждой цели есть своя аргументация. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВК Михаил Поликарпов

2024-11-22T04:45

2024-11-22T04:45

2024-11-22T04:45

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17 ноября после долгого перерыва армия России нанесла массированный ракетный удар по военным, инфраструктурным и энергетическим объектам на территории Украины. Наиболее заметными стали удары по мосту через Кременчугское водохранилище в районе Черкасс, по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, а также по подстанции в Мукачево.Опыт СВО говорит, что массированные удары ВС РФ идут с перерывами. ВПК накапливает ракеты, затем наносятся удары, происходит несколько мощных волн, а потом наступает значительный перерыв, потому что эти ракеты производятся "не так быстро и не так дешево", указал эксперт.Кроме того, российская армия часто использует ракеты для ударов по тактическим целям, а не по стратегическим. Это четко было видно по событиям в Курской области, отметил Поликарпов.Он подчеркнул, что эта дилемма с выбором целей была еще во времена Второй мировой войны, потому что ракет на все не хватает и потому что у каждой цели есть своя аргументация.По словам историка, тем не менее этой атаки все равно будет недостаточно, чтобы вывести из строя к зиме всю энергетику Украины. Отключения в той или иной степени были в нескольких регионах, но никакого блэкаута нет, подчеркнул он."Если мы хотим вызвать паралич железных дорог и военных предприятий, удары нужно будет продолжить", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув на сайте Украина.ру.Также о последствиях массированного налета на энергосистему Украины — в материале Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241121/1059092821.html

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новости, украина, россия, энергетика, ракетный удар, вс рф, иран, кндр, ракеты, сво, детали, спецоперация