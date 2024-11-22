Удары нужно продолжать: эксперт о том, сколько нужно ракет, чтобы вывести из строя энергетику Украины
Фото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
Дилемма с выбором целей была еще во времена Второй мировой войны, потому что ракет на все не хватает и потому что у каждой цели есть своя аргументация. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВК Михаил Поликарпов
17 ноября после долгого перерыва армия России нанесла массированный ракетный удар по военным, инфраструктурным и энергетическим объектам на территории Украины. Наиболее заметными стали удары по мосту через Кременчугское водохранилище в районе Черкасс, по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, а также по подстанции в Мукачево.
Опыт СВО говорит, что массированные удары ВС РФ идут с перерывами. ВПК накапливает ракеты, затем наносятся удары, происходит несколько мощных волн, а потом наступает значительный перерыв, потому что эти ракеты производятся "не так быстро и не так дешево", указал эксперт.
Кроме того, российская армия часто использует ракеты для ударов по тактическим целям, а не по стратегическим. Это четко было видно по событиям в Курской области, отметил Поликарпов.
Он подчеркнул, что эта дилемма с выбором целей была еще во времена Второй мировой войны, потому что ракет на все не хватает и потому что у каждой цели есть своя аргументация.
"Хватит ли у нас ракет? "Кто даст правильный ответ, тот получит десять лет". Это зависит от того, получили мы что-то из Ирана и КНДР, что могло бы работать по тактическим целям в зоне СВО вместо "Искандеров". Пока все идет на уровне слухов в иностранной прессе, многие из которых не подтверждаются", — отметил Поликарпов.
По словам историка, тем не менее этой атаки все равно будет недостаточно, чтобы вывести из строя к зиме всю энергетику Украины. Отключения в той или иной степени были в нескольких регионах, но никакого блэкаута нет, подчеркнул он.
"Если мы хотим вызвать паралич железных дорог и военных предприятий, удары нужно будет продолжить", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув на сайте Украина.ру.
Также о последствиях массированного налета на энергосистему Украины — в материале Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает на сайте Украина.ру.
Вчера, 12:24"Если Украину решат погрузить в ночь". Какой атаки ждали в Киеве?Несколько посольств на Украине 20 ноября объявили нерабочим днём в связи с ожидающейся ракетной атакой Киева. Первыми тревожное сообщение распространили диппредставительства США, затем Испании, Италии, Греции, Казахстана. Дипломаты рекомендовали своим гражданам соблюдать безопасность и даже покинуть страну.