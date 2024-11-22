Украина сама не вывозит: Поликарпов о том, почему Запад снял ограничения на ракетные удары по России
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS
Если мы ответим прямыми ударами по странам НАТО, это будет не очень приятный сценарий, потому что Альянс может включить пятую статью. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВК Михаил Поликарпов
Смысл всей истории с отменой ограничений на удары европейским оружием по России — подставить избранного президента США Дональда Трампа, потому что после 20 января ему будет тяжелее выкручиваться, отметил эксперт.
"Если мы ответим прямыми ударами по странам НАТО, это будет не очень приятный сценарий, потому что Альянс может включить пятую статью, и мы получим открытый конфликт с НАТО. Это то, чего хотела бы Украина, потому что сама она конфликт не вывозит", — подчеркнул Поликарпов.
Если говорить о техническом плане, то ракеты, которые передали Украине, не нанесут критического ущерба российским регионам, добавил он.
"Главное, чтобы мы не проспали такую атаку. Потому что даже третий год войны не дает гарантии, что все офицеры на местах несут свою службу добросовестно. (...) Но принципиально ситуацию в зоне СВО это не изменит", — резюмировал собеседник издания.
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