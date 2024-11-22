https://ukraina.ru/20241122/1059106405.html

Украина сама не вывозит: Поликарпов о том, почему Запад снял ограничения на ракетные удары по России

Украина сама не вывозит: Поликарпов о том, почему Запад снял ограничения на ракетные удары по России - 22.11.2024 Украина.ру

Украина сама не вывозит: Поликарпов о том, почему Запад снял ограничения на ракетные удары по России

Если мы ответим прямыми ударами по странам НАТО, это будет не очень приятный сценарий, потому что Альянс может включить пятую статью. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВК Михаил Поликарпов

2024-11-22T03:15

2024-11-22T03:15

2024-11-22T03:15

новости

украина

россия

запад

дональд трамп

ракеты

ракетный удар

atacms

scalp

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/09/1056141522_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6d86ac29d0cdd6a6d1f84ccd228f1b0b.jpg.webp

Смысл всей истории с отменой ограничений на удары европейским оружием по России — подставить избранного президента США Дональда Трампа, потому что после 20 января ему будет тяжелее выкручиваться, отметил эксперт.Если говорить о техническом плане, то ракеты, которые передали Украине, не нанесут критического ущерба российским регионам, добавил он.По словам эксперта, ракеты ATACMS и SCALP-EG применялись в течение нескольких месяцев по Луганску, Крыму и Бердянску. Они выбивали какие-то военные и гражданские объекты, но критического урона не нанесли, и с ними научились бороться, указал он."Главное, чтобы мы не проспали такую атаку. Потому что даже третий год войны не дает гарантии, что все офицеры на местах несут свою службу добросовестно. (...) Но принципиально ситуацию в зоне СВО это не изменит", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув на сайте Украина.ру.О том, как решаются проблемы жителей оккупированных районов Курской области — в интервью Роман Алехин: Россия накрыла Мукачево и нашла черниговскую дырку, чтобы отрезать ВСУ пути к отступлению на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241121/1059084326.html

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, запад, дональд трамп, ракеты, ракетный удар, atacms, scalp , нато, детали, сво, спецоперация