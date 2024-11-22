Украина сама не вывозит: Поликарпов о том, почему Запад снял ограничения на ракетные удары по России - 22.11.2024 Украина.ру
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Украина сама не вывозит: Поликарпов о том, почему Запад снял ограничения на ракетные удары по России
Украина сама не вывозит: Поликарпов о том, почему Запад снял ограничения на ракетные удары по России - 22.11.2024 Украина.ру
Украина сама не вывозит: Поликарпов о том, почему Запад снял ограничения на ракетные удары по России
Если мы ответим прямыми ударами по странам НАТО, это будет не очень приятный сценарий, потому что Альянс может включить пятую статью. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВК Михаил Поликарпов
2024-11-22T03:15
2024-11-22T03:15
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Смысл всей истории с отменой ограничений на удары европейским оружием по России — подставить избранного президента США Дональда Трампа, потому что после 20 января ему будет тяжелее выкручиваться, отметил эксперт.Если говорить о техническом плане, то ракеты, которые передали Украине, не нанесут критического ущерба российским регионам, добавил он.По словам эксперта, ракеты ATACMS и SCALP-EG применялись в течение нескольких месяцев по Луганску, Крыму и Бердянску. Они выбивали какие-то военные и гражданские объекты, но критического урона не нанесли, и с ними научились бороться, указал он."Главное, чтобы мы не проспали такую атаку. Потому что даже третий год войны не дает гарантии, что все офицеры на местах несут свою службу добросовестно. (...) Но принципиально ситуацию в зоне СВО это не изменит", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув на сайте Украина.ру.О том, как решаются проблемы жителей оккупированных районов Курской области — в интервью Роман Алехин: Россия накрыла Мукачево и нашла черниговскую дырку, чтобы отрезать ВСУ пути к отступлению на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, запад, дональд трамп, ракеты, ракетный удар, atacms, scalp , нато, детали, сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Запад, Дональд Трамп, ракеты, ракетный удар, ATACMS, SCALP , НАТО, детали, СВО, Спецоперация

Украина сама не вывозит: Поликарпов о том, почему Запад снял ограничения на ракетные удары по России

03:15 22.11.2024
 
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© РИА Новости . РИА Новости
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Если мы ответим прямыми ударами по странам НАТО, это будет не очень приятный сценарий, потому что Альянс может включить пятую статью. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВК Михаил Поликарпов
Смысл всей истории с отменой ограничений на удары европейским оружием по России — подставить избранного президента США Дональда Трампа, потому что после 20 января ему будет тяжелее выкручиваться, отметил эксперт.
"Если мы ответим прямыми ударами по странам НАТО, это будет не очень приятный сценарий, потому что Альянс может включить пятую статью, и мы получим открытый конфликт с НАТО. Это то, чего хотела бы Украина, потому что сама она конфликт не вывозит", — подчеркнул Поликарпов.
Если говорить о техническом плане, то ракеты, которые передали Украине, не нанесут критического ущерба российским регионам, добавил он.
По словам эксперта, ракеты ATACMS и SCALP-EG применялись в течение нескольких месяцев по Луганску, Крыму и Бердянску. Они выбивали какие-то военные и гражданские объекты, но критического урона не нанесли, и с ними научились бороться, указал он.
"Главное, чтобы мы не проспали такую атаку. Потому что даже третий год войны не дает гарантии, что все офицеры на местах несут свою службу добросовестно. (...) Но принципиально ситуацию в зоне СВО это не изменит", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув на сайте Украина.ру.
О том, как решаются проблемы жителей оккупированных районов Курской области — в интервью Роман Алехин: Россия накрыла Мукачево и нашла черниговскую дырку, чтобы отрезать ВСУ пути к отступлению на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 07:46
Ростислав Ищенко: Если начнется война на Ближнем Востоке, Россия будет помогать Ирану, как США УкраинеБлижний и Дальний Восток и акватория Тихого океана — это принципиальные вопросы для США. Это не то, что они могут взять и подарить, сказав, забирайте, только подпишите с нами геополитические соглашения. Если они отдадут Ближний Восток и акваторию Тихого океана, тогда они проиграют в геополитическом плане. Там они будут стоять до конца
 
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03:15Украина сама не вывозит: Поликарпов о том, почему Запад снял ограничения на ракетные удары по России
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