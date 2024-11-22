Поликарпов: удар по подстанции в Мукачево — сигнал о том, что Закарпатье не будет безопасным офшором
© AP / Yakiv Liashenko
© AP / Yakiv Liashenko
Удар по подстанции в Мукачево не окажет существенного влияния на украинскую энергетику, потому что там нет больших перетоков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВК Михаил Поликарпов
17 ноября после долгого перерыва армия России нанесла массированный ракетный удар по военным, инфраструктурным и энергетическим объектам на территории Украины.
Наиболее заметными стали удары по мосту через Кременчугское водохранилище в районе Черкасс, по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, а также по подстанции в Мукачево, которая отвечает за значительную часть перетоков электроэнергии между Украиной и ЕС.
Пока не очень понятно, зачем ВС РФ нанесли удар по подстанции в Мукачево. По мнению эксперта, это не окажет существенное влияние на украинскую энергетику, потому что там нет больших перетоков.
Электроэнергия будет поступать из Польши через Львовскую область. А Одесса будет запитана от Приднестровской ГЭС, уточнил он.
"И потом, за два года Украина научилась восстанавливать ТЭС в том же Киеве. Вряд ли мы их сильно вывели из строя. Мы же не знаем, куда что прилетало во время наших последних ударов по Киеву. Тем более какая-никакая ПВО у них осталась", — заметил Поликарпов.
Российской армии нужно много ракет и несколько таких массированных ударов, чтобы выбить эти объекты на три месяца. Поэтому удар по подстанции в Мукачево — это лишь сигнал о том, что Закарпатье "не будет оставаться безопасным офшором, где можно делать, что хочешь", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув на сайте Украина.ру.
О других военных и политических аспектах конфликта на Украине — в интервью Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством на сайте Украина.ру.