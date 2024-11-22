https://ukraina.ru/20241122/1059100573.html

Поликарпов: удар по подстанции в Мукачево — сигнал о том, что Закарпатье не будет безопасным офшором

Поликарпов: удар по подстанции в Мукачево — сигнал о том, что Закарпатье не будет безопасным офшором - 22.11.2024 Украина.ру

Поликарпов: удар по подстанции в Мукачево — сигнал о том, что Закарпатье не будет безопасным офшором

Удар по подстанции в Мукачево не окажет существенного влияния на украинскую энергетику, потому что там нет больших перетоков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВК Михаил Поликарпов

2024-11-22T05:15

2024-11-22T05:15

2024-11-22T05:15

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17 ноября после долгого перерыва армия России нанесла массированный ракетный удар по военным, инфраструктурным и энергетическим объектам на территории Украины. Наиболее заметными стали удары по мосту через Кременчугское водохранилище в районе Черкасс, по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, а также по подстанции в Мукачево, которая отвечает за значительную часть перетоков электроэнергии между Украиной и ЕС.Пока не очень понятно, зачем ВС РФ нанесли удар по подстанции в Мукачево. По мнению эксперта, это не окажет существенное влияние на украинскую энергетику, потому что там нет больших перетоков.Электроэнергия будет поступать из Польши через Львовскую область. А Одесса будет запитана от Приднестровской ГЭС, уточнил он.Российской армии нужно много ракет и несколько таких массированных ударов, чтобы выбить эти объекты на три месяца. Поэтому удар по подстанции в Мукачево — это лишь сигнал о том, что Закарпатье "не будет оставаться безопасным офшором, где можно делать, что хочешь", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув на сайте Украина.ру.О других военных и политических аспектах конфликта на Украине — в интервью Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241121/1059096828.html

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