Поликарпов: удар по подстанции в Мукачево — сигнал о том, что Закарпатье не будет безопасным офшором - 22.11.2024 Украина.ру
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Поликарпов: удар по подстанции в Мукачево — сигнал о том, что Закарпатье не будет безопасным офшором
Поликарпов: удар по подстанции в Мукачево — сигнал о том, что Закарпатье не будет безопасным офшором - 22.11.2024 Украина.ру
Поликарпов: удар по подстанции в Мукачево — сигнал о том, что Закарпатье не будет безопасным офшором
Удар по подстанции в Мукачево не окажет существенного влияния на украинскую энергетику, потому что там нет больших перетоков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВК Михаил Поликарпов
2024-11-22T05:15
2024-11-22T05:15
новости
мукачево
украина
россия
ракеты
ракетный удар
киев
тэс
энергетика
закарпатье
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17 ноября после долгого перерыва армия России нанесла массированный ракетный удар по военным, инфраструктурным и энергетическим объектам на территории Украины. Наиболее заметными стали удары по мосту через Кременчугское водохранилище в районе Черкасс, по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, а также по подстанции в Мукачево, которая отвечает за значительную часть перетоков электроэнергии между Украиной и ЕС.Пока не очень понятно, зачем ВС РФ нанесли удар по подстанции в Мукачево. По мнению эксперта, это не окажет существенное влияние на украинскую энергетику, потому что там нет больших перетоков.Электроэнергия будет поступать из Польши через Львовскую область. А Одесса будет запитана от Приднестровской ГЭС, уточнил он.Российской армии нужно много ракет и несколько таких массированных ударов, чтобы выбить эти объекты на три месяца. Поэтому удар по подстанции в Мукачево — это лишь сигнал о том, что Закарпатье "не будет оставаться безопасным офшором, где можно делать, что хочешь", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув на сайте Украина.ру.О других военных и политических аспектах конфликта на Украине — в интервью Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241121/1059096828.html
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новости, мукачево, украина, россия, ракеты, ракетный удар, киев, тэс, энергетика, закарпатье, закарпатская область, сво, детали, спецоперация
Новости, Мукачево, Украина, Россия, ракеты, ракетный удар, Киев, ТЭС, энергетика, Закарпатье, Закарпатская область, СВО, детали, Спецоперация

Поликарпов: удар по подстанции в Мукачево — сигнал о том, что Закарпатье не будет безопасным офшором

05:15 22.11.2024
 
© AP / Yakiv Liashenko
- РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP / Yakiv Liashenko
Читать в
Удар по подстанции в Мукачево не окажет существенного влияния на украинскую энергетику, потому что там нет больших перетоков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВК Михаил Поликарпов
17 ноября после долгого перерыва армия России нанесла массированный ракетный удар по военным, инфраструктурным и энергетическим объектам на территории Украины.
Наиболее заметными стали удары по мосту через Кременчугское водохранилище в районе Черкасс, по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, а также по подстанции в Мукачево, которая отвечает за значительную часть перетоков электроэнергии между Украиной и ЕС.
Пока не очень понятно, зачем ВС РФ нанесли удар по подстанции в Мукачево. По мнению эксперта, это не окажет существенное влияние на украинскую энергетику, потому что там нет больших перетоков.
Электроэнергия будет поступать из Польши через Львовскую область. А Одесса будет запитана от Приднестровской ГЭС, уточнил он.
"И потом, за два года Украина научилась восстанавливать ТЭС в том же Киеве. Вряд ли мы их сильно вывели из строя. Мы же не знаем, куда что прилетало во время наших последних ударов по Киеву. Тем более какая-никакая ПВО у них осталась", — заметил Поликарпов.
Российской армии нужно много ракет и несколько таких массированных ударов, чтобы выбить эти объекты на три месяца. Поэтому удар по подстанции в Мукачево — это лишь сигнал о том, что Закарпатье "не будет оставаться безопасным офшором, где можно делать, что хочешь", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув на сайте Украина.ру.
О других военных и политических аспектах конфликта на Украине — в интервью Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством на сайте Украина.ру.
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Вчера, 14:05
Франция снаряжает против России "Анну Киевскую". Спасет ли это ВСУ?Франция продолжает втягиваться в боевые действия на Украине. В этой стране завершается подготовка 2,3 тыс. украинских военнослужащих, из которых в ближайшее время сформируют бригаду и отправят на фронт.
 
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