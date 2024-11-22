"Это не вундерваффе": историк о том, почему Украина выла из-за "Гераней", а потом к ним приспособилась - 22.11.2024 Украина.ру
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"Это не вундерваффе": историк о том, почему Украина выла из-за "Гераней", а потом к ним приспособилась
"Это не вундерваффе": историк о том, почему Украина выла из-за "Гераней", а потом к ним приспособилась - 22.11.2024 Украина.ру
"Это не вундерваффе": историк о том, почему Украина выла из-за "Гераней", а потом к ним приспособилась
В прошлом году Украина выла из-за "Гераней", когда их только стали их применять, а потом к ним приспособилась. России даже пришлось делать "Герань-2". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВК Михаил Поликарпов
2024-11-22T03:45
2024-11-22T03:45
новости
украина
россия
герань
ракеты
боеприпасы
сво
склады
нефтебазы
война
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Российская армия часто использует ракеты для ударов по тактическим целям, а не по стратегическим. Это четко было видно по событиям в Курской области. Эта дилемма с выбором целей была еще во времена Второй мировой войны, потому что ракет на все не хватает, сообщил эксперт.У России в этом направлении два успеха. На вооружении появились корректируемые авиационные бомбы (КАБ), которые бьют по тактическим целям. При этом производство "Гераней" возросло настолько, что российская армия может наносить такие удары в ежедневном режиме, добавил он.Он отметил, что все технические новации СВО живут два месяца. После этого к ним находят противоядие в плане противодействия, маскировки и рассредоточения. "Украина выла из-за "Гераней" в прошлом году, когда мы только стали их применять, а потом к ним приспособилась. Нам даже пришлось делать "Герань-2". Тем не менее это не вундерваффе, которое может изменить ход войны", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув на сайте Украина.ру.Также о последствиях массированного налета на энергосистему Украины — в материале Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, герань, ракеты, боеприпасы, сво, склады, нефтебазы, война, авиабомбы, детали, спецоперация, ракетный удар
Новости, Украина, Россия, Герань, ракеты, боеприпасы, СВО, склады, нефтебазы, война, авиабомбы, детали, Спецоперация, ракетный удар

"Это не вундерваффе": историк о том, почему Украина выла из-за "Гераней", а потом к ним приспособилась

03:45 22.11.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Герань беспилотник БЛА
Зеленский Герань беспилотник БЛА
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
В прошлом году Украина выла из-за "Гераней", когда их только стали их применять, а потом к ним приспособилась. России даже пришлось делать "Герань-2". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВК Михаил Поликарпов
Российская армия часто использует ракеты для ударов по тактическим целям, а не по стратегическим. Это четко было видно по событиям в Курской области. Эта дилемма с выбором целей была еще во времена Второй мировой войны, потому что ракет на все не хватает, сообщил эксперт.
У России в этом направлении два успеха. На вооружении появились корректируемые авиационные бомбы (КАБ), которые бьют по тактическим целям. При этом производство "Гераней" возросло настолько, что российская армия может наносить такие удары в ежедневном режиме, добавил он.
"Но давайте говорить честно. "Герань" несет очень небольшую боевую часть — около 50 килограммов. Они могут поразить подстанцию, склад или бочку на нефтебазе, но они в большей степени нужны для истощения украинской ПВО. То есть "Герань" — это не замена ракетам, а дополнение", — подчеркнул Поликарпов.
Он отметил, что все технические новации СВО живут два месяца. После этого к ним находят противоядие в плане противодействия, маскировки и рассредоточения.
"Украина выла из-за "Гераней" в прошлом году, когда мы только стали их применять, а потом к ним приспособилась. Нам даже пришлось делать "Герань-2". Тем не менее это не вундерваффе, которое может изменить ход войны", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув на сайте Украина.ру.
Также о последствиях массированного налета на энергосистему Украины — в материале Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает на сайте Украина.ру.
Дмитрий Стешин интервью - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Вчера, 07:10
Дмитрий Стешин: Когда Россия отыщет 250 тысяч дробовиков, фронт ВСУ рухнет как гнилая колода Нас спасает это продвижение в Донбассе, потому что ВСУ считают его чужой территорией. У них это в головах прошито еще с 2014 года. Они понимают, что их рано или поздно оттуда вышибут
 
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