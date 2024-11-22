https://ukraina.ru/20241122/1059097740.html

"Это не вундерваффе": историк о том, почему Украина выла из-за "Гераней", а потом к ним приспособилась

"Это не вундерваффе": историк о том, почему Украина выла из-за "Гераней", а потом к ним приспособилась - 22.11.2024 Украина.ру

"Это не вундерваффе": историк о том, почему Украина выла из-за "Гераней", а потом к ним приспособилась

В прошлом году Украина выла из-за "Гераней", когда их только стали их применять, а потом к ним приспособилась. России даже пришлось делать "Герань-2". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВК Михаил Поликарпов

2024-11-22T03:45

2024-11-22T03:45

2024-11-22T03:45

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Российская армия часто использует ракеты для ударов по тактическим целям, а не по стратегическим. Это четко было видно по событиям в Курской области. Эта дилемма с выбором целей была еще во времена Второй мировой войны, потому что ракет на все не хватает, сообщил эксперт.У России в этом направлении два успеха. На вооружении появились корректируемые авиационные бомбы (КАБ), которые бьют по тактическим целям. При этом производство "Гераней" возросло настолько, что российская армия может наносить такие удары в ежедневном режиме, добавил он.Он отметил, что все технические новации СВО живут два месяца. После этого к ним находят противоядие в плане противодействия, маскировки и рассредоточения. "Украина выла из-за "Гераней" в прошлом году, когда мы только стали их применять, а потом к ним приспособилась. Нам даже пришлось делать "Герань-2". Тем не менее это не вундерваффе, которое может изменить ход войны", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув на сайте Украина.ру.Также о последствиях массированного налета на энергосистему Украины — в материале Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241121/1059070676.html

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новости, украина, россия, герань, ракеты, боеприпасы, сво, склады, нефтебазы, война, авиабомбы, детали, спецоперация, ракетный удар