"Это не вундерваффе": историк о том, почему Украина выла из-за "Гераней", а потом к ним приспособилась
В прошлом году Украина выла из-за "Гераней", когда их только стали их применять, а потом к ним приспособилась. России даже пришлось делать "Герань-2". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВК Михаил Поликарпов
Российская армия часто использует ракеты для ударов по тактическим целям, а не по стратегическим. Это четко было видно по событиям в Курской области. Эта дилемма с выбором целей была еще во времена Второй мировой войны, потому что ракет на все не хватает, сообщил эксперт.
У России в этом направлении два успеха. На вооружении появились корректируемые авиационные бомбы (КАБ), которые бьют по тактическим целям. При этом производство "Гераней" возросло настолько, что российская армия может наносить такие удары в ежедневном режиме, добавил он.
"Но давайте говорить честно. "Герань" несет очень небольшую боевую часть — около 50 килограммов. Они могут поразить подстанцию, склад или бочку на нефтебазе, но они в большей степени нужны для истощения украинской ПВО. То есть "Герань" — это не замена ракетам, а дополнение", — подчеркнул Поликарпов.
Он отметил, что все технические новации СВО живут два месяца. После этого к ним находят противоядие в плане противодействия, маскировки и рассредоточения.
"Украина выла из-за "Гераней" в прошлом году, когда мы только стали их применять, а потом к ним приспособилась. Нам даже пришлось делать "Герань-2". Тем не менее это не вундерваффе, которое может изменить ход войны", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув на сайте Украина.ру.
Также о последствиях массированного налета на энергосистему Украины — в материале Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает на сайте Украина.ру.