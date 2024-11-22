Подлесный: чтобы победить быстро и малой кровью, нужно бить по пунктам входа из Европы на Украину - 22.11.2024 Украина.ру
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Подлесный: чтобы победить быстро и малой кровью, нужно бить по пунктам входа из Европы на Украину
Подлесный: чтобы победить быстро и малой кровью, нужно бить по пунктам входа из Европы на Украину - 22.11.2024 Украина.ру
Подлесный: чтобы победить быстро и малой кровью, нужно бить по пунктам входа из Европы на Украину
Россия может долго уничтожать какие-то объекты на Украине, но против нее работают 52 государства мира, которые привезут Киеву все необходимое. Это надо прекращать, если мы хотим добиться победы малой кровью и за короткий срок. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
2024-11-22T04:45
2024-11-22T04:45
новости
украина
россия
европа
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мукачево
павлоград
западная украина
волынская область
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В ходе последнего массированного ракетного удара армия Россия поразила несколько важных целей, в числе которых: подстанция в Мукачево (отвечает за переток энергии из Европы), мост через Кременчугское водохранилище, железнодорожный узел в Павлограде.Прошло уже два года после первых массированных ударов, и сейчас мы опять читаем о прилетах по военным и энергетическим объектам Украины, которые до сих пор не привели к капитуляции киевского режима, отметил политолог.Таких ключевых станций на Украине не так много: Ягодин и Изов (Волынская область), Рава-Русская (Львовская область), Батьево, Чоп и Ужгород (Закарпатье), перечислил эксперт.Россия может долго уничтожать те или иные объекты на Украине, но против нее работают 52 государства мира, которые привезут Киеву все необходимое. Это надо прекращать, если мы хотим добиться победы малой кровью и за относительно короткий срок, указал он."Мы сейчас выигрываем только за счет того, что наша экономика была более мобилизационной, и наш ВПК был более адаптирован для ведения большой войны. Но вечно так продолжаться не может", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Подлесный: У России появился идеальный шанс вручить Трампу обездвиженную и обесточенную Украину на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Михаила Поликарпова: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув.
https://ukraina.ru/20241121/1059104543.html
украина
россия
европа
мукачево
павлоград
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новости, украина, россия, европа, экономика, энергетика, мукачево, павлоград, западная украина, волынская область, львовская область, железная дорога, сво, спецоперация, детали
Новости, Украина, Россия, Европа, экономика, энергетика, Мукачево, Павлоград, Западная Украина, Волынская область, Львовская область, железная дорога, СВО, Спецоперация, детали

Подлесный: чтобы победить быстро и малой кровью, нужно бить по пунктам входа из Европы на Украину

04:45 22.11.2024
 
Фото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
Фото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
Читать в
Россия может долго уничтожать какие-то объекты на Украине, но против нее работают 52 государства мира, которые привезут Киеву все необходимое. Это надо прекращать, если мы хотим добиться победы малой кровью и за короткий срок. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
В ходе последнего массированного ракетного удара армия Россия поразила несколько важных целей, в числе которых: подстанция в Мукачево (отвечает за переток энергии из Европы), мост через Кременчугское водохранилище, железнодорожный узел в Павлограде.
Прошло уже два года после первых массированных ударов, и сейчас мы опять читаем о прилетах по военным и энергетическим объектам Украины, которые до сих пор не привели к капитуляции киевского режима, отметил политолог.
"Но я все же считаю, что надо было наносить удары по пунктам входа из Европы на Украину и по ключевым железнодорожным станциям, где меняют колесные пары с европейской колеи на советскую", — подчеркнул Подлесный.
Таких ключевых станций на Украине не так много: Ягодин и Изов (Волынская область), Рава-Русская (Львовская область), Батьево, Чоп и Ужгород (Закарпатье), перечислил эксперт.
Россия может долго уничтожать те или иные объекты на Украине, но против нее работают 52 государства мира, которые привезут Киеву все необходимое. Это надо прекращать, если мы хотим добиться победы малой кровью и за относительно короткий срок, указал он.
"Мы сейчас выигрываем только за счет того, что наша экономика была более мобилизационной, и наш ВПК был более адаптирован для ведения большой войны. Но вечно так продолжаться не может", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадий Подлесный: У России появился идеальный шанс вручить Трампу обездвиженную и обесточенную Украину на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Михаила Поликарпова: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув.
Владимир Евсеев (СВО) - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Вчера, 16:46
Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия нанесла по Днепропетровску комбинированный ракетный ударЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
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