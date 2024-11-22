https://ukraina.ru/20241122/1059117426.html

Подлесный: чтобы победить быстро и малой кровью, нужно бить по пунктам входа из Европы на Украину

Подлесный: чтобы победить быстро и малой кровью, нужно бить по пунктам входа из Европы на Украину - 22.11.2024 Украина.ру

Подлесный: чтобы победить быстро и малой кровью, нужно бить по пунктам входа из Европы на Украину

Россия может долго уничтожать какие-то объекты на Украине, но против нее работают 52 государства мира, которые привезут Киеву все необходимое. Это надо прекращать, если мы хотим добиться победы малой кровью и за короткий срок. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный

2024-11-22T04:45

2024-11-22T04:45

2024-11-22T04:45

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В ходе последнего массированного ракетного удара армия Россия поразила несколько важных целей, в числе которых: подстанция в Мукачево (отвечает за переток энергии из Европы), мост через Кременчугское водохранилище, железнодорожный узел в Павлограде.Прошло уже два года после первых массированных ударов, и сейчас мы опять читаем о прилетах по военным и энергетическим объектам Украины, которые до сих пор не привели к капитуляции киевского режима, отметил политолог.Таких ключевых станций на Украине не так много: Ягодин и Изов (Волынская область), Рава-Русская (Львовская область), Батьево, Чоп и Ужгород (Закарпатье), перечислил эксперт.Россия может долго уничтожать те или иные объекты на Украине, но против нее работают 52 государства мира, которые привезут Киеву все необходимое. Это надо прекращать, если мы хотим добиться победы малой кровью и за относительно короткий срок, указал он."Мы сейчас выигрываем только за счет того, что наша экономика была более мобилизационной, и наш ВПК был более адаптирован для ведения большой войны. Но вечно так продолжаться не может", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Подлесный: У России появился идеальный шанс вручить Трампу обездвиженную и обесточенную Украину на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Михаила Поликарпова: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув.

https://ukraina.ru/20241121/1059104543.html

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