Это не мост "из палок" в США: Поликарпов раскрыл, почему на Кременчугскую ГЭС не хватит и 10 "Искандеров"
© poltava-news.ru
© poltava-news.ru
Для того, чтобы изменить ход войны, необходимо вывести из строя всю инфраструктуру Украины, включая мосты и дамбы через Днепр. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВК Михаил Поликарпов
17 ноября после долгого перерыва армия России нанесла массированный ракетный удар по военным, инфраструктурным и энергетическим объектам на территории Украины.
По словам эксперта, таких массированных ударов не было уже два месяца. Эта атака стала одной из самых масштабных за все время СВО: больше 100 ракет и минимум 70 "Гераней".
По мнению историка, для того, чтобы изменить ход войны, необходимо вывести из строя всю инфраструктуру Украины, включая мосты и дамбы через Днепр. Но уничтожить их как транспортные артерии без ядерных ударов практически невозможно, добавил он.
"Повторюсь, если мы хотим взорвать ту же плотину Кременчугской ГЭС, нам на нее не хватит даже десяти "Искандеров", потому что это мощное сооружение. Там самое уязвимое место — это перемычка над шлюзом", — подчеркнул Поликарпов.
Вывести из строя этот бетонный мостик "Искандерами" можно. Но во-первых, плотина от этого не рухнет. А во-вторых, ее можно восстановить за месяц, указал он.
"Инфраструктура советского времени в целом очень мощная. Это не мост в США, который можно зацепить кораблем, чтобы он рухнул. Там все сделано из палок. А у нас все делали с большим запасом прочности", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув на сайте Украина.ру.
О других военных и политических аспектах конфликта на Украине — в интервью Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством на сайте Украина.ру.