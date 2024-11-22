https://ukraina.ru/20241122/1059099647.html

Это не мост "из палок" в США: Поликарпов раскрыл, почему на Кременчугскую ГЭС не хватит и 10 "Искандеров"

Это не мост "из палок" в США: Поликарпов раскрыл, почему на Кременчугскую ГЭС не хватит и 10 "Искандеров" - 22.11.2024 Украина.ру

Это не мост "из палок" в США: Поликарпов раскрыл, почему на Кременчугскую ГЭС не хватит и 10 "Искандеров"

Для того, чтобы изменить ход войны, необходимо вывести из строя всю инфраструктуру Украины, включая мосты и дамбы через Днепр. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВК Михаил Поликарпов

2024-11-22T04:15

2024-11-22T04:15

2024-11-22T04:15

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"искандер"

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дамба

сво

спецоперация

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17 ноября после долгого перерыва армия России нанесла массированный ракетный удар по военным, инфраструктурным и энергетическим объектам на территории Украины.По словам эксперта, таких массированных ударов не было уже два месяца. Эта атака стала одной из самых масштабных за все время СВО: больше 100 ракет и минимум 70 "Гераней".По мнению историка, для того, чтобы изменить ход войны, необходимо вывести из строя всю инфраструктуру Украины, включая мосты и дамбы через Днепр. Но уничтожить их как транспортные артерии без ядерных ударов практически невозможно, добавил он.Вывести из строя этот бетонный мостик "Искандерами" можно. Но во-первых, плотина от этого не рухнет. А во-вторых, ее можно восстановить за месяц, указал он."Инфраструктура советского времени в целом очень мощная. Это не мост в США, который можно зацепить кораблем, чтобы он рухнул. Там все сделано из палок. А у нас все делали с большим запасом прочности", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув на сайте Украина.ру.О других военных и политических аспектах конфликта на Украине — в интервью Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241121/1059096828.html

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новости, украина, сша, днепр, "искандер", мост, мосты, дамба, сво, спецоперация, детали, ракеты