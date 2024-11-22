Эксперт: утверждение ядерной доктрины — это сигнал того, что Россия готова защищать свои интересы
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТейковское ракетное соединение в Ивановской области
Утверждение ядерной доктрины, помимо стандартной процедуры, это сигнал того, что Россия готова защищать свои интересы. Ответ на удары дальнобойными ракетами может быть разным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал учредитель АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества", член экспертного клуба "Дигория" Алексей Малинин
Ранее президент России Владимир Путин утвердил ядерную доктрину, одним из пунктов которой является положение о нанесении ядерного удара в ответ на агрессию неядерной страны при поддержке стран, обладающих ядерным оружием.
Эксперт выразил надежду, что у России не возникнет необходимости применять ядерное оружие в военных целях. Этот сигнал будет принят западными властями при оценке последствий таких решений. Сейчас идет обмен позициями через разного рода сигналы, отметил он.
"То есть наше утверждение ядерной доктрины, помимо стандартной процедуры, это сигнал того, что мы готовы защищать свои интересы. И необязательно ядерным оружием. Но мы не будем вестись на попытки к принуждению со стороны западных визави", — подчеркнул Малинин.
Ответ России на удары дальнобойными ракетами может быть очень разным. Не существует такой дихотомии, а если кто-то ее представляет, то она ложная, что "либо мы ничего не делам, либо применяем ядерное оружие", указал он.
"В подобных решениях присутствует в большей степени политическая составляющая. Американские власти идут на эскалацию конфликта, поддерживая удары вглубь России дальнобойными ракетами. Нас пытаются усадить за стол переговоров путем применения большей силы", — заключил собеседник издания.
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