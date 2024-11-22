Эксперт объяснил, как власти США идут на эскалацию, поддерживая удары по России дальнобойными ракетами - 22.11.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, как власти США идут на эскалацию, поддерживая удары по России дальнобойными ракетами
Эксперт объяснил, как власти США идут на эскалацию, поддерживая удары по России дальнобойными ракетами - 22.11.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, как власти США идут на эскалацию, поддерживая удары по России дальнобойными ракетами
Американские власти идут на эскалацию конфликта, поддерживая удары вглубь России дальнобойными ракетами. При этом Франция и Британия занимают выжидательную позицию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал учредитель АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества", член экспертного клуба "Дигория" Алексей Малинин
2024-11-22T04:30
2024-11-22T04:30
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ракетный удар
военная эскалация
эскалация
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Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области.Ранее помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс фактически подтвердил, что Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по территории России ракетами большой дальности.По мнению эксперта, в подобных решениях присутствует в большей степени политическая составляющая. Американские власти идут на эскалацию конфликта, поддерживая удары вглубь России дальнобойными ракетами, добавил он.Информацию о ракетных ударах подтвердили официальные лица в США, и они уже наносятся, сказал эксперт. Что касается Франции и Британии, то тут ситуация более сложная. Они занимают выжидательную позицию и смотрят, насколько рискованным будет такое решение с их стороны, отметил Малинин."Германия однозначно заявила, что не разрешит наносить удары ракетами "Таурус" вглубь территории России. Запад не надо воспринимать как единый механизм. Каждая из стран принимает решение, исходя из своей внутренней ситуации", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Малинин: Байден дал добро на удары по России, но перед этим заключил договор с Трампом на сайте Украина.ру.О том, почему Запад перестал бояться Россию и считает, что она не решится ударить по Жешуву и Констанце — в интервью Геннадий Подлесный: У России появился идеальный шанс вручить Трампу обездвиженную и обесточенную Украину на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, франция, германия, великобритания, ракеты, ракетный удар, военная эскалация, эскалация, сво, спецоперация, детали
Новости, Россия, США, Франция, Германия, Великобритания, ракеты, ракетный удар, военная эскалация, эскалация, СВО, Спецоперация, детали

Эксперт объяснил, как власти США идут на эскалацию, поддерживая удары по России дальнобойными ракетами

04:30 22.11.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS
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Американские власти идут на эскалацию конфликта, поддерживая удары вглубь России дальнобойными ракетами. При этом Франция и Британия занимают выжидательную позицию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал учредитель АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества", член экспертного клуба "Дигория" Алексей Малинин
Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области.
Ранее помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс фактически подтвердил, что Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по территории России ракетами большой дальности.
По мнению эксперта, в подобных решениях присутствует в большей степени политическая составляющая. Американские власти идут на эскалацию конфликта, поддерживая удары вглубь России дальнобойными ракетами, добавил он.
"Нас пытаются усадить за стол переговоров путем применения большей силы. Однако западным коллегам следует принять во внимание тот факт, что такой метод с Россией работает плохо, лучше использовать дипломатические усилия", — подчеркнул Малинин.
Информацию о ракетных ударах подтвердили официальные лица в США, и они уже наносятся, сказал эксперт. Что касается Франции и Британии, то тут ситуация более сложная. Они занимают выжидательную позицию и смотрят, насколько рискованным будет такое решение с их стороны, отметил Малинин.
"Германия однозначно заявила, что не разрешит наносить удары ракетами "Таурус" вглубь территории России. Запад не надо воспринимать как единый механизм. Каждая из стран принимает решение, исходя из своей внутренней ситуации", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Малинин: Байден дал добро на удары по России, но перед этим заключил договор с Трампом на сайте Украина.ру.
О том, почему Запад перестал бояться Россию и считает, что она не решится ударить по Жешуву и Констанце — в интервью Геннадий Подлесный: У России появился идеальный шанс вручить Трампу обездвиженную и обесточенную Украину на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 07:46
Ростислав Ищенко: Если начнется война на Ближнем Востоке, Россия будет помогать Ирану, как США УкраинеБлижний и Дальний Восток и акватория Тихого океана — это принципиальные вопросы для США. Это не то, что они могут взять и подарить, сказав, забирайте, только подпишите с нами геополитические соглашения. Если они отдадут Ближний Восток и акваторию Тихого океана, тогда они проиграют в геополитическом плане. Там они будут стоять до конца
 
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Заголовок открываемого материала
04:30Эксперт объяснил, как власти США идут на эскалацию, поддерживая удары по России дальнобойными ракетами
04:15Это не мост "из палок" в США: Поликарпов раскрыл, почему на Кременчугскую ГЭС не хватит и 10 "Искандеров"
04:00Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ
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03:30Политолог: Запад перестал бояться Россию и считает, что она не решится ударить по Жешуву и Констанце
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