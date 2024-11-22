https://ukraina.ru/20241122/1059117818.html

Эксперт объяснил, как власти США идут на эскалацию, поддерживая удары по России дальнобойными ракетами

Эксперт объяснил, как власти США идут на эскалацию, поддерживая удары по России дальнобойными ракетами - 22.11.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, как власти США идут на эскалацию, поддерживая удары по России дальнобойными ракетами

Американские власти идут на эскалацию конфликта, поддерживая удары вглубь России дальнобойными ракетами. При этом Франция и Британия занимают выжидательную позицию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал учредитель АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества", член экспертного клуба "Дигория" Алексей Малинин

2024-11-22T04:30

2024-11-22T04:30

2024-11-22T04:30

новости

россия

сша

франция

германия

великобритания

ракеты

ракетный удар

военная эскалация

эскалация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0e/1056253622_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aafeb96a3d1d906d1e57254113ea0df1.jpg

Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области.Ранее помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс фактически подтвердил, что Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по территории России ракетами большой дальности.По мнению эксперта, в подобных решениях присутствует в большей степени политическая составляющая. Американские власти идут на эскалацию конфликта, поддерживая удары вглубь России дальнобойными ракетами, добавил он.Информацию о ракетных ударах подтвердили официальные лица в США, и они уже наносятся, сказал эксперт. Что касается Франции и Британии, то тут ситуация более сложная. Они занимают выжидательную позицию и смотрят, насколько рискованным будет такое решение с их стороны, отметил Малинин."Германия однозначно заявила, что не разрешит наносить удары ракетами "Таурус" вглубь территории России. Запад не надо воспринимать как единый механизм. Каждая из стран принимает решение, исходя из своей внутренней ситуации", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Малинин: Байден дал добро на удары по России, но перед этим заключил договор с Трампом на сайте Украина.ру.О том, почему Запад перестал бояться Россию и считает, что она не решится ударить по Жешуву и Констанце — в интервью Геннадий Подлесный: У России появился идеальный шанс вручить Трампу обездвиженную и обесточенную Украину на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241121/1059084326.html

россия

сша

франция

германия

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, франция, германия, великобритания, ракеты, ракетный удар, военная эскалация, эскалация, сво, спецоперация, детали