Эксперт объяснил, как власти США идут на эскалацию, поддерживая удары по России дальнобойными ракетами
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS
Американские власти идут на эскалацию конфликта, поддерживая удары вглубь России дальнобойными ракетами. При этом Франция и Британия занимают выжидательную позицию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал учредитель АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества", член экспертного клуба "Дигория" Алексей Малинин
Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области.
По мнению эксперта, в подобных решениях присутствует в большей степени политическая составляющая. Американские власти идут на эскалацию конфликта, поддерживая удары вглубь России дальнобойными ракетами, добавил он.
"Нас пытаются усадить за стол переговоров путем применения большей силы. Однако западным коллегам следует принять во внимание тот факт, что такой метод с Россией работает плохо, лучше использовать дипломатические усилия", — подчеркнул Малинин.
Информацию о ракетных ударах подтвердили официальные лица в США, и они уже наносятся, сказал эксперт. Что касается Франции и Британии, то тут ситуация более сложная. Они занимают выжидательную позицию и смотрят, насколько рискованным будет такое решение с их стороны, отметил Малинин.
"Германия однозначно заявила, что не разрешит наносить удары ракетами "Таурус" вглубь территории России. Запад не надо воспринимать как единый механизм. Каждая из стран принимает решение, исходя из своей внутренней ситуации", — заключил собеседник издания.
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