https://ukraina.ru/20240130/1052968555.html

Армен Гаспарян: Если заруба в Техасе оставит "хутор" в одиночестве, Зеленский переедет в "Черный дельфин"

Армен Гаспарян: Если заруба в Техасе оставит "хутор" в одиночестве, Зеленский переедет в "Черный дельфин" - 30.01.2024 Украина.ру

Армен Гаспарян: Если заруба в Техасе оставит "хутор" в одиночестве, Зеленский переедет в "Черный дельфин"

Сейчас момент, когда всем не до Украины становится, кроме России. Можно было бы дождаться, когда начнется серьезная заруба в Техасе, и тоже что-то могучее сделать на хуторе параллельно, считает публицист и радиоведущий, член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян

2024-01-30T05:00

2024-01-30T05:00

2024-01-30T05:00

интервью

армен гаспарян

владимир зеленский

"азов"

авдеевка

славянск

краматорск

игорь стрелков

дарья трепова

сша

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.– Армен, Утром 21 января ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке. В результате погибли 27 человек, по меньшей мере 30 получили ранения. Кроме тотальной зачистки буферной зоны есть ли какие-либо другие варианты обезопасить жителей Донецка?– То, что я сейчас скажу – многим не понравится. Но проблема здесь состоит в том, что зачищать придется в этом случае как минимум до границы Польши.Чтоб все понимали, для того, чтобы осуществить теракт, даже гипергромкий, вам совершенно не нужно пятьдесят миллиардов финансирования от Европейского Союза, или сколько-то там от Соединенных Штатов. После Великой Отечественной войны бандеровская боёвка кошмарила запад Украины без всякого "Хаймарса", "Пэтриота", что у них там еще было свято – "Джавелина", "Байрактара", "Абрамса", "Брэдли".Если смотреть по архивным документам, то еще спорный вопрос, кого они убивали с большим остервенением – партийных деятелей, учителей русского языка, которые приехали к ним с юго-востока, или тех, кто по их разумению был предателем? То, что творили некоторые представители службы "Безпеки", это за гранью добра и зла даже по меркам очерствления той эпохи.До тех пор, пока такое количество оружия будет на руках, и оно не будет никем контролироваться, количество терактов будет только возрастать. Здесь не надо иллюзий абсолютно.Разговоры о том, что "мы возьмем Авдеевку" (что очевидно), мы возьмем Краматорск, Славянск, и мою любимую Константиновку, которая уже какое-то былинное место, раз в сто лет там вот это должно происходить, к сожалению – это же не повлияет принципиально на ситуацию. Ну, будут они обстреливать с территории Днепропетровской области, например, плюс они будут требовать дать им дальнобойное оружие, чтоб уже это делать с гарантией.Здесь придется доводить это все до логического конца. При этом, поскольку это сейчас тоже очень много обсуждается, "Блумберг" сделал дикий наброс по поводу переговоров. Кремль устами Пескова это опроверг.Вы понимаете, что здесь может быть ситуация, с этой точки зрения, как у нас была после Хасавюртовского мирного договора в 1996 году, когда вроде как бы края развели, а число терактов от этого меньше не становилось.Больше того, в результате этого всего на территории Чеченской республики появилось такое вот, что это словами никакими описывать невозможно, где террорист Басаев был вице-премьером правительства, это чтоб вам понятно было. Это чудовищно абсолютно. То же самое может быть на Украине.– 25 января у Владимира Зеленского был День рождения, должен был быть громкий обмен пленными, но сбитый Ил-76, на борту которого находились 65 пленных из ВСУ, пиару помешал. Могли ли Зеленского подставить с этим самолетом западные партнеры? Что можно было бы пожелать тому, кто занимает нынче пост украинского президента?– Я вчера задавался вопросом, пожелать у меня было три варианта – околеть или камера в "Черном дельфине" (зона для пожизненно осужденных в РФ - Ред.). Другого этот человек, с моей точки зрения, не заслуживает.По поводу пиара. Пиар получился в принципе. Но, правда, не совсем тот, который туда закладывали. Я полагаю, что это, как и в случае с самолетом, мы сегодня с коллегой Русланом Мармазовым вспоминали 2001 год, когда они сбили израильский самолет.Думаю, что здесь изначально была идея, что они сейчас его собьют, и тем самым окончательно подставят Залужного. Просто никто не подумал, что ПВО не подчиняется Залужному, у ПВО есть свой собственный генерал. Это нормально.Никто, судя по всему, не ожидал такой реакции. Поэтому это же все пришлось молниеносно переделывать, а когда ты все это делаешь в спешке, то неизбежны проколы.Я сидел в эфире, когда в режиме реального времени наблюдал, как меняются новости на РБК "Украина", "УНИАН", "Обозреватель.ua", "Цензор.net". Ты в режиме реального времени обновляешь – и у тебя там совершенно другой текст. Дело же не в этом.Давайте посмотрим на эту ситуацию. Вот Украина сообщает нам, что офис генпрокурора, у меня это самое любимое ведомство там, как у жертвы, возбуждает уголовное дело. Спрашивается, если вы говорите о том, что вы самолет не сбивали, и на борту не было ни одного украинского пленного, которых везли на обмен, то какая-то вам разница от того, что произошло в России?Проблема в том, что здесь все это делалось в абсолютно адовой спешке, а спешка подразумевает эти бесконечные проколы, что на наших глазах и происходило.Этих проколов набралось совершенно чудовищное количество, потому что Генштаб говорит одно, ГУР говорит другое, Верховная рада то подтверждает одних, то опровергает других, офис Зеленского сначала сказал одно, потом второе, потом третье. Даже громадяне стали писать, что вообще творится-то?Если вы ведете безостановочную борьбу, скажите – "да, мы сбили". Понятно, почему, потому что готовилось параллельно пафосное мероприятие – Зеленский встречает пленных в свой день рождения. Вчера не только у Зеленского был день рождения, мы же еще все вместе отмечаем день рождения Филарета (Денисенко), раскольника Всея Руси – 95 лет. Судя по тому, что он вчера наговорил в интервью – он бодрее нас вместе взятых, он продолжает быть заточенным на борьбу.В результате все это торжественное мероприятие пошло коту под хвост. Теперь в результате никто не знает, что с этим делать дальше. Если русские продемонстрируют, а они это обязательно сделают, поскольку азиатские орды, ну что с нас хотеть, покажут осколки этой ракеты, которой сбивали, то уже выкрутиться не удастся. Это совершенно другая начинается картина маслом.Вы обратили внимание, как быстро американцы съехали с темы? Что "мы тут вообще не при чем, а если что-то и произошло, то эти дебилоиды нас сами обманули, сами подставили, мы им запрещали так использовать оружие".Ежели там дело начнет пахнуть керосином, последовательно так отойдут в сторону, оставив хутор один на один с этим. Американцы здесь ничего кардинально принципиально нового не придумали, по той лишь причине, что самыми первыми об этом заговорили немцы, когда русские сказали "ну вы хорошо подумали по поводу "Леопардов" вы понимаете, какое чувство вызовет в любой русской душе наличие креста на технике. На что немцы произнесли: "так подождите, это уже не германское оружие, мы его передали Украине, соответственно, оно нынче украинское, а как этим пользуются – это вопрос не к нам, мы тут уже чисты".Это чрезвычайно удобная модель, никто ж не думал, что будет так. Представьте, даже если нет СВО, но это же тоже не первый случай с подобного рода украинскими деятелями. А потом каждый, пусть не для прессы, не для своих однопартийцев, но в глубине души подумает, а вот завтра они куда будут стрелять и по какой причине?Условно польские фермеры проводят забастовку, а если они жахнут туда, что делать? Это же граната в руках дикаря, где никто вообще, как выясняется, ни за что не отвечает.Да, понятно, журналисты украинские из инсайдерских телеграм-каналов провели свое следствие и написали о том, что это один из двух передвижных "Пэтриотов", которые где-то снует по Харьковской области и т.д. Важен сам факт, следующее – куда они будут бить? Очевидно, что никакого воздействия на всеевропейское Сомали ни у кого нет сейчас. И это очень опасная история.Я не жду от мира никакого прорыва, но мне хотелось бы, чтобы хотя бы в глубине души люди начали задумываться, что происходит. Тем более, сейчас абсолютно идеальное время для этого.В Израиле продолжается, там далеко до окончания. Хуситы никуда не деваются, из-за этого насколько поднялась цена доставки нефти, и сейчас если еще техасская народная республика, "мы сами с Алабамщины, здесь не все так однозначно", то всем будет совершенно точно не до того, что на хуторе. Это идеальное время списывать. А потом, когда кто-то что-нибудь скажет – да ладно, хорошо, это все давным-давно прошло!У меня в дороге крутилось CNN, я смотрю кадры, что происходит в Техасе, слушайте, они там славно собираются отдыхать, судя по всему. Плюс там еще энное количество штатов к этому привязано.Сейчас момент, когда всем не до Украины становится, кроме нас. Можно было бы дождаться, когда начнется серьезная заруба в Техасе, и тоже что-то могучее сделать на хуторе параллельно.– Насколько вероятно, что конфликт в Техасе перерастет во что-то серьезное, чем это может грозить Байдену, и насколько может отвлечь США от Украины?– Покойный Владимир Вольфович говорил, что выборов в США в 2024 году не будет, поскольку не будет самих США. Я не думаю, что настолько, но то, что Америка поделена на две части – это совершенно точно.Выборы Трампа – это последняя надежда коренного населения вообще на что-то, потому что статистика: более 30% родившихся с 1997 по 2012 годы – это представители ЛГБТ*, трансгендеры и все прочее, и с каждым годом эта цифра только возрастает.Никем не управляемая, неконтролируемая история с мигрантами, которая приводит в ужас абсолютно всех, потому что в некоторых американских штатах получается, что мигрантов больше, чем представителей коренного населения, которые там родились или получили гражданство США. Мигрантов уже больше!Если у вас это никем не контролируется, а напротив, власть говорит о том, что "давайте завозить больше, потому что это наш электорат", рано или поздно все взбунтуются.Был год 2018 или 2019, когда эти дебилоиды начали крушить памятники конфедератам – генералу Ли, памятник полковнику Паркеру пострадал, еще кто-то. Даже самые невменяемые говорили о том, что надо снести могилу Джесси Джеймса, который на юге национальный герой, типа Робин Гуда в Англии, и у нас условного Котовского.Это бесконечное издевательство над символами конфедератов рано или поздно начнет выплескиваться. Это прямая параллель с Украиной, когда есть условно западенцы, которые всем остальным говорят – "нет у вас ничего своего, у вас есть только наше, извольте этому соответствовать". Это же не может продолжаться бесконечно.Когда Трамп начал об этом говорить – этот пресловутый WASP, белый англосаксонский протестант, он понял, что у него есть теперь хоть кто-то, потому что до этого никого не было. Он мог ходить и бубнить себе под нос, и пить виски, и быть свободным, от него ничего не зависело, а тут вышел человек, который начал об этом говорить.Давайте вспомним, как выглядел Детройт сорок лет назад, и во что они превратили этот город. У меня такое ощущение иногда, смотрю, что там, бои что ли шли у них? Это странно выглядит, в какую колоссальную помойку они умудрились превратить Сан-Франциско. Людям это не нравится. Может быть сейчас, в данный момент у них нет идеи о том, что референдум, и все, и в родную гавань – опять Конфедерация снова, звучит Oh I'm A Good Old Rebel. Я всем настоятельно рекомендую запоминать слова, потому что сейчас это будет, судя по всему, самое актуальное произведение, можно сразу "Грэмми" давать в этом году.Но если там начнет литься кровь, у Байдена вариантов нет. Байдену надо теперь разбираться с Техасом. А как разбираться? Уговаривать их? Они не хотят уговариваться.Применить силу? Ну, извините, а если ты получишь ответку? Потому это же не только Техас, Алабама, Миссури, вечно буйные штаты, где духом резистанса проникнута все культура. А если остальные подтянутся? Их уже 25 штатов против.Если мне не изменяет память, в Конфедерацию входило несколько меньше штатов. Еще кто-то добавился. А хватит ли у вас силенок? А если это по всей Америке пойдет, тогда тебе припомнят все и сразу.Здесь ситуация очень сложная. Здесь будем наблюдать, но мои симпатии, естественно, на стороне юга, потому что кто из моего поколения не смотрел "Давно в седле", кто из нас не восторгался этими образами, песнями, и даже символикой?Я надеюсь, что она у нас не внесена никаким образом в федеральный список экстремистских материалов. Тридцать лет назад это было нормально. Все бунтари Москвы ходили с символикой Конфедерации. Мы друг друга могли совершенно точно узнать. Это не к расизму относилось, а именно эта песня "Я старый добрый бунтарь". Потому что о каком там расизме говорить? Против них воевали тоже рабовладельцы, это надо понимать, друг друга они с этой точки зрения стоили.Конечно, я на стороне юга, совершенно однозначно, потому что Байден давно заслужил хорошего пинка. Техас ему это даст, я надеюсь.– На минувшей неделе было два громких судебных решения. Первое – это террористке Дарье Треповой* – 27 лет, и второе – Игорю Стрелкову за призывы в интернете – 4 года. Ваша оценка одного и второго судебных решений, и их справедливости.– Давайте начнем со Стрелкова-Гиркина. Я с самого начала говорил, что этим закончится, что эта бесконечная реконструкция всего, что было в русской эмиграции, приведет дорогой генерала Достовалова. Но Достовалову не повезло, его судили в 1937 году, и понятно, что он на выходе получил.Стрелков-Гиркин – это совершенно удивительная история о том, как молниеносно потерять все. Я помню летом 2014 года на него только что не молились некоторые. И когда им пытаешься что-то объяснить, послушайте, братцы, он реконструктор, вы понимаете, что это такое?Он реконструировал Кубанский поход, вам это о чем-нибудь говорит? Но экзальтированные женщины в исторические тонкости не вдавались. А после забега из Славянска? После истории с ювелиром? И после всего прочего у людей было колоссальное разочарование.А дальше Стрелков начал штамповать безумные объединения – "Коммитет-25" был, потом еще создавал что-то с этими клоунами, которые там крутятся. Тут все понятно. К сожалению, этот образ реконструктора привел к такому.Теперь, что касается Треповой. Перед нами пример для палаты мер и весов совершенно фантастической дуры. В принципе, типаж Треповой – это стоять на Майдане, "я девочка, я хочу кружевные трусики и безвиз". Там бы она абсолютно гармонично смотрелась. Собственно, она занималась ровно тем же самым в навальновской тусовке. Они проводили перформансы.Поскольку мозгов не было, она пошла на сотрудничество с украинской разведкой с совершенно закономерным результатом. Что такое 27 лет? Это почти без шансов, что она выйдет живой и здоровой. Тюрьма – это совсем не санаторий, это не курорт Турции. Статья у нее соответствующая, и как к ней будут относиться в тюрьме – тоже понятно, потому что она пошла и убила своего, за деньги.Почему такой большой срок? Потому что все же помнят, что у нас максимально женщинам больше двадцати лет не давали. Могли запрашивать двадцать, но объективно потолок был 18 лет – это получила террористка Хасис.Почему 27 у Треповой? Потому что в свое время были приняты поправки Яровой. Наши дебилы-либералы крутились вокруг них и орали, что "это для того, чтобы наши телефонные разговоры хранить пять или пятьдесят пять лет на серверах мобильных операторов". Это абсолютная ерунда.Поправки Яровой, прежде всего, подняли наказание по тяжелым статьям, убрали нулевые пороги, штрафы и т.д. Если у вас по политическому экстремизму всюду был поднят порог, то очевидно, что если это еще и убийство, то конечно, срок будет больше, что и было продемонстрировано.Я просто помню, когда мне первый раз скинули почитать ее показания, у меня было ощущение, что она то ли не понимает, что произошло, то ли она считает это какой-то такой веселой игрой, и это она не со следователем по особо важным делам разговаривает, а с какой-то своей подругой – вот они сидят, пьют латте, и вот такая беседа. Но, извините, она и в суде то же самое исполняла!Когда она произнесла, что ее совесть перед богом чиста, я развел руками и сказал – всё, все свободны, больше здесь говорить уже не о чем. Это вердикт. Но, кстати, у нас же находились люди, которые ее пытались жалеть, что она, дескать, невменяемая, что ее надо отправить в психиатрическую клинику. Им же невозможно объяснить, что она проходила освидетельствование, ее признали вменяемой.К сожалению, да, есть у нас такие сердобольные. Это в порядке вещей. Меня эта любвеобильность иногда поражает. Она вообще никак не объясняется. Кто-то жалеет Трепову – молодая девочка, могла бы жить и жить, пошла убила Владлена. И мне ж в эфир писали. Кто-то начал молиться за убитых "азовцев". Мне реально несколько человек написали, что они за них молятся, "потому что все это люди русские". Может быть, это так и есть, просто эти погибшие себя русскими не считали. Тем не менее, эти приступы любвеобильности действительно в нашем обществе существуют, от этого, к сожалению, никуда не деться.Здесь речь идет, по-моему, не про христианскую добродетель, а про какую-то очень яростную шизофрению, которая непонятно вообще, откуда берется, и самое главное, на чем она базируется. Все эти разговоры "они были людьми русскими".Послушайте, ребята, вы понимаете, где они служили? Вы понимаете, что у террористов "Азова"*, признанный Верховным Судом террористической организацией на территории России – там не было мобилизованных вообще. Там были только добровольцы, более того, добровольцы, проходившие конкурс.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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Роман Гнатюк

интервью, армен гаспарян, владимир зеленский, "азов", авдеевка, славянск, краматорск, игорь стрелков, дарья трепова, сша