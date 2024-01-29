"Буду очень счастлив": Зеленский передумал насчет идеи Трампа урегулировать конфликт - 29.01.2024 Украина.ру
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"Буду очень счастлив": Зеленский передумал насчет идеи Трампа урегулировать конфликт
"Буду очень счастлив": Зеленский передумал насчет идеи Трампа урегулировать конфликт - 29.01.2024 Украина.ру
"Буду очень счастлив": Зеленский передумал насчет идеи Трампа урегулировать конфликт
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет "очень счастлив", если кандидату в президенты США Дональду Трампу удастся урегулировать конфликт на Украине. Об этом Зеленский рассказал в интервью ARD
2024-01-29T13:09
2024-01-29T13:09
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Президент Украины подчеркнул, что ему известно, сколько человек теряет Украина за сутки. "Поэтому я буду счастлив, если кто-то покажет, как закончить войну за 24 часа. Кто знает", добавил он.При этом Зеленский отметил, что не поддерживает контакт с Дональдом Трампом. Общение состоялось лишь единожды, во времена президентства Трампа.Однако в недавнем интервью для британского телеканала Channel 4 News слова Трампа о завершении конфликта на Украине за 24 часа напугали Зеленского."Если он говорит об этом публично, это немного пугает. Хотя я видел много жертв, но меня это немного беспокоит. Потому что это означает, что если его идея, о которой никто не слышал, если его идея не будет работать для нас, для наших людей, то он все равно сделает все, чтобы добиться реализации своей идеи. И вот это меня немного тревожит", - объяснил Зеленский.Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа.Зеленский уже отвечал на эти слова бывшего президента США: "думай - потом говори".Министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился, что киевские власти готовы к мирному урегулированию конфликта, в том числе при помощи Трампа. Глава МИД РФ отметил, что Зеленский "достаточно невежливо" комментировал слова Трампа.
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новости, украина, сша, президент сша, дональд трамп, владимир зеленский, переговоры
Новости, Украина, США, президент США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, переговоры

"Буду очень счастлив": Зеленский передумал насчет идеи Трампа урегулировать конфликт

13:09 29.01.2024
 
© пресс-служба президента УкраиныЗеленский Трамп
Зеленский Трамп
© пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет "очень счастлив", если кандидату в президенты США Дональду Трампу удастся урегулировать конфликт на Украине. Об этом Зеленский рассказал в интервью ARD
"Я скажу вам честно - если его формат или его формула приведет к миру, и ему действительно достаточно 24 часа, то я буду очень счастливым президентом. Очень счастливым", - сказал Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что ему известно, сколько человек теряет Украина за сутки. "Поэтому я буду счастлив, если кто-то покажет, как закончить войну за 24 часа. Кто знает", добавил он.
При этом Зеленский отметил, что не поддерживает контакт с Дональдом Трампом. Общение состоялось лишь единожды, во времена президентства Трампа.
Однако в недавнем интервью для британского телеканала Channel 4 News слова Трампа о завершении конфликта на Украине за 24 часа напугали Зеленского.
"Если он говорит об этом публично, это немного пугает. Хотя я видел много жертв, но меня это немного беспокоит. Потому что это означает, что если его идея, о которой никто не слышал, если его идея не будет работать для нас, для наших людей, то он все равно сделает все, чтобы добиться реализации своей идеи. И вот это меня немного тревожит", - объяснил Зеленский.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа.
Зеленский уже отвечал на эти слова бывшего президента США: "думай - потом говори".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился, что киевские власти готовы к мирному урегулированию конфликта, в том числе при помощи Трампа. Глава МИД РФ отметил, что Зеленский "достаточно невежливо" комментировал слова Трампа.
Зеленский Трамп
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