https://ukraina.ru/20261117/poluchit-ikh-legko-kallas-predlozhila-vykrast-u-rossii-spiski-uchastnikov-svo-1084540717.html
"Получить их легко": Каллас предложила выкрасть у России списки участников СВО
"Получить их легко": Каллас предложила выкрасть у России списки участников СВО - 17.11.2026 Украина.ру
"Получить их легко": Каллас предложила выкрасть у России списки участников СВО
Спецслужбы Евросоюза могут выкрасть данные об участниках СВО для введения против них санкции, это "довольно легко", заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Её заявление по итогам встречи глав МИД стран объединения вечером 16 ноября передаёт пресс-служба Европейской службы внешних связей
2026-11-17T01:45
2026-11-17T01:45
2026-11-17T01:54
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По словам Каллас, визовые ограничения для российских военных могут включить в проект 22-ого пакета санкций ЕС. Но нужны данные."Я полагаю, получить их довольно легко, учитывая, что сейчас всё в цифровом формате. Так что, я думаю, мы сможем решить вопрос с реализацией... Что касается способов получения данных. Сейчас есть разные варианты. У нас у всех есть очень хорошие специалисты по разведке", — заявила глава евродипломатии.Запретить въезд в страны ЕС всем, кто служил в российской армии с 2022 года, в начале июня предложила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В конце июня официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт объявил, что в ЕС подготовят в отношении граждан России "целевые ограничительные визовые меры".Ранее сообщалось, что главы МИД ЕС согласовали новые санкции против 145 физических и юридических лиц, включая банки, компании теневого флота и главу RWB Татьяну Ким. Подробнее - в материале Марии Илащук ЕС расширил санкции, Лантратова анонсировала масштабный обмен пленными. Итоги 16 ноября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, ес, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, каллас кая, запад, русофобия, антироссийские санкции, сво, бойцы, вс рф, военнослужащий, россия, кража, кибератаки, кибербезопасность, европа
Украина.ру, Новости, ЕС, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Каллас Кая, Запад, Русофобия, антироссийские санкции, СВО, бойцы, ВС РФ, военнослужащий, Россия, кража, кибератаки, кибербезопасность, Европа
"Получить их легко": Каллас предложила выкрасть у России списки участников СВО
01:45 17.11.2026 (обновлено: 01:54 17.11.2026)
Спецслужбы Евросоюза могут выкрасть данные об участниках СВО для введения против них санкции, это "довольно легко", заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Её заявление по итогам встречи глав МИД стран объединения вечером 16 ноября передаёт пресс-служба Европейской службы внешних связей
По словам Каллас, визовые ограничения для российских военных могут включить в проект 22-ого пакета санкций ЕС. Но нужны данные.
"Я полагаю, получить их довольно легко, учитывая, что сейчас всё в цифровом формате. Так что, я думаю, мы сможем решить вопрос с реализацией... Что касается способов получения данных. Сейчас есть разные варианты. У нас у всех есть очень хорошие специалисты по разведке", — заявила глава евродипломатии.
Запретить въезд в страны ЕС всем, кто служил в российской армии с 2022 года, в начале июня предложила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В конце июня официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт объявил, что в ЕС подготовят в отношении граждан России "целевые ограничительные визовые меры".
Ранее сообщалось, что главы МИД ЕС согласовали новые санкции против 145 физических и юридических лиц, включая банки, компании теневого флота и главу RWB Татьяну Ким. Подробнее - в материале Марии Илащук ЕС расширил санкции, Лантратова анонсировала масштабный обмен пленными. Итоги 16 ноября. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.