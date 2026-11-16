https://ukraina.ru/20261116/pod-kievom-samovolno-ostavivshiy-chast-vsushnik-brosil-granatu--pogibli-chetvero-1084538030.html

Под Киевом самовольно оставивший часть ВСУшник бросил гранату — погибли четверо

Под Киевом самовольно оставивший часть ВСУшник бросил гранату — погибли четверо - 16.11.2026 Украина.ру

Под Киевом самовольно оставивший часть ВСУшник бросил гранату — погибли четверо

В селе Малая Березанка Киевской области погибли четыре человека после взрыва гранаты, сообщила Национальная полиция

2026-11-16T19:57

2026-11-16T19:57

2026-11-16T19:57

новости

киев

польша

киевская область

вооруженные силы украины

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/10/1084537911_0:113:1206:791_1920x0_80_0_0_7ca603029db255b95721c18061a27936.jpg

По предварительным данным правоохранителей, гранату во дворе частного дома бросил военнослужащий ВСУ, самовольно оставивший часть. Среди погибших — он сам, 17-летняя девушка и две женщины.В октябре в Киеве задержали мужчину, стрелявшего с балкона восьмого этажа. По данным полиции, он трижды выстрелил вверх из стартового пистолета. Проверка показала 1,53 промилле алкоголя. Мужчине объявили о подозрении в хулиганстве.В том же месяце в Кировограде (Кропивницком) мужчина, вооружённый автоматом и гранатами, открыл стрельбу посреди улицы.Сегодня стало известно, что власти Польши принудительно отправили на родину двух граждан Украины в возрасте 18 и 19 лет после их опасной выходки во Вроцлаве. Молодые люди кричали с балкона жилого дома, что являются террористами, что хранят в квартире взрывное устройство и направляли на прохожих макет оружия. Подробнее – в материале Двух украинцев выдворили из Польши за угрозы расстрелом на сайте Украина.ру.

киев

польша

киевская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, польша, киевская область, вооруженные силы украины, украина.ру