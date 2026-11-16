Под Киевом самовольно оставивший часть ВСУшник бросил гранату — погибли четверо
© Фото : Нацполиция УкраиныНацполиция Украины
© Фото : Нацполиция Украины
В селе Малая Березанка Киевской области погибли четыре человека после взрыва гранаты, сообщила Национальная полиция
По предварительным данным правоохранителей, гранату во дворе частного дома бросил военнослужащий ВСУ, самовольно оставивший часть. Среди погибших — он сам, 17-летняя девушка и две женщины.
В октябре в Киеве задержали мужчину, стрелявшего с балкона восьмого этажа. По данным полиции, он трижды выстрелил вверх из стартового пистолета. Проверка показала 1,53 промилле алкоголя. Мужчине объявили о подозрении в хулиганстве.
В том же месяце в Кировограде (Кропивницком) мужчина, вооружённый автоматом и гранатами, открыл стрельбу посреди улицы.
Сегодня стало известно, что власти Польши принудительно отправили на родину двух граждан Украины в возрасте 18 и 19 лет после их опасной выходки во Вроцлаве. Молодые люди кричали с балкона жилого дома, что являются террористами, что хранят в квартире взрывное устройство и направляли на прохожих макет оружия. Подробнее – в материале Двух украинцев выдворили из Польши за угрозы расстрелом на сайте Украина.ру.
В октябре в Киеве задержали мужчину, стрелявшего с балкона восьмого этажа. По данным полиции, он трижды выстрелил вверх из стартового пистолета. Проверка показала 1,53 промилле алкоголя. Мужчине объявили о подозрении в хулиганстве.
В том же месяце в Кировограде (Кропивницком) мужчина, вооружённый автоматом и гранатами, открыл стрельбу посреди улицы.
Сегодня стало известно, что власти Польши принудительно отправили на родину двух граждан Украины в возрасте 18 и 19 лет после их опасной выходки во Вроцлаве. Молодые люди кричали с балкона жилого дома, что являются террористами, что хранят в квартире взрывное устройство и направляли на прохожих макет оружия. Подробнее – в материале Двух украинцев выдворили из Польши за угрозы расстрелом на сайте Украина.ру.
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