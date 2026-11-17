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Кушнер и Уиткофф обсудили с европейцами возобновление их диалога Россией

Кушнер и Уиткофф обсудили с европейцами возобновление их диалога Россией - 17.11.2026 Украина.ру

Кушнер и Уиткофф обсудили с европейцами возобновление их диалога Россией

Спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф обсудили с европейскими представителями возобновление прямого диалога между Европой и Россией. Об этом Кушнер вечером 16 ноября сообщил в соцсети X

2026-11-17T04:43

2026-11-17T04:43

2026-11-17T04:43

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По его мнению, важно, чтобы обе стороны напрямую выслушивали опасения и предложения друг друга для обеспечения "более стабильного и безопасного будущего"."Мы обсудили, как содействовать прямому взаимодействию между Европой и Россией, которое практически отсутствовало на протяжении последних четырех лет", — написал Кушнер.Ранее сообщалось, что европейское руководство выступило с инициативой организовать следующий раунд трёхсторонних переговоров между Россией, Украиной и США на территории одной из стран Европы.Подробнее о том, почему США вынуждены считаться с Европой - в материале "Есть надёжная крыша": почему США не смогут убрать Зеленского без Европы — эксперт.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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