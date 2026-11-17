https://ukraina.ru/20261117/sily-pvo-za-sutki-sbili-nad-rossiey-pochti-poltory-tysyachi-bpla-1084540513.html

Силы ПВО за сутки сбили над Россией почти полторы тысячи БПЛА

Силы ПВО за сутки сбили над Россией почти полторы тысячи БПЛА - 17.11.2026 Украина.ру

Силы ПВО за сутки сбили над Россией почти полторы тысячи БПЛА

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 148 украинских беспилотников, за сутки — 1484. Об этом Минобороны РФ вечером 16 ноября сообщило в своём телеграм-канале

2026-11-17T01:13

2026-11-17T01:13

2026-11-17T01:13

украина.ру

россия

пво

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спецоперация

минобороны рф

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краснодарский край

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской областей и Московского региона.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 15 ноября до 8:00 мск 16 ноября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областей, Московского региона и над акваториями Азовского и Чёрного морей были сбиты 1336 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 1484 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 230 украинских беспилотников, за сутки — 763.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261116/vladimir-dzharalla-udar-po-krymskomu-mostu-dolzhen-pokazat-evrope-chto-govorit-o-porazhenii-ukrainy-1084537023.html

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