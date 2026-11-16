Владимир Джаралла: Удар по Крымскому мосту должен показать Европе, что говорить о поражении Украины рано - 16.11.2026 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20261116/vladimir-dzharalla-udar-po-krymskomu-mostu-dolzhen-pokazat-evrope-chto-govorit-o-porazhenii-ukrainy-1084537023.html
Владимир Джаралла: Удар по Крымскому мосту должен показать Европе, что говорить о поражении Украины рано
Владимир Джаралла: Удар по Крымскому мосту должен показать Европе, что говорить о поражении Украины рано - 16.11.2026 Украина.ру
Владимир Джаралла: Удар по Крымскому мосту должен показать Европе, что говорить о поражении Украины рано
Главная причина удара по Крымскому мосту чисто медийная, потому что киевский режим существует исключительно в медийной плоскости. Теперь европейцы, главные союзники нынешнего уже незаконного режима Украины, могут заявлять о том, что говорить о поражении слишком рано.
2026-11-16T18:30
2026-11-16T18:30
интервью
украина
россия
европа
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
крым
крымский мост
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал крымский политолог Владимир Джаралла, который специализируется на социально-экономической тематике региона и ходе украинского кризиса в целом.В ночь на 16 ноября Крымский мост подвергся очередной атаке украинских беспилотников. По информации главы Крыма Сергея Аксенова, к ликвидации последствий были привлечены все необходимые службы, а в Керчи развернули оперативный штаб. По данным Минобороны РФ, всего минувшей ночью силы ПВО сбили 1336 беспилотников над Россией.— Владимир, это попытка реанимировать идею об изоляции Крыма, которую пытались реализовать летом этого года, или удар носил символический характер на фоне оживившегося переговорного трека по Украине?— Преследуются обе цели, но главная из них — это демонстрация того, что Украина обладает ресурсом для противостояния с Россией на равных. Это ключевой момент. Летом Крым подвергался массированным и систематическим ударам, которые своей цели не достигли. Трудности были созданы, но они не отражаются глобально на всей ситуации.Поэтому главная причина этого удара чисто медийная, потому что киевский режим существует исключительно в медийной плоскости. Теперь европейцы, главные союзники нынешнего уже незаконного режима Украины, могут заявлять о том, что говорить о поражении слишком рано, так как она якобы способна не только наносить болезненные удары, но и действовать уверенно, чтобы усилить позиции на переговорах. Позиция же европейцев на этих переговорах будет проукраинская и антироссийская.Честных переговорщиков здесь не будет. Не секрет, что подобный удар не мог быть нанесен без навигационной помощи с американских спутников. Этот момент нам следует учитывать в обязательном порядке.— Насколько велика угроза точечных ударов по гражданской инфраструктуре Крыма во время отопительного сезона?— Стихийные отключения электроэнергии обусловлены самой ситуацией, но ремонт проходит в режиме реального времени. То есть происходит настоящее соревнование: нанесен удар, сожжено электрическое оборудование, тут же начинается процесс его восстановления. Везде устанавливается антидроновая защита, одновременно устраняются нанесенные ей повреждения. Идет серьезная схватка меча и щита.При этом нельзя говорить, что все благополучно. Многие районы и города испытывают серьезные проблемы, длительное время находясь без света. Но говорить о том, что противнику удается достигать своих целей, нельзя.— Какова ситуация с топливом сейчас на полуострове?— Примерно такая же, как и по всей России. Главная особенность крымского рынка топлива — это более высокая цена по сравнению с соседними регионами. О причинах можно рассуждать долго. Это в том числе стоимость доставки, которая всегда была более высокой. Есть и подозрения в отношении трейдеров в желании обогатиться, используя ситуацию, что, естественно, вызывает возмущение у людей. Топливо есть, но цена на него выше, чем на материке.Тем не менее могу добавить, что сегодня мне пришлось несколько раз стоять в пробке, так как машин на улицах более чем достаточно.— Возвращаясь к внешнеполитическому контексту ситуации, можно вспомнить, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне массированного налета украинских беспилотников заявила, что Европа будет активно участвовать в мирных переговорах между Украиной и Россией и одновременно "обеспечит максимальную поддержку Украины и максимальное давление на Россию". Как удары по Крымскому мосту помогут Европе "вернуться" за стол переговоров по Украине?— Эти слова лишь подтверждают позицию президента нашей страны о том, что принять решение об участии европейцев в переговорном процессе можно будет только после прояснения их позиции.Когда состоится теперь уже считающаяся вполне вероятной техническая встреча представителей четырех сторон (России, США, Украины и Европы), позиция европейцев определит, имеет ли смысл России соглашаться на их участие в дальнейшем переговорном процессе.Пока все, что мы видим, подтверждает точку зрения о том, что говорить с ними не о чем. Более того, европейцы являются главными противниками достижения каких-либо соглашений. Причина этого состоит в том, что они не испытывают каких-то опасений по поводу своего положения.Все, что происходит в зоне конфликта, от них далеко. Все эти проблемы происходят с кем угодно, но не с ними. В Европе видят лишь картинки из зоны боевых действий, при этом они специально подобраны. То есть для них подбираются либо страшные кадры того, как страдает украинская сторона, либо ужасные, но красивые картинки результатов ударов по России. Европейцы находятся в слишком комфортной ситуации, в которой не испытывают каких-либо опасений.
https://ukraina.ru/20261116/1084447288.html
https://ukraina.ru/20261116/kiselv-navyazannaya-nam-voyna-zakonchitsya-na-usloviyakh-rossii-1084524124.html
украина
россия
европа
крым
крымский мост
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, россия, европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, крым, крымский мост
Интервью, Украина, Россия, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Крым, Крымский мост

Владимир Джаралла: Удар по Крымскому мосту должен показать Европе, что говорить о поражении Украины рано

18:30 16.11.2026
 
© Фото : inforeactor.ru / Перейти в фотобанкВладимир Джаралла интервью
Владимир Джаралла интервью - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© Фото : inforeactor.ru
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Главная причина удара по Крымскому мосту чисто медийная, потому что киевский режим существует исключительно в медийной плоскости. Теперь европейцы, главные союзники нынешнего уже незаконного режима Украины, могут заявлять о том, что говорить о поражении слишком рано.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал крымский политолог Владимир Джаралла, который специализируется на социально-экономической тематике региона и ходе украинского кризиса в целом.
В ночь на 16 ноября Крымский мост подвергся очередной атаке украинских беспилотников. По информации главы Крыма Сергея Аксенова, к ликвидации последствий были привлечены все необходимые службы, а в Керчи развернули оперативный штаб. По данным Минобороны РФ, всего минувшей ночью силы ПВО сбили 1336 беспилотников над Россией.
— Владимир, это попытка реанимировать идею об изоляции Крыма, которую пытались реализовать летом этого года, или удар носил символический характер на фоне оживившегося переговорного трека по Украине?
— Преследуются обе цели, но главная из них — это демонстрация того, что Украина обладает ресурсом для противостояния с Россией на равных. Это ключевой момент. Летом Крым подвергался массированным и систематическим ударам, которые своей цели не достигли. Трудности были созданы, но они не отражаются глобально на всей ситуации.
Поэтому главная причина этого удара чисто медийная, потому что киевский режим существует исключительно в медийной плоскости. Теперь европейцы, главные союзники нынешнего уже незаконного режима Украины, могут заявлять о том, что говорить о поражении слишком рано, так как она якобы способна не только наносить болезненные удары, но и действовать уверенно, чтобы усилить позиции на переговорах. Позиция же европейцев на этих переговорах будет проукраинская и антироссийская.
Честных переговорщиков здесь не будет. Не секрет, что подобный удар не мог быть нанесен без навигационной помощи с американских спутников. Этот момент нам следует учитывать в обязательном порядке.
Ростислав Ищенко интервью - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
07:00
Ростислав Ищенко: России придется воевать до капитуляции Украины или до ее исчезновения без капитуляцииДля Зеленского война – это способ выживания. Он делает все, чтобы выжить. Выжить даже не как частное лицо, а как президент Украины. Пусть даже и в изгнании. А на украинскую государственность ему плевать. Он защищает свои личные интересы и интересы чужих игроков. И никакие соглашения с ним подписывать нельзя
— Насколько велика угроза точечных ударов по гражданской инфраструктуре Крыма во время отопительного сезона?
— Стихийные отключения электроэнергии обусловлены самой ситуацией, но ремонт проходит в режиме реального времени. То есть происходит настоящее соревнование: нанесен удар, сожжено электрическое оборудование, тут же начинается процесс его восстановления. Везде устанавливается антидроновая защита, одновременно устраняются нанесенные ей повреждения. Идет серьезная схватка меча и щита.
При этом нельзя говорить, что все благополучно. Многие районы и города испытывают серьезные проблемы, длительное время находясь без света. Но говорить о том, что противнику удается достигать своих целей, нельзя.
— Какова ситуация с топливом сейчас на полуострове?
— Примерно такая же, как и по всей России. Главная особенность крымского рынка топлива — это более высокая цена по сравнению с соседними регионами. О причинах можно рассуждать долго. Это в том числе стоимость доставки, которая всегда была более высокой. Есть и подозрения в отношении трейдеров в желании обогатиться, используя ситуацию, что, естественно, вызывает возмущение у людей. Топливо есть, но цена на него выше, чем на материке.
Тем не менее могу добавить, что сегодня мне пришлось несколько раз стоять в пробке, так как машин на улицах более чем достаточно.
- РИА Новости, 1920, 16.11.2026
11:33
Киселёв: навязанная нам война закончится на условиях РоссииДипломатическое движение к тому, чтобы война на Украине завершилась на условиях России, обозначилось. К такому выводу в своей авторской программе на телеканале "Россия 1" пришел Дмитрий Киселёв
— Возвращаясь к внешнеполитическому контексту ситуации, можно вспомнить, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне массированного налета украинских беспилотников заявила, что Европа будет активно участвовать в мирных переговорах между Украиной и Россией и одновременно "обеспечит максимальную поддержку Украины и максимальное давление на Россию". Как удары по Крымскому мосту помогут Европе "вернуться" за стол переговоров по Украине?
— Эти слова лишь подтверждают позицию президента нашей страны о том, что принять решение об участии европейцев в переговорном процессе можно будет только после прояснения их позиции.
Когда состоится теперь уже считающаяся вполне вероятной техническая встреча представителей четырех сторон (России, США, Украины и Европы), позиция европейцев определит, имеет ли смысл России соглашаться на их участие в дальнейшем переговорном процессе.
Пока все, что мы видим, подтверждает точку зрения о том, что говорить с ними не о чем. Более того, европейцы являются главными противниками достижения каких-либо соглашений. Причина этого состоит в том, что они не испытывают каких-то опасений по поводу своего положения.
Все, что происходит в зоне конфликта, от них далеко. Все эти проблемы происходят с кем угодно, но не с ними. В Европе видят лишь картинки из зоны боевых действий, при этом они специально подобраны. То есть для них подбираются либо страшные кадры того, как страдает украинская сторона, либо ужасные, но красивые картинки результатов ударов по России. Европейцы находятся в слишком комфортной ситуации, в которой не испытывают каких-либо опасений.
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