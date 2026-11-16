"Есть надёжная крыша": Брутер раскрыл, почему США не смогут убрать Зеленского без Европы - 16.11.2026 Украина.ру
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"Есть надёжная крыша": Брутер раскрыл, почему США не смогут убрать Зеленского без Европы
"Есть надёжная крыша": Брутер раскрыл, почему США не смогут убрать Зеленского без Европы - 16.11.2026 Украина.ру
"Есть надёжная крыша": Брутер раскрыл, почему США не смогут убрать Зеленского без Европы
США пытаются давить на Киев через Starshield, САП и НАБУ, но у Зеленского есть надёжная крыша в виде европейских лидеров – и без Европы Вашингтон не сможет добиться смены власти на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2026-11-16T20:32
2026-11-16T20:32
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Ранее на форуме в Дублине Владимир Зеленский заявил, что ограничения работы системы Starshield со стороны США над территориями, которые контролирует Россия, могут означать фактическое признание этих регионов российскими.Отвечая на вопрос, действительно ли заявление Зеленского о блокировке Starshield означает начало признания этих территорий российскими, эксперт был прямолинеен."В действительности он так не считает", — заявил собеседник Украина.ру. По его словам, американцы "со свойственной им нежностью и теплотой" пытаются давить на Украину через Starshield, а также через САП и НАБУ, поднимая коррупционные скандалы. Однако, отметил Брутер, у Зеленского есть "надёжная крыша" в виде европейских лидеров. "Эта крыша не позволит его просто так сместить, потому что этого хочет Трамп", — подчеркнул он. При этом, по словам эксперта, у Трампа возможности оперировать на Украине через пару месяцев сильно сократятся — он уже сейчас вынужден прислушиваться к Европе.Брутер обратил внимание на слова Джареда Кушнера: "Он говорит, что европейцев надо приглашать к переговорам, раньше американцы этого вслух не говорили". Это, по мнению эксперта, означает, что США не будут предпринимать резких действий против Киева без Европы. Давление через НАБУ и Starshield будет продолжаться, но прямых результатов оно дать не может. "У Вашингтона нет инструментов, чтобы без Европы добиться смены власти на Украине", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Брутер: Возможности Трампа на Украине уменьшаются, поэтому ему придется прислушиваться к Европе" на сайте Украина.ру.уменьшаются, поэтому ему придется прислушиваться к Европе" на сайте Украина.ру.Актуальное интервью по теме: "Александр Котов: "Европа не хочет платить за Украину, но от образа врага в лице России отказаться не может" на сайте Украина.ру.
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"Есть надёжная крыша": Брутер раскрыл, почему США не смогут убрать Зеленского без Европы

20:32 16.11.2026
 
© REUTERS / Thomas Traasdahl
- РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© REUTERS / Thomas Traasdahl
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США пытаются давить на Киев через Starshield, САП и НАБУ, но у Зеленского есть надёжная крыша в виде европейских лидеров – и без Европы Вашингтон не сможет добиться смены власти на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Ранее на форуме в Дублине Владимир Зеленский заявил, что ограничения работы системы Starshield со стороны США над территориями, которые контролирует Россия, могут означать фактическое признание этих регионов российскими.
Отвечая на вопрос, действительно ли заявление Зеленского о блокировке Starshield означает начало признания этих территорий российскими, эксперт был прямолинеен.
"В действительности он так не считает", — заявил собеседник Украина.ру. По его словам, американцы "со свойственной им нежностью и теплотой" пытаются давить на Украину через Starshield, а также через САП и НАБУ, поднимая коррупционные скандалы.
"Выгнали [Андрея] Ермака, который был определяющей фигурой при Зеленском", — напомнил эксперт.
Однако, отметил Брутер, у Зеленского есть "надёжная крыша" в виде европейских лидеров.
"Эта крыша не позволит его просто так сместить, потому что этого хочет Трамп", — подчеркнул он. При этом, по словам эксперта, у Трампа возможности оперировать на Украине через пару месяцев сильно сократятся — он уже сейчас вынужден прислушиваться к Европе.
Брутер обратил внимание на слова Джареда Кушнера: "Он говорит, что европейцев надо приглашать к переговорам, раньше американцы этого вслух не говорили".
Это, по мнению эксперта, означает, что США не будут предпринимать резких действий против Киева без Европы.
Давление через НАБУ и Starshield будет продолжаться, но прямых результатов оно дать не может. "У Вашингтона нет инструментов, чтобы без Европы добиться смены власти на Украине", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Владимир Брутер: Возможности Трампа на Украине уменьшаются, поэтому ему придется прислушиваться к Европе" на сайте Украина.ру.
уменьшаются, поэтому ему придется прислушиваться к Европе" на сайте Украина.ру.
Актуальное интервью по теме: "Александр Котов: "Европа не хочет платить за Украину, но от образа врага в лице России отказаться не может" на сайте Украина.ру.
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