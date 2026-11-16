https://ukraina.ru/20261116/est-nadzhnaya-krysha-bruter-raskryl-pochemu-ssha-ne-smogut-ubrat-zelenskogo-bez-evropy-1084528696.html

"Есть надёжная крыша": Брутер раскрыл, почему США не смогут убрать Зеленского без Европы

"Есть надёжная крыша": Брутер раскрыл, почему США не смогут убрать Зеленского без Европы - 16.11.2026 Украина.ру

"Есть надёжная крыша": Брутер раскрыл, почему США не смогут убрать Зеленского без Европы

США пытаются давить на Киев через Starshield, САП и НАБУ, но у Зеленского есть надёжная крыша в виде европейских лидеров – и без Европы Вашингтон не сможет добиться смены власти на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

2026-11-16T20:32

2026-11-16T20:32

2026-11-16T20:32

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Ранее на форуме в Дублине Владимир Зеленский заявил, что ограничения работы системы Starshield со стороны США над территориями, которые контролирует Россия, могут означать фактическое признание этих регионов российскими.Отвечая на вопрос, действительно ли заявление Зеленского о блокировке Starshield означает начало признания этих территорий российскими, эксперт был прямолинеен."В действительности он так не считает", — заявил собеседник Украина.ру. По его словам, американцы "со свойственной им нежностью и теплотой" пытаются давить на Украину через Starshield, а также через САП и НАБУ, поднимая коррупционные скандалы. Однако, отметил Брутер, у Зеленского есть "надёжная крыша" в виде европейских лидеров. "Эта крыша не позволит его просто так сместить, потому что этого хочет Трамп", — подчеркнул он. При этом, по словам эксперта, у Трампа возможности оперировать на Украине через пару месяцев сильно сократятся — он уже сейчас вынужден прислушиваться к Европе.Брутер обратил внимание на слова Джареда Кушнера: "Он говорит, что европейцев надо приглашать к переговорам, раньше американцы этого вслух не говорили". Это, по мнению эксперта, означает, что США не будут предпринимать резких действий против Киева без Европы. Давление через НАБУ и Starshield будет продолжаться, но прямых результатов оно дать не может. "У Вашингтона нет инструментов, чтобы без Европы добиться смены власти на Украине", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Брутер: Возможности Трампа на Украине уменьшаются, поэтому ему придется прислушиваться к Европе" на сайте Украина.ру.уменьшаются, поэтому ему придется прислушиваться к Европе" на сайте Украина.ру.Актуальное интервью по теме: "Александр Котов: "Европа не хочет платить за Украину, но от образа врага в лице России отказаться не может" на сайте Украина.ру.

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