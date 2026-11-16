https://ukraina.ru/20261116/oboyti-rossiyu-politicheskie-igry-armenii-pakhnut-dollarami-i-voynoy-1084535427.html

Обойти Россию: политические игры Армении пахнут долларами и войной

Обойти Россию: политические игры Армении пахнут долларами и войной - 16.11.2026 Украина.ру

Обойти Россию: политические игры Армении пахнут долларами и войной

Самая простая логистическая победа издревле выглядит примитивно – перекрыть уже существующие чужие маршруты торгово-транспортных путей, а взамен создать (или предложить) свои. Если такая возможность есть, конечно.

2026-11-16T17:49

2026-11-16T17:49

2026-11-16T17:49

эксклюзив

весь скачко

армения

россия

иран

никол пашинян

дональд трамп

владимир путин

одкб

фсб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/1e/1083524033_0:75:2977:1750_1920x0_80_0_0_0c5e8bb31da6b826a238c7837f9fa0a9.jpg

Успехи Ирана, который в результате победы над США сам захватил контроль над Ормузским проливом, а его прокси из йеменских хуситов оседлали Баб-эль-Мандебский пролив, – тому ярчайшее подтверждение. И прообраз будущих войн.По общему мнению, задача всех этих будущих войн на планете двуедина – захватить природные ресурсы и оседлать транспортные маршруты доступа к ним и дальнейшей транспортировки. Кто это сделает, тот и победит. А значит, сможет диктовать условия всем остальным, потому что уже сейчас становится понятно, а в недалеком будущем станет очевидно, что всего на всех уже не хватает. И тот, кто сядет на «дефицит», тот и будет банковать.США уверены, что этим счастливчиком должны быть они. Потому они и подвигают свою клиентелу на борьбу за логистику.Премьер-министр Армении Никол Пашинян – один из таких «избранных». Западными спонсорами ему поставлена задача не просто любой ценой уйти от России, у которой есть несметные природные богатства и неизмеримые логистические возможности на бескрайней территории, но и максимально ей насолить в кавказском регионе.Его и уверяют, что ему удастся все сделать именно при помощи логистики. Путем выдавливания россиян с уже существующих старых транспортных маршрутов и недопуска их на создающиеся новые.Этим и обозначены будущие вызовы России, чреватые втягиванием в конфликты. В том числе, не исключено, в военные. Запад и не скрывает особо, что просто мечтает поджечь войнами границы России по всему их периметру.Первый такой вызов уже намечен именно в Армении Пашиняна. Называется он, как известно, «маршрут Трампа», или «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity — TRIPP).О TRIPP уже и написано много, и кое-что уже даже начало делаться. И все – в пику России и ее потенциальным союзникам и партнерам – Ирану и Китаю. Хотя бы потому, что «маршрут Трампа» в случае возникновения и седлания его американскими военными и их инфраструктурой запросто может перерезать международный транспортный коридор (МТК) «Север — Юг» (NS) между Россией, Индией, Ираном и соседними странами (всего 11 стран).Главное преимущество коридора NS в том, что он сокращает время доставки грузов, обходится без Суэцкого канала и чисто логистически не зависит от западных стран.С полууходом Армении из ОДКБ может показаться, что России станет полегче – ее не втянут в разборки между Ереваном и Тегераном, который уже угрожает уничтожить TRIPP, если тот будет вредить Ирану.Но, с другой стороны, всем понятно, что TRIPP может негативно влиять на Россию и по-другому. Он однозначно встроится и в другой транспортный коридор – Средний, Срединный, или Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ – Middle Corridor), являющийся современным Великим шелковым путем (другое название — «Пояс и путь»), связывающим Китай и Европу.В обход России, но через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию пролегающим в страны Европы.В современных реалиях появление американцев на такой артерии означает, что они могут навредить и там, хаотизируя пространство и мешая всем. Цель США — контролировать «средний» путь из Китая в Европу. И они создали для этого условия, ибо маршруты через Россию и Иран ограничены санкциями, а значит, роль этого коридора резко выросла.По оценкам специалистов, доход только от управления транзитом может составить около 100 млрд долл в год. США с трудом расстаются с такими доходами.И именно поэтому Ереван сегодня старается сделать все, чтобы убедить и Россию, и Китай, и Иран, и все мировое сообщество, что на «дороге Трампа» никаких американцев, тем более военных, не будет. И что все там будут заниматься исключительно торговлей, перевалкой и транспортировкой грузов.Но намечается и второй вызов России, который говорит, что армянское руководство во главе с Пашиняном, мягко говоря, врет. Запад вынуждает Пашиняна исподволь действовать в выдавливании россиян из страны. Армения, кроме того, что носится с «маршрутом Трампа», уже сейчас продолжает медленно, но планомерно и системно выдавливать российское влияние из региона руками Пашиняна.В частности, под видом якобы усиления армянского суверенитета идет замена пограничной охраны на рубежах с Турцией и Азербайджаном. Россиян оттуда убирают и заменяют их исключительно армянскими пограничниками. И под это дело и звучат требования убрать российскую 102-ю базу в Гюмри.Как известно, система охраны госграницы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. Охраняли русские, помогали армяне.Однако еще в апреле текущего года Пашинян сообщил, что по договору, подписанному в 90-х годах с Россией, армянские пограничники будут постепенно замещать российских на границе с Ираном и Турцией. По мере повышения потенциала погранвойск Армении.И вот, по мнению Пашиняна, уровень пограничников Армении страшно повысился, и они готовы сами охранять свою границу. То есть должны полностью взять контроль над границей.Плюс, конечно же, сыграло свою роль и то, что Армения не хочет платить за охрану.Известно также, что со времен распада Советского Союза пограничное управление ФСБ России в Армении включало четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри. Но процесс замещения россиян армянами идет давно.Сегодня известно, что в 2024 году власти Армении отказались от услуг российских пограничников на контрольно-пропускном пункте в ереванском аэропорту «Звартноц» и на КПП на армяно-иранской границе. Сначала впервые с 1992 года с 1 августа 2024 года военнослужащие армянских погранвойск без россиян приступили к самостоятельной охране госграницы в «Звартноце».А потом, с 1 января 2025 года, только военнослужащие пограничных войск Армении начали нести службу на КПП на армяно-иранской государственной границе. С того же времени погранвойска Службы нацбезопасности Армении участвуют в охране госграницы между Арменией и Ираном и границы Армении и Турции совместно с российскими пограничниками. Ну, чтобы, как вы понимаете, со временем заместить россиян и на этих участках.А по поводу 102-й базы России в Гюмри Пашинян тоже крутит словами, как цыган солнцем. В марте сего года он утверждал, что российская военная база в Гюмри не является помехой даже для европейских устремлений армянских властей:«Мы, к счастью или к несчастью, все еще не на той точке, чтобы российская военная база перекрывала наш обзор. Когда увидим, что российская военная база перекрывает наш обзор, тогда подумаем, куда двигаться, чтобы не было проблем с обзором».Но вот уже в сентябре 2026-го тот же Пашинян заявил, что Армении больше не нужны российские военные. И что Ереван не станет возражать в случае решения Москвы вывести базу из страны.«Если они хотят, могут прямо завтра вывести свою базу, а если хотят оставить, мы готовы обсудить этот вопрос. Если они решат вывести — мы не будем возражать. И я прямо говорю: безопасности Армении присутствие 102-й военной базы ничего не добавляет…» — сказал армянский премьер.Россия готова к такому повороту событий. Президент Владимир Путин уже сказал: «Если Армения считает, что российская база не нужна, мы уйдем хоть завтра. Но Армения к этому готова? Пожалуйста, навязывать мы никому ничего не будем. А если армянский народ хочет, чтобы там было какое-то российское военное крыло рядом, то мы останемся, будем работать, сотрудничать».Армян, как мы понимаем, никто спрашивать не собирается. А вот у Пашиняна – задача, и он ее скрупулезно и системно выполняет – убирает россиян из региона, а украинизация Армении продолжается. И TRIPP тут – один из ключей ее успеха.На запад он открывает путь Азербайджану и Армении в Европу. Из Нахичевани путь пойдет к турецкому Карсу на прямую стыковку с турецкой железной дорогой, без транзита через Грузию.А вот на восток – путь в Центральную Азию для американцев. Через управление инфраструктурой и инвестициями американцы могут застолбить эту дорогу за собой и начать с привлекательного и актуального.Не зря же в августе этого года в армянском городе Раздан открылся дата-центр искусственного интеллекта (AI factory). Издание Bloomberg назвало его крупнейшим «вычислительным кластером в регионе и одним из самых больших в Европе» и в регионе – в Закавказье и Средней Азии.Создан он на базе технологий NVIDIA. И потому на церемонию открытия центра приехали премьер Пашинян, основатель NVIDIA Дженсен Хуанг, вице-премьер Казахстана Жаслан Мадиев и временный поверенный в делах США Дэвид Аллен.Такое представительство говорит о том, что уже сейчас на новый дата-центр смотрят как на плацдарм американцев по цифровой оккупации уже всей Средней Азии. По крайней мере, распространение ИИ в Казахстане было согласовано руководством NVIDIA во время встречи в апреле этого года с президентом этой страны Касым-Жомартом Токаевым.Замсекретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов оценил новый дата-центр в Раздане как возможность давления на Россию в интересах Запада:«Центры могут использоваться для выполнения аналитической и разведывательной работы в интересах западных спецслужб, в том числе против Ирана, России и государств Закавказья и Центральной Азии».Конечно, сейчас увлечение ИИ подвергается сомнению, но сам факт того, что США за собой оставляют эту нишу в Средней Азии, говорит о том, что подходят они системно и смотрят в будущее, используя агентов влияния уже сейчас.Еще о политике Армении читайте в статье Владимира Скачко Разгребай сам: Пашинян своим демаршем уберег Россию от конфликта с Ираном

https://ukraina.ru/20260930/geopoliticheskiy-kikos-armenii-pashinyan-opyat-spasaetsya-no-s-pomoschyu-rossii-1083523580.html

https://ukraina.ru/20261112/rafael-ordukhanyan-zapad-ispolzuet-armeniyu-kak-ukrainu-dlya-politicheskikh-udarov-po-rossii-i-iranu-1084453208.html

https://ukraina.ru/20260912/vizy-dlya-rossiyan-vvedt-li-ikh-pashinyan-armeniya-letit-v-kosmos-1083156932.html

https://ukraina.ru/20261007/perekrestok-mira-po-armyanski-pashinyan-pytaetsya-druzhit-protiv-rossii--1083665274.html

https://ukraina.ru/20261108/konets-ii-likhoradki-5-prichin-bolshogo-krizisa-iskusstvennogo-intellekta-1084354323.html

армения

россия

иран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

эксклюзив, весь скачко, армения, россия, иран, никол пашинян, дональд трамп, владимир путин, одкб, фсб, bloomberg