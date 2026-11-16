Обойти Россию: политические игры Армении пахнут долларами и войной - 16.11.2026 Украина.ру
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Обойти Россию: политические игры Армении пахнут долларами и войной
Обойти Россию: политические игры Армении пахнут долларами и войной - 16.11.2026 Украина.ру
Обойти Россию: политические игры Армении пахнут долларами и войной
Самая простая логистическая победа издревле выглядит примитивно – перекрыть уже существующие чужие маршруты торгово-транспортных путей, а взамен создать (или предложить) свои. Если такая возможность есть, конечно.
2026-11-16T17:49
2026-11-16T17:49
эксклюзив
весь скачко
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россия
иран
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Успехи Ирана, который в результате победы над США сам захватил контроль над Ормузским проливом, а его прокси из йеменских хуситов оседлали Баб-эль-Мандебский пролив, – тому ярчайшее подтверждение. И прообраз будущих войн.По общему мнению, задача всех этих будущих войн на планете двуедина – захватить природные ресурсы и оседлать транспортные маршруты доступа к ним и дальнейшей транспортировки. Кто это сделает, тот и победит. А значит, сможет диктовать условия всем остальным, потому что уже сейчас становится понятно, а в недалеком будущем станет очевидно, что всего на всех уже не хватает. И тот, кто сядет на «дефицит», тот и будет банковать.США уверены, что этим счастливчиком должны быть они. Потому они и подвигают свою клиентелу на борьбу за логистику.Премьер-министр Армении Никол Пашинян – один из таких «избранных». Западными спонсорами ему поставлена задача не просто любой ценой уйти от России, у которой есть несметные природные богатства и неизмеримые логистические возможности на бескрайней территории, но и максимально ей насолить в кавказском регионе.Его и уверяют, что ему удастся все сделать именно при помощи логистики. Путем выдавливания россиян с уже существующих старых транспортных маршрутов и недопуска их на создающиеся новые.Этим и обозначены будущие вызовы России, чреватые втягиванием в конфликты. В том числе, не исключено, в военные. Запад и не скрывает особо, что просто мечтает поджечь войнами границы России по всему их периметру.Первый такой вызов уже намечен именно в Армении Пашиняна. Называется он, как известно, «маршрут Трампа», или «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity&nbsp;— TRIPP).О TRIPP уже и написано много, и кое-что уже даже начало делаться. И все – в пику России и ее потенциальным союзникам и партнерам – Ирану и Китаю. Хотя бы потому, что «маршрут Трампа» в случае возникновения и седлания его американскими военными и их инфраструктурой запросто может перерезать международный транспортный коридор (МТК) «Север&nbsp;— Юг» (NS)&nbsp; между Россией, Индией, Ираном и соседними странами (всего 11 стран).Главное преимущество коридора NS в том, что он сокращает время доставки грузов, обходится без Суэцкого канала и чисто логистически не зависит от западных стран.С полууходом Армении из ОДКБ может показаться, что России станет полегче – ее не втянут в разборки между Ереваном и Тегераном, который уже угрожает уничтожить TRIPP, если тот будет вредить Ирану.Но, с другой стороны, всем понятно, что TRIPP может негативно влиять на Россию и по-другому. Он однозначно встроится и в другой транспортный коридор – Средний, Срединный, или Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ – Middle Corridor), являющийся современным Великим шелковым путем (другое название — «Пояс и путь»), связывающим Китай и Европу.В обход России, но через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию пролегающим в страны Европы.В современных реалиях появление американцев на такой артерии означает, что они могут навредить и там, хаотизируя пространство и мешая всем. Цель США — контролировать «средний» путь из Китая в Европу. И они создали для этого условия, ибо маршруты через Россию и Иран ограничены санкциями, а значит, роль этого коридора резко выросла.По оценкам специалистов, доход только от управления транзитом может составить около 100 млрд долл в год.&nbsp;США с трудом расстаются с такими доходами.И именно поэтому Ереван сегодня старается сделать все, чтобы убедить и Россию, и Китай, и Иран, и все мировое сообщество, что на «дороге Трампа» никаких американцев, тем более военных, не будет. И что все там будут заниматься исключительно торговлей, перевалкой и транспортировкой грузов.Но намечается и второй вызов России, который говорит, что армянское руководство во главе с Пашиняном, мягко говоря, врет. Запад вынуждает Пашиняна исподволь действовать в выдавливании россиян из страны. Армения, кроме того, что носится с «маршрутом Трампа», уже сейчас продолжает медленно, но планомерно и системно выдавливать российское влияние из региона руками Пашиняна.В частности, под видом якобы усиления армянского суверенитета идет замена пограничной охраны на рубежах с Турцией и Азербайджаном. Россиян оттуда убирают и заменяют их исключительно армянскими пограничниками. И под это дело и звучат требования убрать российскую 102-ю базу в Гюмри.Как известно, система охраны госграницы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. Охраняли русские, помогали армяне.Однако еще в апреле текущего года Пашинян сообщил, что по договору, подписанному в 90-х годах с Россией, армянские пограничники будут постепенно замещать российских на границе с Ираном и Турцией. По мере повышения потенциала погранвойск Армении.И вот, по мнению Пашиняна, уровень пограничников Армении страшно повысился, и они готовы сами охранять свою границу. То есть должны полностью взять контроль над границей.Плюс, конечно же, сыграло свою роль и то, что Армения не хочет платить за охрану.Известно также, что со времен распада Советского Союза пограничное управление ФСБ России в Армении включало четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри. Но процесс замещения россиян армянами идет давно.Сегодня известно, что в 2024 году власти Армении отказались от услуг российских пограничников на контрольно-пропускном пункте в ереванском аэропорту «Звартноц» и на КПП на армяно-иранской границе. Сначала впервые с 1992 года с 1 августа 2024 года военнослужащие армянских погранвойск без россиян приступили к самостоятельной охране госграницы в «Звартноце».А потом, с 1 января 2025 года, только военнослужащие пограничных войск Армении начали нести службу на КПП на армяно-иранской государственной границе. С того же времени погранвойска Службы нацбезопасности Армении участвуют в охране госграницы между Арменией и Ираном и границы Армении и Турции совместно с российскими пограничниками. Ну, чтобы, как вы понимаете, со временем заместить россиян и на этих участках.А по поводу 102-й базы России в Гюмри Пашинян тоже крутит словами, как цыган солнцем. В марте сего года он утверждал, что российская военная база в Гюмри не является помехой даже для европейских устремлений армянских властей:«Мы, к счастью или к несчастью, все еще не на той точке, чтобы российская военная база перекрывала наш обзор. Когда увидим, что российская военная база перекрывает наш обзор, тогда подумаем, куда двигаться, чтобы не было проблем с обзором».Но вот уже в сентябре 2026-го тот же Пашинян заявил, что Армении больше не нужны российские военные. И что Ереван не станет возражать в случае решения Москвы вывести базу из страны.«Если они хотят, могут прямо завтра вывести свою базу, а если хотят оставить, мы готовы обсудить этот вопрос. Если они решат вывести — мы не будем возражать. И я прямо говорю: безопасности Армении присутствие 102-й военной базы ничего не добавляет…» — сказал армянский премьер.Россия готова к такому повороту событий. Президент Владимир Путин уже сказал: «Если Армения считает, что российская база не нужна, мы уйдем хоть завтра. Но Армения к&nbsp;этому готова? Пожалуйста, навязывать мы никому ничего не будем. А если армянский народ хочет, чтобы там было какое-то российское военное крыло рядом, то мы останемся, будем работать, сотрудничать».Армян, как мы понимаем, никто спрашивать не собирается. А вот у Пашиняна – задача, и он ее скрупулезно и системно выполняет – убирает россиян из региона, а украинизация Армении продолжается. И TRIPP тут – один из ключей ее успеха.На запад он открывает путь Азербайджану и Армении в Европу. Из Нахичевани путь пойдет к турецкому Карсу на прямую стыковку с турецкой железной дорогой, без транзита через Грузию.А вот на восток – путь в Центральную Азию для американцев.&nbsp;Через управление инфраструктурой и инвестициями американцы могут застолбить эту дорогу за собой и начать с привлекательного и актуального.Не зря же в августе этого года в армянском городе Раздан открылся дата-центр искусственного интеллекта (AI factory). Издание Bloomberg назвало его крупнейшим «вычислительным кластером в регионе и одним из самых больших в Европе» и в регионе – в Закавказье и Средней Азии.Создан он на базе технологий NVIDIA. И потому на церемонию открытия центра приехали премьер Пашинян, основатель NVIDIA Дженсен Хуанг, вице-премьер Казахстана Жаслан Мадиев и временный поверенный в делах США Дэвид Аллен.Такое представительство говорит о том, что уже сейчас на новый дата-центр смотрят как на плацдарм американцев по цифровой оккупации уже всей Средней Азии. По крайней мере, распространение ИИ в Казахстане было согласовано руководством NVIDIA во время встречи в апреле этого года с президентом этой страны Касым-Жомартом Токаевым.Замсекретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов оценил новый дата-центр в Раздане как возможность давления на Россию в интересах Запада:«Центры могут использоваться для выполнения аналитической и разведывательной работы в интересах западных спецслужб, в том числе против Ирана, России и государств Закавказья и Центральной Азии».Конечно, сейчас увлечение ИИ подвергается сомнению, но сам факт того, что США за собой оставляют эту нишу в Средней Азии, говорит о том, что подходят они системно и смотрят в будущее, используя агентов влияния уже сейчас.Еще о политике Армении читайте в статье Владимира Скачко Разгребай сам: Пашинян своим демаршем уберег Россию от конфликта с Ираном
https://ukraina.ru/20260930/geopoliticheskiy-kikos-armenii-pashinyan-opyat-spasaetsya-no-s-pomoschyu-rossii-1083523580.html
https://ukraina.ru/20261112/rafael-ordukhanyan-zapad-ispolzuet-armeniyu-kak-ukrainu-dlya-politicheskikh-udarov-po-rossii-i-iranu-1084453208.html
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https://ukraina.ru/20261007/perekrestok-mira-po-armyanski-pashinyan-pytaetsya-druzhit-protiv-rossii--1083665274.html
https://ukraina.ru/20261108/konets-ii-likhoradki-5-prichin-bolshogo-krizisa-iskusstvennogo-intellekta-1084354323.html
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Владимир Скачко
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эксклюзив, весь скачко, армения, россия, иран, никол пашинян, дональд трамп, владимир путин, одкб, фсб, bloomberg
Эксклюзив, весь Скачко, Армения, Россия, Иран, Никол Пашинян, Дональд Трамп, Владимир Путин, ОДКБ, ФСБ, bloomberg

Обойти Россию: политические игры Армении пахнут долларами и войной

17:49 16.11.2026
 
© AP / Alexander Kazakov
- РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© AP / Alexander Kazakov
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Самая простая логистическая победа издревле выглядит примитивно – перекрыть уже существующие чужие маршруты торгово-транспортных путей, а взамен создать (или предложить) свои. Если такая возможность есть, конечно.
Успехи Ирана, который в результате победы над США сам захватил контроль над Ормузским проливом, а его прокси из йеменских хуситов оседлали Баб-эль-Мандебский пролив, – тому ярчайшее подтверждение. И прообраз будущих войн.
По общему мнению, задача всех этих будущих войн на планете двуедина – захватить природные ресурсы и оседлать транспортные маршруты доступа к ним и дальнейшей транспортировки. Кто это сделает, тот и победит. А значит, сможет диктовать условия всем остальным, потому что уже сейчас становится понятно, а в недалеком будущем станет очевидно, что всего на всех уже не хватает. И тот, кто сядет на «дефицит», тот и будет банковать.
США уверены, что этим счастливчиком должны быть они. Потому они и подвигают свою клиентелу на борьбу за логистику.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян – один из таких «избранных». Западными спонсорами ему поставлена задача не просто любой ценой уйти от России, у которой есть несметные природные богатства и неизмеримые логистические возможности на бескрайней территории, но и максимально ей насолить в кавказском регионе.
Его и уверяют, что ему удастся все сделать именно при помощи логистики. Путем выдавливания россиян с уже существующих старых транспортных маршрутов и недопуска их на создающиеся новые.
Этим и обозначены будущие вызовы России, чреватые втягиванием в конфликты. В том числе, не исключено, в военные. Запад и не скрывает особо, что просто мечтает поджечь войнами границы России по всему их периметру.
- РИА Новости, 1920, 30.09.2026
30 сентября, 17:17
Геополитический Кикос Армении: Пашинян опять спасается, но с помощью РоссииПроисходящее в последние месяцы, недели и дни вокруг Армении говорит о том, что за нее продолжают бороться Россия и прежний коллективный Запад (США и ЕС). Но выигрывает от этого армянский премьер Никол Пашинян.
Первый такой вызов уже намечен именно в Армении Пашиняна. Называется он, как известно, «маршрут Трампа», или «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity — TRIPP).
О TRIPP уже и написано много, и кое-что уже даже начало делаться. И все – в пику России и ее потенциальным союзникам и партнерам – Ирану и Китаю. Хотя бы потому, что «маршрут Трампа» в случае возникновения и седлания его американскими военными и их инфраструктурой запросто может перерезать международный транспортный коридор (МТК) «Север — Юг» (NS)  между Россией, Индией, Ираном и соседними странами (всего 11 стран).
© commons.wikimedia.org / Карта Армения
Карта Армения - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© commons.wikimedia.org /
Карта Армения
Главное преимущество коридора NS в том, что он сокращает время доставки грузов, обходится без Суэцкого канала и чисто логистически не зависит от западных стран.
С полууходом Армении из ОДКБ может показаться, что России станет полегче – ее не втянут в разборки между Ереваном и Тегераном, который уже угрожает уничтожить TRIPP, если тот будет вредить Ирану.
Но, с другой стороны, всем понятно, что TRIPP может негативно влиять на Россию и по-другому. Он однозначно встроится и в другой транспортный коридор – Средний, Срединный, или Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ – Middle Corridor), являющийся современным Великим шелковым путем (другое название — «Пояс и путь»), связывающим Китай и Европу.
В обход России, но через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию пролегающим в страны Европы.
В современных реалиях появление американцев на такой артерии означает, что они могут навредить и там, хаотизируя пространство и мешая всем. Цель США — контролировать «средний» путь из Китая в Европу. И они создали для этого условия, ибо маршруты через Россию и Иран ограничены санкциями, а значит, роль этого коридора резко выросла.
По оценкам специалистов, доход только от управления транзитом может составить около 100 млрд долл в год. США с трудом расстаются с такими доходами.
Рафаэль Ордуханян - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
12 ноября, 18:00
Рафаэль Ордуханян: Запад использует Армению как Украину для политических ударов по России и ИрануАрмения де-факто уже перестала участвовать в работе ОДКБ. Это связано и с конфиденциальной информацией, которой оперируют сотрудники организации. Доверять руководству нынешней Армении нельзя. Огромное количество иностранных советников, которые находятся на территории Армении, лишнее тому подтверждение.
И именно поэтому Ереван сегодня старается сделать все, чтобы убедить и Россию, и Китай, и Иран, и все мировое сообщество, что на «дороге Трампа» никаких американцев, тем более военных, не будет. И что все там будут заниматься исключительно торговлей, перевалкой и транспортировкой грузов.
Но намечается и второй вызов России, который говорит, что армянское руководство во главе с Пашиняном, мягко говоря, врет. Запад вынуждает Пашиняна исподволь действовать в выдавливании россиян из страны. Армения, кроме того, что носится с «маршрутом Трампа», уже сейчас продолжает медленно, но планомерно и системно выдавливать российское влияние из региона руками Пашиняна.
В частности, под видом якобы усиления армянского суверенитета идет замена пограничной охраны на рубежах с Турцией и Азербайджаном. Россиян оттуда убирают и заменяют их исключительно армянскими пограничниками. И под это дело и звучат требования убрать российскую 102-ю базу в Гюмри.
Как известно, система охраны госграницы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. Охраняли русские, помогали армяне.
Однако еще в апреле текущего года Пашинян сообщил, что по договору, подписанному в 90-х годах с Россией, армянские пограничники будут постепенно замещать российских на границе с Ираном и Турцией. По мере повышения потенциала погранвойск Армении.
И вот, по мнению Пашиняна, уровень пограничников Армении страшно повысился, и они готовы сами охранять свою границу. То есть должны полностью взять контроль над границей.
Плюс, конечно же, сыграло свою роль и то, что Армения не хочет платить за охрану.
- РИА Новости, 1920, 12.09.2026
12 сентября, 14:27
Визы для россиян: введёт ли их Пашинян? Армения летит в космосВведёт ли Армения визовый режим для граждан России? Вполне может быть, что да — этого требует Евросоюз. Армения должна ввести визовый режим с Россией, иначе не будет "безвиза" между Арменией и ЕС.
Известно также, что со времен распада Советского Союза пограничное управление ФСБ России в Армении включало четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри. Но процесс замещения россиян армянами идет давно.
Сегодня известно, что в 2024 году власти Армении отказались от услуг российских пограничников на контрольно-пропускном пункте в ереванском аэропорту «Звартноц» и на КПП на армяно-иранской границе. Сначала впервые с 1992 года с 1 августа 2024 года военнослужащие армянских погранвойск без россиян приступили к самостоятельной охране госграницы в «Звартноце».
А потом, с 1 января 2025 года, только военнослужащие пограничных войск Армении начали нести службу на КПП на армяно-иранской государственной границе. С того же времени погранвойска Службы нацбезопасности Армении участвуют в охране госграницы между Арменией и Ираном и границы Армении и Турции совместно с российскими пограничниками. Ну, чтобы, как вы понимаете, со временем заместить россиян и на этих участках.
А по поводу 102-й базы России в Гюмри Пашинян тоже крутит словами, как цыган солнцем. В марте сего года он утверждал, что российская военная база в Гюмри не является помехой даже для европейских устремлений армянских властей:
«Мы, к счастью или к несчастью, все еще не на той точке, чтобы российская военная база перекрывала наш обзор. Когда увидим, что российская военная база перекрывает наш обзор, тогда подумаем, куда двигаться, чтобы не было проблем с обзором».
Но вот уже в сентябре 2026-го тот же Пашинян заявил, что Армении больше не нужны российские военные. И что Ереван не станет возражать в случае решения Москвы вывести базу из страны.
«Если они хотят, могут прямо завтра вывести свою базу, а если хотят оставить, мы готовы обсудить этот вопрос. Если они решат вывести — мы не будем возражать. И я прямо говорю: безопасности Армении присутствие 102-й военной базы ничего не добавляет…» — сказал армянский премьер.
- РИА Новости, 1920, 07.10.2026
7 октября, 17:09
"Перекресток мира" по-армянски: Пашинян пытается дружить против России Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает эксплуатировать свою пресловутую многовекторность в ущерб России, при этом используя связи с ней и российские ресурсы. 6 октября Пашинян заявил, что его страна скоро откроет границу с Турцией.
Россия готова к такому повороту событий. Президент Владимир Путин уже сказал: «Если Армения считает, что российская база не нужна, мы уйдем хоть завтра. Но Армения к этому готова? Пожалуйста, навязывать мы никому ничего не будем. А если армянский народ хочет, чтобы там было какое-то российское военное крыло рядом, то мы останемся, будем работать, сотрудничать».
Армян, как мы понимаем, никто спрашивать не собирается. А вот у Пашиняна – задача, и он ее скрупулезно и системно выполняет – убирает россиян из региона, а украинизация Армении продолжается. И TRIPP тут – один из ключей ее успеха.
На запад он открывает путь Азербайджану и Армении в Европу. Из Нахичевани путь пойдет к турецкому Карсу на прямую стыковку с турецкой железной дорогой, без транзита через Грузию.
А вот на восток – путь в Центральную Азию для американцев. Через управление инфраструктурой и инвестициями американцы могут застолбить эту дорогу за собой и начать с привлекательного и актуального.
Не зря же в августе этого года в армянском городе Раздан открылся дата-центр искусственного интеллекта (AI factory). Издание Bloomberg назвало его крупнейшим «вычислительным кластером в регионе и одним из самых больших в Европе» и в регионе – в Закавказье и Средней Азии.
Создан он на базе технологий NVIDIA. И потому на церемонию открытия центра приехали премьер Пашинян, основатель NVIDIA Дженсен Хуанг, вице-премьер Казахстана Жаслан Мадиев и временный поверенный в делах США Дэвид Аллен.
Такое представительство говорит о том, что уже сейчас на новый дата-центр смотрят как на плацдарм американцев по цифровой оккупации уже всей Средней Азии. По крайней мере, распространение ИИ в Казахстане было согласовано руководством NVIDIA во время встречи в апреле этого года с президентом этой страны Касым-Жомартом Токаевым.
- РИА Новости, 1920, 08.11.2026
8 ноября, 17:17
Конец ИИ-лихорадки: 5 причин большого кризиса искусственного интеллектаПервая неделя ноября примечательна тем, как одновременно в обоих полушариях основатели и владельцы ИИ-продуктов серьёзно напряглись
Замсекретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов оценил новый дата-центр в Раздане как возможность давления на Россию в интересах Запада:
«Центры могут использоваться для выполнения аналитической и разведывательной работы в интересах западных спецслужб, в том числе против Ирана, России и государств Закавказья и Центральной Азии».
Конечно, сейчас увлечение ИИ подвергается сомнению, но сам факт того, что США за собой оставляют эту нишу в Средней Азии, говорит о том, что подходят они системно и смотрят в будущее, используя агентов влияния уже сейчас.
Еще о политике Армении читайте в статье Владимира Скачко Разгребай сам: Пашинян своим демаршем уберег Россию от конфликта с Ираном
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