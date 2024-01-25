https://ukraina.ru/20240125/1052888173.html
Киев не готов к урегулированию конфликта, в том числе с помощью Трампа — Лавров
Киев не готов к урегулированию конфликта, в том числе с помощью Трампа — Лавров - 25.01.2024 Украина.ру
Киев не готов к урегулированию конфликта, в том числе с помощью Трампа — Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился, что киевские власти готовы к мирному урегулированию конфликта, в том числе при помощи экс-президента США Дональда Трампа
2024-01-25T09:07
2024-01-25T09:07
2024-01-25T09:07
дональд трамп
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новости
сергей лавров
сша
конфликт
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"Я сомневаюсь, что украинская сторона будет готова на какое-то урегулирование. (Владимир) Зеленский уже достаточно невежливо комментировал эти высказывания Дональда Трампа, у него такой стиль", - заявил Лавров.Ранее экс-президент США и возможный кандидат от республиканцев на американских выборах Трамп заявил, что, будь он президентом США, закончил бы конфликт на Украине за 24 часа.
https://ukraina.ru/20240124/1052880149.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
дональд трамп, украина, новости, сергей лавров, сша, конфликт
Дональд Трамп, Украина, Новости, Сергей Лавров, США, конфликт
Киев не готов к урегулированию конфликта, в том числе с помощью Трампа — Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился, что киевские власти готовы к мирному урегулированию конфликта, в том числе при помощи экс-президента США Дональда Трампа