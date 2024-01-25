Киев не готов к урегулированию конфликта, в том числе с помощью Трампа — Лавров - 25.01.2024 Украина.ру
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Киев не готов к урегулированию конфликта, в том числе с помощью Трампа — Лавров
Киев не готов к урегулированию конфликта, в том числе с помощью Трампа — Лавров - 25.01.2024 Украина.ру
Киев не готов к урегулированию конфликта, в том числе с помощью Трампа — Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился, что киевские власти готовы к мирному урегулированию конфликта, в том числе при помощи экс-президента США Дональда Трампа
2024-01-25T09:07
2024-01-25T09:07
дональд трамп
украина
новости
сергей лавров
сша
конфликт
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"Я сомневаюсь, что украинская сторона будет готова на какое-то урегулирование. (Владимир) Зеленский уже достаточно невежливо комментировал эти высказывания Дональда Трампа, у него такой стиль", - заявил Лавров.Ранее экс-президент США и возможный кандидат от республиканцев на американских выборах Трамп заявил, что, будь он президентом США, закончил бы конфликт на Украине за 24 часа.
https://ukraina.ru/20240124/1052880149.html
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дональд трамп, украина, новости, сергей лавров, сша, конфликт
Дональд Трамп, Украина, Новости, Сергей Лавров, США, конфликт

Киев не готов к урегулированию конфликта, в том числе с помощью Трампа — Лавров

09:07 25.01.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился, что киевские власти готовы к мирному урегулированию конфликта, в том числе при помощи экс-президента США Дональда Трампа
"Я сомневаюсь, что украинская сторона будет готова на какое-то урегулирование. (Владимир) Зеленский уже достаточно невежливо комментировал эти высказывания Дональда Трампа, у него такой стиль", - заявил Лавров.
Ранее экс-президент США и возможный кандидат от республиканцев на американских выборах Трамп заявил, что, будь он президентом США, закончил бы конфликт на Украине за 24 часа.
- РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Вчера, 17:09
Трамп собрал команду новых "Мстителей", а Байден победил, не участвуя. Итоги праймериз в Нью-ГэмпширеИзбирательная кампания в США набирает обороты, 23 января состоялись первые праймериз
 
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