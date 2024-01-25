https://ukraina.ru/20240125/1052888173.html

Киев не готов к урегулированию конфликта, в том числе с помощью Трампа — Лавров

Киев не готов к урегулированию конфликта, в том числе с помощью Трампа — Лавров - 25.01.2024 Украина.ру

Киев не готов к урегулированию конфликта, в том числе с помощью Трампа — Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился, что киевские власти готовы к мирному урегулированию конфликта, в том числе при помощи экс-президента США Дональда Трампа

2024-01-25T09:07

2024-01-25T09:07

2024-01-25T09:07

дональд трамп

украина

новости

сергей лавров

сша

конфликт

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"Я сомневаюсь, что украинская сторона будет готова на какое-то урегулирование. (Владимир) Зеленский уже достаточно невежливо комментировал эти высказывания Дональда Трампа, у него такой стиль", - заявил Лавров.Ранее экс-президент США и возможный кандидат от республиканцев на американских выборах Трамп заявил, что, будь он президентом США, закончил бы конфликт на Украине за 24 часа.

https://ukraina.ru/20240124/1052880149.html

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дональд трамп, украина, новости, сергей лавров, сша, конфликт