"Им все равно, когда закончится СВО": эксперт объяснил, чего хочет Европа - 16.11.2026 Украина.ру
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"Им все равно, когда закончится СВО": эксперт объяснил, чего хочет Европа
"Им все равно, когда закончится СВО": эксперт объяснил, чего хочет Европа - 16.11.2026 Украина.ру
"Им все равно, когда закончится СВО": эксперт объяснил, чего хочет Европа
Европа не хотела затягивания войны — она хочет, чтобы Россия остановила спецоперацию на Украине "здесь и сейчас" и в результате ничего не получила. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2026-11-16T18:32
2026-11-16T18:41
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Разговор о том, изменила ли Европа подход к Украине под давлением экономического кризиса и возможного прихода к власти противников поддержки Киева в Германии и Франции, эксперт свёл к главному: позиция Европы остаётся прежнейБрутер отметил, что Европа не хотела затягивания войны. "Она хочет, чтобы Россия остановила военную операцию здесь и сейчас и при этом ничего ей не дать", – подчеркнул эксперт. "Им все равно, когда закончится СВО, но совершенно не все равно, что Россия при этом получит", – пояснил собеседник Украина.ру.Именно поэтому, по его словам, в Европе хотят, чтобы Россия сначала остановила СВО, а потом начались переговоры по вопросам безопасности. "Эта позиция является устойчивой и не будет дискутироваться", – добавил Брутер.Что касается прихода к власти противников поддержки Украины, эксперт признал: такая проблема существует. "Ее противники будут стараться этого не допустить, а если это все-таки произойдет, то будут делать все, чтобы она им не мешала", – заявил он.Однако, по его словам, даже если Марин Ле Пен придёт к власти, изменится ли позиция Европы – вопрос. "Если Ле Пен придет к власти и будет что-то говорить, насколько это приведет к изменению позиции Европы, если Германия и Нидерланды, главные спонсоры Брюсселя, будут настаивать на продолжении сегодняшней линии?" – задал риторический вопрос Брутер."И рассчитывать на ее приход к власти мы не можем, у нас нет возможности на это повлиять", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: Возможности Трампа на Украине уменьшаются, поэтому ему придется прислушиваться к Европе" на сайте Украина.ру.Актуальное интервью по теме: "Александр Котов: "Европа не хочет платить за Украину, но от образа врага в лице России отказаться не может" на сайте Украина.ру.
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"Им все равно, когда закончится СВО": эксперт объяснил, чего хочет Европа

18:32 16.11.2026 (обновлено: 18:41 16.11.2026)
 
© Фото : interaffairs.ru
- РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© Фото : interaffairs.ru
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Европа не хотела затягивания войны — она хочет, чтобы Россия остановила спецоперацию на Украине "здесь и сейчас" и в результате ничего не получила. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Разговор о том, изменила ли Европа подход к Украине под давлением экономического кризиса и возможного прихода к власти противников поддержки Киева в Германии и Франции, эксперт свёл к главному: позиция Европы остаётся прежней
Брутер отметил, что Европа не хотела затягивания войны. "Она хочет, чтобы Россия остановила военную операцию здесь и сейчас и при этом ничего ей не дать", – подчеркнул эксперт. "Им все равно, когда закончится СВО, но совершенно не все равно, что Россия при этом получит", – пояснил собеседник Украина.ру.
Именно поэтому, по его словам, в Европе хотят, чтобы Россия сначала остановила СВО, а потом начались переговоры по вопросам безопасности. "Эта позиция является устойчивой и не будет дискутироваться", – добавил Брутер.
Что касается прихода к власти противников поддержки Украины, эксперт признал: такая проблема существует. "Ее противники будут стараться этого не допустить, а если это все-таки произойдет, то будут делать все, чтобы она им не мешала", – заявил он.
Однако, по его словам, даже если Марин Ле Пен придёт к власти, изменится ли позиция Европы – вопрос. "Если Ле Пен придет к власти и будет что-то говорить, насколько это приведет к изменению позиции Европы, если Германия и Нидерланды, главные спонсоры Брюсселя, будут настаивать на продолжении сегодняшней линии?" – задал риторический вопрос Брутер.
"И рассчитывать на ее приход к власти мы не можем, у нас нет возможности на это повлиять", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Брутер: Возможности Трампа на Украине уменьшаются, поэтому ему придется прислушиваться к Европе" на сайте Украина.ру.
Актуальное интервью по теме: "Александр Котов: "Европа не хочет платить за Украину, но от образа врага в лице России отказаться не может" на сайте Украина.ру.
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