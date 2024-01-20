https://ukraina.ru/20240120/1052799982.html

Зеленского пугают слова Трампа о быстром урегулировании конфликта на Украине

Зеленского пугают слова Трампа о быстром урегулировании конфликта на Украине - 20.01.2024 Украина.ру

Зеленского пугают слова Трампа о быстром урегулировании конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал для британского телеканала Channel 4 News слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он закончит конфликт на Украине за 24 часа

2024-01-20T10:49

2024-01-20T10:49

2024-01-20T10:49

дональд трамп

владимир зеленский

сша

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"Если он говорит об этом публично, это немного пугает. Хотя я видел много жертв, но меня это немного беспокоит. Потому что это означает, что если его идея, о которой никто не слышал, если его идея не будет работать для нас, для наших людей, то он все равно сделает все, чтобы добиться реализации своей идеи. И вот это меня немного тревожит", - объяснил ЗеленскийОн также пригласил Трампа приехать на Украину.Трамп, который с большим отрывом одержал победу на предварительных выборах кандидата от республиканцев в штате Айова, 16 января вновь заявил, что хорошо ладит с российским президентом Владимиром Путиным и быстро разрешит конфликт на Украине в случае избрания президентом. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа.Зеленский уже отвечал на эти слова бывшего президента США: "думай - потом говори".

https://ukraina.ru/20240112/1052648560.html

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дональд трамп, владимир зеленский, сша, новости, зарубежье, украина