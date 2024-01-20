Зеленского пугают слова Трампа о быстром урегулировании конфликта на Украине - 20.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240120/1052799982.html
Зеленского пугают слова Трампа о быстром урегулировании конфликта на Украине
Зеленского пугают слова Трампа о быстром урегулировании конфликта на Украине - 20.01.2024 Украина.ру
Зеленского пугают слова Трампа о быстром урегулировании конфликта на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал для британского телеканала Channel 4 News слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он закончит конфликт на Украине за 24 часа
2024-01-20T10:49
2024-01-20T10:49
дональд трамп
владимир зеленский
сша
новости
зарубежье
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/19/1048940398_0:208:624:559_1920x0_80_0_0_625ea53897c6d6b865908ff3592ac1a5.jpg
"Если он говорит об этом публично, это немного пугает. Хотя я видел много жертв, но меня это немного беспокоит. Потому что это означает, что если его идея, о которой никто не слышал, если его идея не будет работать для нас, для наших людей, то он все равно сделает все, чтобы добиться реализации своей идеи. И вот это меня немного тревожит", - объяснил ЗеленскийОн также пригласил Трампа приехать на Украину.Трамп, который с большим отрывом одержал победу на предварительных выборах кандидата от республиканцев в штате Айова, 16 января вновь заявил, что хорошо ладит с российским президентом Владимиром Путиным и быстро разрешит конфликт на Украине в случае избрания президентом. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа.Зеленский уже отвечал на эти слова бывшего президента США: "думай - потом говори".
https://ukraina.ru/20240112/1052648560.html
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/19/1048940398_0:149:624:617_1920x0_80_0_0_43c04220d38a32fdac11043aa12fbc06.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
дональд трамп, владимир зеленский, сша, новости, зарубежье, украина
Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США, Новости, Зарубежье, Украина

Зеленского пугают слова Трампа о быстром урегулировании конфликта на Украине

10:49 20.01.2024
 
© FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE
© FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал для британского телеканала Channel 4 News слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он закончит конфликт на Украине за 24 часа
"Если он говорит об этом публично, это немного пугает. Хотя я видел много жертв, но меня это немного беспокоит. Потому что это означает, что если его идея, о которой никто не слышал, если его идея не будет работать для нас, для наших людей, то он все равно сделает все, чтобы добиться реализации своей идеи. И вот это меня немного тревожит", - объяснил Зеленский
Он также пригласил Трампа приехать на Украину.
"Дональд Трамп, я приглашаю вас на Украину, в Киев. Поэтому, если вы можете остановить войну за 24 часа, думаю, этого будет достаточно, чтобы приехать", - сказал Зеленский.
Трамп, который с большим отрывом одержал победу на предварительных выборах кандидата от республиканцев в штате Айова, 16 января вновь заявил, что хорошо ладит с российским президентом Владимиром Путиным и быстро разрешит конфликт на Украине в случае избрания президентом.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа.
Зеленский уже отвечал на эти слова бывшего президента США: "думай - потом говори".
- РИА Новости, 1920, 12.01.2024
12 января, 12:00
План "перемоги" для Украины от США. При чём здесь ТрампПровал украинского контрнаступления и кризис, связанный с предоставлением помощи Украине, поставил вопрос: а что собираются делать Вашингтон и Киев дальше?
 
Дональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАНовостиЗарубежьеУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:16Москва быстро сломит Киев, если ему не помогать — помощники Байдена
12:31Украинские власти рассказали о последствиях ударов российских военных
12:06Что Трамп может сказать Зеленскому и почему китайцы не хотят связываться с изгоем - Гаспарян
11:43Суд на Украине арестовал брата финансиста Мазепы по делу о преступной организации
11:22"Евромайдан" в Сербии. Чего на самом деле стоит бояться президенту Вучичу
11:06Париж не может запретить гражданам ехать воевать на Украину — глава МО Франции
10:49Зеленского пугают слова Трампа о быстром урегулировании конфликта на Украине
10:24Шольц и Сунак обсудили поддержку Украины
10:10Конгрессмен США назвала украинский конфликт "войной Америки"
09:51Выпрашивая оружие у Запада Ермак назвал провальное контрнаступление "довольно успешным"
09:30"США не помогут": экс-разведчик предрек конец Украины в 2024 году
09:13Экс-разведчик США объяснил, почему Запад тянет с поставками F-16 Киеву
08:00Крым, Приднестровье, Южная Бессарабия: три первых референдума "за Новороссию"
07:00"Я хоть останусь живым": военный обозреватель рассказал, почему украинцы массово бегут с фронта
06:30"У Киева не хватает людей": Сергей Полетаев рассказал, как и почему Украина затеяла массовую мобилизацию
06:03Виктор Литовкин: Пока ВСУ научатся читать, "Кинжалы" завершат разборки с промышленностью Украины
06:00Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно идти на Харьков и Киев, чтобы не столкнуться с миллионной армией ВСУ
05:38Протест православных. Украинцы отпраздновали Крещение, а раскольники ждали "адекватных" прихожан
05:30"Пусть поляки борются с бандеровцами": эксперт Подлесный раскрыл, как США и Польша хотят поделить Украину
05:23Депутат Народного Совета ДНР Дмитрий Плетень о том, как идёт экономическая интеграция региона в Россию
Лента новостейМолния