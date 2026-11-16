"Запад укоренился": Эксперт объяснил, почему США вынуждены считаться с Европой - 16.11.2026 Украина.ру
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"Запад укоренился": Эксперт объяснил, почему США вынуждены считаться с Европой
"Запад укоренился": Эксперт объяснил, почему США вынуждены считаться с Европой - 16.11.2026 Украина.ру
"Запад укоренился": Эксперт объяснил, почему США вынуждены считаться с Европой
США не будут предпринимать резких действий против Киева без Европы. Давление через НАБУ и Starshield прямых результатов дать не может – и это серьёзно осложняет механизмы верификации соглашения о прекращении огня. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2026-11-16T19:32
2026-11-16T19:38
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Разговор о том, что стоит за заявлением Зеленского о Starshield, эксперт свёл к более широкой проблеме – контролю Запада над Украиной и невозможности доверять любым договорённостям.По словам Брутера, Дональд Трамп уже сейчас вынужден прислушиваться к Европе.Симптоматично, отметил он, и то, что Джаред Кушнер говорит о приглашении европейцев к переговорам – раньше американцы этого вслух не говорили. "Они понимают, что теперь свою позицию им надо будет определять вместе с Европой", – пояснил Брутер.Из этого следует, что США не будут предпринимать резких действий против Киева без Европы. "Давление через НАБУ и Starshield будет продолжаться, но прямых результатов оно дать не может", – подчеркнул эксперт.Он также констатировал: "У Вашингтона нет инструментов, чтобы без Европы добиться смены власти на Украине".Запад, по его словам, слишком укоренился на Украине, как и в Молдове, и не допустит другой власти. "Запад там может все, мы – практически ничего", – констатировал Брутер.Именно это, заключил он, осложняет верификацию. "Это серьезно осложняет механизмы верификации, чтобы доверять конструкции, которая может быть создана по итогам соглашения о прекращении огня", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: Возможности Трампа на Украине уменьшаются, поэтому ему придется прислушиваться к Европе" на сайте Украина.ру.Также по теме: "Капризный Зеленский, прогнившая система: Байден жестко прошелся по Украине в своих мемуарах" на сайте Украина.ру.
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"Запад укоренился": Эксперт объяснил, почему США вынуждены считаться с Европой

19:32 16.11.2026 (обновлено: 19:38 16.11.2026)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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США не будут предпринимать резких действий против Киева без Европы. Давление через НАБУ и Starshield прямых результатов дать не может – и это серьёзно осложняет механизмы верификации соглашения о прекращении огня. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Разговор о том, что стоит за заявлением Зеленского о Starshield, эксперт свёл к более широкой проблеме – контролю Запада над Украиной и невозможности доверять любым договорённостям.
По словам Брутера, Дональд Трамп уже сейчас вынужден прислушиваться к Европе.
Симптоматично, отметил он, и то, что Джаред Кушнер говорит о приглашении европейцев к переговорам – раньше американцы этого вслух не говорили. "Они понимают, что теперь свою позицию им надо будет определять вместе с Европой", – пояснил Брутер.
Из этого следует, что США не будут предпринимать резких действий против Киева без Европы. "Давление через НАБУ и Starshield будет продолжаться, но прямых результатов оно дать не может", – подчеркнул эксперт.
Он также констатировал: "У Вашингтона нет инструментов, чтобы без Европы добиться смены власти на Украине".
Запад, по его словам, слишком укоренился на Украине, как и в Молдове, и не допустит другой власти. "Запад там может все, мы – практически ничего", – констатировал Брутер.
Именно это, заключил он, осложняет верификацию. "Это серьезно осложняет механизмы верификации, чтобы доверять конструкции, которая может быть создана по итогам соглашения о прекращении огня", – подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Брутер: Возможности Трампа на Украине уменьшаются, поэтому ему придется прислушиваться к Европе" на сайте Украина.ру.
Также по теме: "Капризный Зеленский, прогнившая система: Байден жестко прошелся по Украине в своих мемуарах" на сайте Украина.ру.
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