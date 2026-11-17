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Норвегия выдворит всех российских и белорусских спортсменов

Норвегия выдворит всех российских и белорусских спортсменов - 17.11.2026 Украина.ру

Норвегия выдворит всех российских и белорусских спортсменов

Норвегия закрывает въезд всем российским и белорусским спортсменам, включая выступающих под нейтральным флагом, а также выдворит уже находящихся в стране. Соответствующее заявление вечером 16 ноября опубликовано на сайте правительства королевства

2026-11-17T02:30

2026-11-17T02:30

2026-11-17T02:32

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Подчёркивается, что правительство не желает содействовать въезду российских и белорусских спортсменов в Норвегию для участия в соревнованиях."Поэтому Министерство юстиции и общественной безопасности сегодня поручило управлению по делам иммиграции (UDI) и управлению полиции (POD) высылать российских и белорусских профессиональных спортсменов, выступающих под российским, белорусским или нейтральным флагом, а также сопровождающий их персонал. Постановление вступает в силу немедленно", — говорится в документе."Лейбористское правительство ужесточит и без того ограничительную визовую практику. Организациям POD и POD теперь дано указание высылать российских и белорусских профессиональных спортсменов и сопровождающий их персонал, если они приедут в Норвегию для участия в спортивных соревнованиях. В результате этого указания визы этой группе выдаваться не будут", — цитируется в заявлении министр юстиции и общественной безопасности Астри Ос-Хансен.В документе также высказывается сожаление, что недавние послабления со стороны международных федераций "позволили нескольким ведущим спортсменам и вспомогательному персоналу из России и Беларуси по-прежнему участвовать в спортивных соревнованиях". И подчёркивается намерение правительства королевства "предотвратить это до тех пор, пока продолжается война на Украине".Больше информации на эту тему - в материале Евгении Кондаковой Звонок в Кремль и запреты для русских спортсменов ради Киева: противоречия Финляндии и Норвегии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261116/rossiya-idet-v-mok-ot-kanady-potrebuyut-otveta-za-nedopusk-khokkeistov-vopreki-resheniyu-suda-1084526384.html

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