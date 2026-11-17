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Норвегия выдворит всех российских и белорусских спортсменов
Норвегия выдворит всех российских и белорусских спортсменов - 17.11.2026 Украина.ру
Норвегия выдворит всех российских и белорусских спортсменов
Норвегия закрывает въезд всем российским и белорусским спортсменам, включая выступающих под нейтральным флагом, а также выдворит уже находящихся в стране. Соответствующее заявление вечером 16 ноября опубликовано на сайте правительства королевства
2026-11-17T02:30
2026-11-17T02:30
2026-11-17T02:32
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Подчёркивается, что правительство не желает содействовать въезду российских и белорусских спортсменов в Норвегию для участия в соревнованиях."Поэтому Министерство юстиции и общественной безопасности сегодня поручило управлению по делам иммиграции (UDI) и управлению полиции (POD) высылать российских и белорусских профессиональных спортсменов, выступающих под российским, белорусским или нейтральным флагом, а также сопровождающий их персонал. Постановление вступает в силу немедленно", — говорится в документе."Лейбористское правительство ужесточит и без того ограничительную визовую практику. Организациям POD и POD теперь дано указание высылать российских и белорусских профессиональных спортсменов и сопровождающий их персонал, если они приедут в Норвегию для участия в спортивных соревнованиях. В результате этого указания визы этой группе выдаваться не будут", — цитируется в заявлении министр юстиции и общественной безопасности Астри Ос-Хансен.В документе также высказывается сожаление, что недавние послабления со стороны международных федераций "позволили нескольким ведущим спортсменам и вспомогательному персоналу из России и Беларуси по-прежнему участвовать в спортивных соревнованиях". И подчёркивается намерение правительства королевства "предотвратить это до тех пор, пока продолжается война на Украине".Больше информации на эту тему - в материале Евгении Кондаковой Звонок в Кремль и запреты для русских спортсменов ради Киева: противоречия Финляндии и Норвегии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261116/rossiya-idet-v-mok-ot-kanady-potrebuyut-otveta-za-nedopusk-khokkeistov-vopreki-resheniyu-suda-1084526384.html
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украина.ру, новости, норвегия, осло, русофобия, антироссийские санкции, антибелорусские санкции, спорт, министерство юстиции, визы, россия, белоруссия, спортсмены, недружественные страны
Украина.ру, Новости, Норвегия, Осло, Русофобия, антироссийские санкции, антибелорусские санкции, спорт, Министерство юстиции, визы, Россия, Белоруссия, спортсмены, недружественные страны
Норвегия выдворит всех российских и белорусских спортсменов
02:30 17.11.2026 (обновлено: 02:32 17.11.2026)
Норвегия закрывает въезд всем российским и белорусским спортсменам, включая выступающих под нейтральным флагом, а также выдворит уже находящихся в стране. Соответствующее заявление вечером 16 ноября опубликовано на сайте правительства королевства
Подчёркивается, что правительство не желает содействовать въезду российских и белорусских спортсменов в Норвегию для участия в соревнованиях.
"Поэтому Министерство юстиции и общественной безопасности сегодня поручило управлению по делам иммиграции (UDI) и управлению полиции (POD) высылать российских и белорусских профессиональных спортсменов, выступающих под российским, белорусским или нейтральным флагом, а также сопровождающий их персонал. Постановление вступает в силу немедленно", — говорится в документе.
"Лейбористское правительство ужесточит и без того ограничительную визовую практику. Организациям POD и POD теперь дано указание высылать российских и белорусских профессиональных спортсменов и сопровождающий их персонал, если они приедут в Норвегию для участия в спортивных соревнованиях. В результате этого указания визы этой группе выдаваться не будут", — цитируется в заявлении министр юстиции и общественной безопасности Астри Ос-Хансен.
В документе также высказывается сожаление, что недавние послабления со стороны международных федераций "позволили нескольким ведущим спортсменам и вспомогательному персоналу из России и Беларуси по-прежнему участвовать в спортивных соревнованиях". И подчёркивается намерение правительства королевства "предотвратить это до тех пор, пока продолжается война на Украине".
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