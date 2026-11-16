https://ukraina.ru/20261116/dnepropetrovsk-polnostyu-obestochen--shestoy-blekaut-za-dve-nedeli-1084538147.html

Днепропетровск полностью обесточен — шестой блэкаут за две недели

Днепропетровск полностью обесточен — шестой блэкаут за две недели - 16.11.2026 Украина.ру

Днепропетровск полностью обесточен — шестой блэкаут за две недели

После ударов по энергетической инфраструктуре Днепропетровск остался без электричества

2026-11-16T20:29

2026-11-16T20:29

2026-11-16T20:30

новости

днепропетровск

крымский мост

россия

дмитрий песков

дтэк

укрэнерго

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/102456/50/1024565092_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9ce73ce591cdf4ee4bd1ed5429e8731f.jpg

Перебои также затронули часть Днепровского, Самарского и Каменского районов Днепропетровской области."После атаки на энергообъекты области Днепр полностью обесточен. Электричества также нет у части жителей Днепровского, Самаровского и Каменского районов", — сообщили в ДТЭК.Местные паблики пишут об ударах по заводу "Олейна", принадлежащему американской корпорации Bunge, другим предприятиям области, железнодорожной цистерне и тепловозу. По данным "Укрэнерго", ограничения подачи электричества введены также в Харькове, Полтаве и Запорожье."Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры электроснабжение городов существенно ограничено", – говорится в сообщении регулятора.Напомним, сегодня ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту. Сооружение получило незначительные повреждения, специалисты выясняют их масштаб, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Помощник главы государства отметил, что Россия не намерена соглашаться на временную остановку боевых действий, которая позволила бы Киеву восстановить силы. Подробнее – в материале В Кремле оценили последствия удара по Крымскому мосту и ответили на призывы к перемирию на сайте Украина.ру.

днепропетровск

крымский мост

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, днепропетровск, крымский мост, россия, дмитрий песков, дтэк, укрэнерго, вооруженные силы украины