https://ukraina.ru/20261116/dnepropetrovsk-polnostyu-obestochen--shestoy-blekaut-za-dve-nedeli-1084538147.html
Днепропетровск полностью обесточен — шестой блэкаут за две недели
Днепропетровск полностью обесточен — шестой блэкаут за две недели - 16.11.2026 Украина.ру
Днепропетровск полностью обесточен — шестой блэкаут за две недели
После ударов по энергетической инфраструктуре Днепропетровск остался без электричества
2026-11-16T20:29
2026-11-16T20:29
2026-11-16T20:30
новости
днепропетровск
крымский мост
россия
дмитрий песков
дтэк
укрэнерго
вооруженные силы украины
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Перебои также затронули часть Днепровского, Самарского и Каменского районов Днепропетровской области."После атаки на энергообъекты области Днепр полностью обесточен. Электричества также нет у части жителей Днепровского, Самаровского и Каменского районов", — сообщили в ДТЭК.Местные паблики пишут об ударах по заводу "Олейна", принадлежащему американской корпорации Bunge, другим предприятиям области, железнодорожной цистерне и тепловозу. По данным "Укрэнерго", ограничения подачи электричества введены также в Харькове, Полтаве и Запорожье."Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры электроснабжение городов существенно ограничено", – говорится в сообщении регулятора.Напомним, сегодня ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту. Сооружение получило незначительные повреждения, специалисты выясняют их масштаб, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Помощник главы государства отметил, что Россия не намерена соглашаться на временную остановку боевых действий, которая позволила бы Киеву восстановить силы. Подробнее – в материале В Кремле оценили последствия удара по Крымскому мосту и ответили на призывы к перемирию на сайте Украина.ру.
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новости, днепропетровск, крымский мост, россия, дмитрий песков, дтэк, укрэнерго, вооруженные силы украины
Новости, Днепропетровск, Крымский мост, Россия, Дмитрий Песков, ДТЭК, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины
Днепропетровск полностью обесточен — шестой блэкаут за две недели
20:29 16.11.2026 (обновлено: 20:30 16.11.2026)
После ударов по энергетической инфраструктуре Днепропетровск остался без электричества
Перебои также затронули часть Днепровского, Самарского и Каменского районов Днепропетровской области.
"После атаки на энергообъекты области Днепр полностью обесточен. Электричества также нет у части жителей Днепровского, Самаровского и Каменского районов", — сообщили в ДТЭК.
Местные паблики пишут об ударах по заводу "Олейна", принадлежащему американской корпорации Bunge, другим предприятиям области, железнодорожной цистерне и тепловозу.
По данным "Укрэнерго", ограничения подачи электричества введены также в Харькове, Полтаве и Запорожье.
"Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры электроснабжение городов существенно ограничено", – говорится в сообщении регулятора.
Напомним, сегодня ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту. Сооружение получило незначительные повреждения, специалисты выясняют их масштаб, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Помощник главы государства отметил, что Россия не намерена соглашаться на временную остановку боевых действий, которая позволила бы Киеву восстановить силы. Подробнее – в материале В Кремле оценили последствия удара по Крымскому мосту и ответили на призывы к перемирию
на сайте Украина.ру.