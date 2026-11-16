https://ukraina.ru/20261116/poezdka-putina-na-g20-v-mayami-budet-zaviset-ot-itogov-sammita-ates-1084537546.html

Поездка Путина на G20 в Майами будет зависеть от итогов саммита АТЭС

Поездка Путина на G20 в Майами будет зависеть от итогов саммита АТЭС - 16.11.2026 Украина.ру

Поездка Путина на G20 в Майами будет зависеть от итогов саммита АТЭС

Окончательное решение Владимира Путина об участии в саммите "Большой двадцатки", который пройдет в Майами, будет принято после встреч в Китае, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков

2026-11-16T18:55

2026-11-16T18:55

2026-11-16T18:55

новости

китай

россия

сша

юрий ушаков

си цзиньпин

владимир путин

украина.ру

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Официальное приглашение от организаторов российская сторона уже получила."После этого, очевидно, мы еще раз посмотрим на ситуацию, взвесим все за и против, и наш президент примет решение", — сказал Ушаков журналистам.Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества намечен на 18 и 19 ноября в Шэньчжэне. Главным событием станет трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США в государственной резиденции Си Цзиньпина.Стороны намерены обсудить ядерное разоружение, ситуацию вокруг Ирана и будущую архитектуру международной безопасности. Тема украинского урегулирования пока под вопросом.Подготовка к встрече трех лидеров уже идет. По словам Ушакова, ряд вопросов удалось предварительно согласовать, однако работа над итоговым документом продвигается непросто. Россия и Китай передали Вашингтону свои предложения и теперь ожидают американского ответа. Подробнее – в материале Судьба Украины решится в Китае? Путин и Трамп готовят отдельный разговор на сайте Украина.ру.

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новости, китай, россия, сша, юрий ушаков, си цзиньпин, владимир путин, украина.ру