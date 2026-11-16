https://ukraina.ru/20261116/kapriznyy-zelenskiy-prognivshaya-sistema-bayden-zhestko-proshelsya-po-ukraine-v-svoikh-memuarakh-1084532341.html

Капризный Зеленский, прогнившая система: Байден жестко прошелся по Украине в своих мемуарах

Капризный Зеленский, прогнившая система: Байден жестко прошелся по Украине в своих мемуарах - 16.11.2026 Украина.ру

Капризный Зеленский, прогнившая система: Байден жестко прошелся по Украине в своих мемуарах

17 ноября в свет выходят новые мемуары 46-го президента США Джо Байдена "Обещай мне, Америка" (по аналогии с предыдущими "Обещай мне, папа" — фраза, которую его старший сын Бо произнёс незадолго до смерти). Без Украины в книге, конечно, не обошлось

2026-11-16T18:14

2026-11-16T18:14

2026-11-16T18:14

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Бывший президент США Джо Байден рассказывает, что американские разведывательные агентства всё больше беспокоились о передвижениях российских военных вокруг Украины на протяжении 2021 года. Поначалу ему было трудно убедить европейских союзников, членов НАТО и украинских чиновников в том, что президент Владимир Путин готовится к "вторжению на всю территорию страны, а не к проведению более ограниченной операции в Донбассе".Причин сомнений в словах Вашингтона у его партнёров было предостаточно, как следовало из заявлений, сделанных ранее самими европейскими и украинскими чиновниками. Во-первых, после просчётов с Ираном и Афганистаном выводы американской разведки не выглядели на 100% достоверными, чтобы сразу же принимать их на веру. Во-вторых, спецслужбы европейских стран, глядя на те же спутниковые снимки, склонялись к мысли, что, приведя войска в повышенную активность, Москва хочет добиться дипломатических уступок по вопросу расширения НАТО. В конце 2021 года Россия предлагала Соединённым Штатам и Североатлантическому альянсу заключить соглашения о взаимных гарантиях безопасности, которые включали бы, в частности, пункт о непринятии Украины в НАТО. В-третьих, украинские чиновники, как писали мировые СМИ, сетовали, что Вашингтон призывает готовиться к худшему в духе "завтра война", но не предоставлял неопровержимых разведданных о точном плане наступления, а сами они сомневались, что сосредоточенных у границ Украины российских войск достаточно для полноценной военной операции. Обуздать панику Запада, как бы удивительно это ни звучало, старался лично глава киевского режима Владимир Зеленский, опасаясь дестабилизации внутренней обстановки и указывая на уже произошедший отток инвестиций из страны.В мемуарах Байден также вспоминает, как на фоне этого в ноябре 2021 года отправил директора ЦРУ Уильяма Бёрнса в Москву.Для Соединённых Штатов начало СВО не было неожиданностью. Американские власти и спецслужбы, как рассказывал российским СМИ незадолго до отставки бывший посол США в РФ Джон Салливан, пришли к выводу о планах России по проведению военной операции на Украине в конце октября 2021 года, эта тема и стала предметом переговоров Бёрнса с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым. На той встрече руководитель американской спецслужбы предупреждал, что в случае начала боевых действий на Украине "последствия для России будут серьёзными", а страны Запада отреагируют "решительно и сплочённо"."[Патрушев, отложив свои записи, смотрел Бёрнсу в глаза] и говорил: "Мы можем это сделать". Я бы описал так: это (начало боевых действий на Украине. — Ред.) уже было решено, и они (российская сторона. — Ред.) были в высшей степени уверены в себе. Его послание было таким: "Для нас не проблема сделать то, что мы хотим", — вспоминал Салливан.Сказано — сделано.Поделился 46-й президент США и, как выразился журнал Newsweek, опубликовавший выдержки из книги, откровенными рассказами об отношениях с Зеленским.Первоначально Байден "усомнился в его опыте и стойкости, необходимых для противостояния полномасштабному военному кризису", но в конечном итоге высоко оценил руководство Зеленского в условиях военного конфликта. А помог ему, по мнению опытного американского политика, актёрский опыт.Конечно, так выпрашивать миллиарды за миллиардами, всё более и более мощные вооружения, а получив их, упрекать, что дали мало или не то, что нужно, не каждый сможет. Зеленский же фактически прожил свою сегодняшнюю жизнь несколькими годами ранее, исполняя роль учителя Василия Голобородько, ставшего президентом страны, в сериале "Слуга народа".Порой поведение главы киевского режима очень не нравилось президенту США, их отношения временами были напряжёнными, в чём Байден тоже признаётся в новой книге."Зеленский в наших личных беседах мог бывать капризным и упрямым, и не таким благодарным, как я ожидал", — пишет он.Дело в том, что украинский лидер постоянно требовал от Вашингтона дополнительных вооружений и финансовой помощи.К примеру, в телефонном разговоре, состоявшемся в июне 2022 года, Байден, как рассказали источники, уже не мог сдержать гнев, копившийся несколько недель, потерял самообладание и повысил голос на Зеленского. Президент США позвонил, чтобы сообщить о согласовании нового пакета военной и гуманитарной помощи Украине на сумму $1 млрд, но вместо слов благодарности его собеседник начал перечислять, в чём его страна ещё нуждается, но до сих пор не получила от Вашингтона. Тогда Байдену пришлось ему напомнить, какую поддержку американская сторона уже оказала Киеву.Такая реакция партнёров, как неблагодарность, "в моральном кодексе Байдена была тяжким грехом", отмечал в своей книге "Последний политик. Внутри Белого дома Джо Байдена и борьба за будущее Америки" американский политический обозреватель Франклин Фор.Были и другие подобные эпизоды. Буквально месяц назад вышли в свет мемуары бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, где он вспоминает, как в момент обсуждения положений итоговой декларации саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году американская сторона была раздражена разным восприятием тезисов о поддержке Украины в документе, и Байден, сидевший рядом за большим столом, наклонился и сказал ему: "Как мы говорим в Америке, он (Зеленский — ред.) — заноза в заднице".Украину и её реалии Байден знает не понаслышке, всё же, будучи вице-президентом в администрации 44-го президента США демократа Барака Обамы, курировал украинское направление.В своей книге он пишет: "Коррупции было слишком много, и эта гниль проникла в украинскую судебную систему, где богатые и влиятельные часто могли откупиться от ответственности".Впрочем, Байден говорил об этом и открыто, более того, даже в самом Киеве. Выступая перед депутатами в Верховной Раде в 2015 году, американский вице-президент произнёс известную речь про Украину: "Вы не найдёте в мире ни одной демократии, где раковая опухоль коррупции так процветает. Вы не найдёте ни одной такой страны".Укоренившиеся проблемы он наблюдал уже во время поездок на Украину, когда её президентом был Пётр Порошенко*. Байден отмечает, что "не был слеп к недостаткам Украины" и каждый раз формулировал главную озабоченность: Киеву нужно решать собственные проблемы."Олигархи нередко жили в собственной реальности, запугивая сограждан, подкупая государственных чиновников и оказывая давление на судей. Украине пришлось бы решать эти проблемы, если она хотела подлинной интеграции с Европой и Западом", — пишет в мемуарах бывший американский лидер.Зеленский же говорил о том, что нужно покончить с коррупцией, вспоминает Байден."Это обнадёживало, и я надеялся, что так оно и будет", — добавляет он, при этом не уточняя, оправдались ли в итоге эти надежды.Как бы Байден ни был недоволен поведением, заявлениями и действиями украинских деятелей, публично он всегда поддерживал Киев и в период гражданской войны в Донбассе, и в период СВО. А его предшественник и одновременно преемник республиканец Дональд Трамп придерживался кардинально иной позиции: он выступал против слепой помощи Украине и за скорейшее завершение вооружённого конфликта. 45-й и будущий 47-й президент хотел приступить к миротворческой миссии незамедлительно, поэтому, как говорится в мемуарах, его команда после победы на выборах в ноябре 2024 года просила действующую администрацию подписать письмо, которое позволило бы им вести переговоры напрямую с президентом РФ Владимиром Путиным ещё до январской инаугурации."[Я отказался], не желая давать им карт-бланш на то, что, как я ожидал, превратилось бы в своеобразную капитуляцию за счёт Украины", — продолжил Байден.Украине в период правления Байдена предлагали заключить мирную сделку на таких условиях, которые она приняла, о чём свидетельствует факт парафирования проекта соглашения правительственной делегацией во главе с председателем парламентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией в Стамбуле. Однако Банковая по известным причинам отказалась, а теперь чем дальше, тем менее выгодной для неё будет сделка, о чём неоднократно предупреждал Путин. Да и ситуация на земле уже давно не в пользу Киева, как бы он это ни отрицал, — факты говорят за себя сами."Позднее прозрение пришло к Байдену. Но ему не стоит теперь жаловаться на свой неудачный проект в лице Зеленского, для которого война и геноцид украинского народа стали смыслом жизни. Неблагодарность — это неотъемлемая черта любого предателя, — заявил, комментируя выдержки из мемуаров, депутат Госдумы Михаил Шеремет, констатируя, что Байден просчитался, поставив на Зеленского. — Нынешнее руководство США смогло раскусить лживую сущность Зеленского и вовремя от него дистанцироваться".* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20241108/1058742688.html

https://ukraina.ru/20260227/amerikanskaya-paradigma-tramp-popadaet-v-lovushku-baydena-sam-togo-ne-osoznavaya-1076107625.html

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