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Противник вновь атаковал Крымский мост — Аксёнов

Противник вновь атаковал Крымский мост — Аксёнов - 17.11.2026 Украина.ру

Противник вновь атаковал Крымский мост — Аксёнов

ВСУ второй раз за сутки атаковали Крымский мост, движение транспорта по нему приостановлено. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов в ночь на 17 ноября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-11-17T03:44

2026-11-17T03:44

2026-11-17T03:44

украина.ру

россия

крым

крымский мост

сергей аксенов

сво

пво

спецоперация

краснодарский край

бпла

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Накануне утром киевский режим также атаковал Крымский мост дронами. Для ликвидации последствий в Керчи развернули оперативный штаб."Противник вновь атаковал Крымский мост. На данный момент движение транспорта приостановлено. Просим жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов", — написал Аксёнов в 1:34 мск.В настоящее время тревога в районе Крымского моста сохраняется.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 3:00 мск - в публикации Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Подробнее о ситуации - в материале Дениса Рудометова Владимир Джаралла: Удар по Крымскому мосту должен показать Европе, что говорить о поражении Украины рано.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

крым

крымский мост

краснодарский край

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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