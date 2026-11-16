На троих: чего ждать от саммита АТЭС и встречи лидеров России, США и Китая - 16.11.2026 Украина.ру
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На троих: чего ждать от саммита АТЭС и встречи лидеров России, США и Китая
На троих: чего ждать от саммита АТЭС и встречи лидеров России, США и Китая - 16.11.2026 Украина.ру
На троих: чего ждать от саммита АТЭС и встречи лидеров России, США и Китая
СМИ сообщают, что встреча лидеров России, США и Китая назначена на 19 ноября в китайском Шэньчжэне, где 18–19 ноября пройдёт саммит с участием двадцати одного государства-участника АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества).
2026-11-16T17:23
2026-11-16T17:23
мнения
весь ищенко
россия
европа
сша
рональд рейган
михаил горбачёв
дональд трамп
reuters
ес
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Выбор даты логичен. Все три лидера прибудут в Шэньчжэнь для участия в саммите, тем самым снимается сложный вопрос о месте встречи. Таким мероприятиям, задача которых дать старт глобальным изменениям, часто придаётся серьёзное символическое значение, поэтому их стараются проводить на нейтральной территории (как, например, переговоры Рейгана и Горбачёва в Рейкьявике и на Мальте).В данном случае, учитывая, что времени на подготовку встречи у внешнеполитических ведомств трёх стран практически не было, а груз разделяющих их противоречий велик, привязка встречи к саммиту должна снизить её самостоятельное значение, чтобы завышенные ожидания не привели к разочарованию общественности трёх стран, каковое усложнило бы последующую работу дипломатов, создав ненужный негативный информационный фон. В данном же случае мероприятие выглядит как беседа в кулуарах форума, в ходе которой участники только должны будут прийти к согласию о необходимости дальнейших конкретных переговоров и очертить круг первоочередных вопросов.О том, что от встречи не ждут решений, которые публика могла бы воспринять как прорыв в отношениях, свидетельствует и то, что она назначена на последний день саммита АТЭС, после отработки его программы. Встреча стран АТЭС готовилась с февраля. Проведена огромная работа по согласованию позиций участников, с тем чтобы с минимумом проблем выйти на заключительные документы, касающиеся вопросов цифровых стандартов, региональной экономической интеграции и торгово-экономического сотрудничества стран-участниц.Информация об итогах встречи (совместное заявление лидеров трёх стран) не должна затенять итоги саммита. Поэтому по предварительному плану встреча не открывает саммит, а проходит после его завершения, как бы развивая региональную инициативу в глобальную.Агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что Китай выступил против обсуждения на встрече украинской тематики и вопроса ядерного разоружения. Думаю, что на деле ни Москва, ни Вашингтон подобные темы и не предлагали. Волнующий США вопрос ограничения ядерных арсеналов не может рассматриваться в отрыве от проблемы глобального урегулирования и является по отношению к ней вторичным.Никто не будет реально вести переговоры об ограничении вооружений в то время, когда мир полон противоречий и готовится к войне. Вначале необходимо снять причины военной опасности, убрать ощущение угрозы, а уж затем можно говорить о том, насколько быстро можно перейти к ограничению и сокращению арсеналов.Принципиальный для России украинский вопрос также завязан на глобальное урегулирование. Пока противоречия между Россией, США и Европой не сняты, а позиция европейских столиц (в отличие от американской) далека даже от намёка на компромисс, бессмысленно разговаривать о локальном урегулировании конфликта, возникшего как элемент противостояния России и коллективного Запада. Цель России — не убрать один элемент, а добиться полного прекращения противостояния на устраивающих её и гарантирующих долгосрочный мир условиях.Понятно, что в ходе короткой (даже не однодневной) встречи вопросы подобной сложности не решить. То, чего могут достичь лидеры и что действительно будет прорывом, хоть и не таким ярким, чтобы его с энтузиазмом восприняла публика, — это предварительное согласование тем, по которым три сверхдержавы имеют сходные взгляды или видят потенциал к сближению позиций. Если такое согласование удастся, а оно имеет все шансы состояться, то будут даны поручения профильным ведомствам по созданию рабочих групп и проработке вариантов договорённостей (будет это комплект двусторонних или трёхсторонних соглашений, всеобъемлющийтрёхсторонний договор или несколько договоров).Возможно, в ходе переговоров какие-то проблемы (например, украинская) сами рассосутся, а какие-то, наоборот, возникнут. Не исключено, что стороны решат привлечь к переговорам другие державы и заключить с их участием соглашения о региональных урегулированиях (например, на Ближнем Востоке, в Персидском заливе, в Восточной Европе, в Индо-Тихоокеанском регионе, в Африке, в Латинской Америке), определить сферы своих исключительных интересов, механизмы их уважения и защиты.Подготовка таких масштабных соглашений, требующих учёта массы сложных и противоречивых интересов, может занять даже не месяцы, а годы. При этом, чтобы оказаться реально работающими, они должны быть выверены до миллиметра, обеспечить реальные гарантии безопасности и создать легитимные механизмы защиты жизненных интересов всех участников и их клиентов. Такой объём работы физически невозможно провести ни к 19 ноября, ни к Новому году.Таким образом, прорыв в Шэньчжэне состоится в том случае, если три сверхдержавы согласятся с тем, что они в состоянии договориться о мирной трансформации глобальной политико-экономической системы, её адаптации к новым реалиям, и убедить остальной мир согласиться с их проектом будущего. В таком случае они объявят о старте трёхсторонних переговоров и, возможно, выразят желание пригласить за стол некоторых других участников.Впрочем, последнее вряд ли состоится уже на первом этапе консультаций, так как важнейшая задача на сегодня — создать общую базу — общую переговорную позицию, а чем больше участников, тем сложнее достичь согласия хотя бы по одному вопросу.Например, тот же Евросоюз стремится обсуждать только украинский вопрос и только с точки зрения защиты украинской позиции, что неприемлемо для России. Это значит, что появление представителей «Е5+ЕС» за столом трёхсторонних переговоров на данном этапе просто сорвёт их. Если Европа хочет говорить об Украине, она должна сама заинтересовать Россию своей позицией. Пока же позиция объединённой Европы по отношению к России крайне агрессивна и, по сути, заключается в подготовке к войне. Свою задачу Европа видит в том, чтобы заставить Россию вести бесконечную войну на истощение, а самой при этом находиться вне контура боевых действий.Россия уже заявила о том, что в случае продолжения европейской агрессивной политики уйти от возмездия европейцам не удастся и война придёт на их землю. Администрация Трампа подаёт сигналы о том, что хотела бы снять с себя юридические обязательства по защите Европы. Если в ходе трёхсторонних переговоров, после Шэньчжэня, в обозримом будущем удастся реализовать эти пожелания США, то позиция Европы под давлением обстоятельств может стать более конструктивной (особенно если к этому времени будет решена судьба Украины), и тогда с ней теоретически также можно будет обсуждать глобальные проблемы.Но всё это станет понятно не раньше, чем в следующем году, а пока главное, чтобы лидеры трёх сверхдержав 19 ноября пришли к выводу о наличии предпосылок к потенциальным договорённостям и в совместном заявлении сообщили миру о старте процесса технического согласования позиций по актуальным темам будущих переговоров.
https://ukraina.ru/20261019/poslednie-usiliya-putina-po-spaseniyu-ukrainy-1083927223.html
https://ukraina.ru/20261020/zapad-doigralsya-kapitulyatsiya-ukrainy-nevozmozhna-no-neobkhodima-1083953294.html
https://ukraina.ru/20261030/problema-ravnopraviya-peregovory-rossii-s-zapadom-obrecheny-na-proval-1084183319.html
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Ростислав Ищенко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, весь ищенко, россия, европа, сша, рональд рейган, михаил горбачёв, дональд трамп, reuters, ес, атэс
Мнения, весь Ищенко, Россия, Европа, США, Рональд Рейган, Михаил Горбачёв, Дональд Трамп, Reuters, ЕС, АТЭС

На троих: чего ждать от саммита АТЭС и встречи лидеров России, США и Китая

17:23 16.11.2026
 
© AP / Dmitri Lovetsky
- РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© AP / Dmitri Lovetsky
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Ростислав Ищенко авторы
Ростислав Ищенко
автор издания Украина.ру
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СМИ сообщают, что встреча лидеров России, США и Китая назначена на 19 ноября в китайском Шэньчжэне, где 18–19 ноября пройдёт саммит с участием двадцати одного государства-участника АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества).
Выбор даты логичен. Все три лидера прибудут в Шэньчжэнь для участия в саммите, тем самым снимается сложный вопрос о месте встречи. Таким мероприятиям, задача которых дать старт глобальным изменениям, часто придаётся серьёзное символическое значение, поэтому их стараются проводить на нейтральной территории (как, например, переговоры Рейгана и Горбачёва в Рейкьявике и на Мальте).
В данном случае, учитывая, что времени на подготовку встречи у внешнеполитических ведомств трёх стран практически не было, а груз разделяющих их противоречий велик, привязка встречи к саммиту должна снизить её самостоятельное значение, чтобы завышенные ожидания не привели к разочарованию общественности трёх стран, каковое усложнило бы последующую работу дипломатов, создав ненужный негативный информационный фон.
В данном же случае мероприятие выглядит как беседа в кулуарах форума, в ходе которой участники только должны будут прийти к согласию о необходимости дальнейших конкретных переговоров и очертить круг первоочередных вопросов.
О том, что от встречи не ждут решений, которые публика могла бы воспринять как прорыв в отношениях, свидетельствует и то, что она назначена на последний день саммита АТЭС, после отработки его программы. Встреча стран АТЭС готовилась с февраля. Проведена огромная работа по согласованию позиций участников, с тем чтобы с минимумом проблем выйти на заключительные документы, касающиеся вопросов цифровых стандартов, региональной экономической интеграции и торгово-экономического сотрудничества стран-участниц.
Информация об итогах встречи (совместное заявление лидеров трёх стран) не должна затенять итоги саммита. Поэтому по предварительному плану встреча не открывает саммит, а проходит после его завершения, как бы развивая региональную инициативу в глобальную.
Агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что Китай выступил против обсуждения на встрече украинской тематики и вопроса ядерного разоружения. Думаю, что на деле ни Москва, ни Вашингтон подобные темы и не предлагали. Волнующий США вопрос ограничения ядерных арсеналов не может рассматриваться в отрыве от проблемы глобального урегулирования и является по отношению к ней вторичным.
Встреча президентов России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
19 октября, 19:30
Последние усилия Путина по спасению УкраиныЗа то, что Украина в принципе возникла в качестве государства, украинцы должны на каждом перекрёстке поставить памятник Ленину, создавшему украинскую государственность почти в границах 1991 года, только без Крыма.
Никто не будет реально вести переговоры об ограничении вооружений в то время, когда мир полон противоречий и готовится к войне. Вначале необходимо снять причины военной опасности, убрать ощущение угрозы, а уж затем можно говорить о том, насколько быстро можно перейти к ограничению и сокращению арсеналов.
Принципиальный для России украинский вопрос также завязан на глобальное урегулирование. Пока противоречия между Россией, США и Европой не сняты, а позиция европейских столиц (в отличие от американской) далека даже от намёка на компромисс, бессмысленно разговаривать о локальном урегулировании конфликта, возникшего как элемент противостояния России и коллективного Запада. Цель России — не убрать один элемент, а добиться полного прекращения противостояния на устраивающих её и гарантирующих долгосрочный мир условиях.
Понятно, что в ходе короткой (даже не однодневной) встречи вопросы подобной сложности не решить. То, чего могут достичь лидеры и что действительно будет прорывом, хоть и не таким ярким, чтобы его с энтузиазмом восприняла публика, — это предварительное согласование тем, по которым три сверхдержавы имеют сходные взгляды или видят потенциал к сближению позиций. Если такое согласование удастся, а оно имеет все шансы состояться, то будут даны поручения профильным ведомствам по созданию рабочих групп и проработке вариантов договорённостей (будет это комплект двусторонних или трёхсторонних соглашений, всеобъемлющий
трёхсторонний договор или несколько договоров).
Возможно, в ходе переговоров какие-то проблемы (например, украинская) сами рассосутся, а какие-то, наоборот, возникнут. Не исключено, что стороны решат привлечь к переговорам другие державы и заключить с их участием соглашения о региональных урегулированиях (например, на Ближнем Востоке, в Персидском заливе, в Восточной Европе, в Индо-Тихоокеанском регионе, в Африке, в Латинской Америке), определить сферы своих исключительных интересов, механизмы их уважения и защиты.
- РИА Новости, 1920, 20.10.2026
20 октября, 19:32
Запад доигрался: капитуляция Украины невозможна, но необходимаЗападные союзники так долго уверяли себя и украинцев в неизбежности победы над Россией, что теперь не могут убедить Киев сдаться.
Подготовка таких масштабных соглашений, требующих учёта массы сложных и противоречивых интересов, может занять даже не месяцы, а годы. При этом, чтобы оказаться реально работающими, они должны быть выверены до миллиметра, обеспечить реальные гарантии безопасности и создать легитимные механизмы защиты жизненных интересов всех участников и их клиентов. Такой объём работы физически невозможно провести ни к 19 ноября, ни к Новому году.
Таким образом, прорыв в Шэньчжэне состоится в том случае, если три сверхдержавы согласятся с тем, что они в состоянии договориться о мирной трансформации глобальной политико-экономической системы, её адаптации к новым реалиям, и убедить остальной мир согласиться с их проектом будущего. В таком случае они объявят о старте трёхсторонних переговоров и, возможно, выразят желание пригласить за стол некоторых других участников.
Впрочем, последнее вряд ли состоится уже на первом этапе консультаций, так как важнейшая задача на сегодня — создать общую базу — общую переговорную позицию, а чем больше участников, тем сложнее достичь согласия хотя бы по одному вопросу.
Например, тот же Евросоюз стремится обсуждать только украинский вопрос и только с точки зрения защиты украинской позиции, что неприемлемо для России. Это значит, что появление представителей «Е5+ЕС» за столом трёхсторонних переговоров на данном этапе просто сорвёт их. Если Европа хочет говорить об Украине, она должна сама заинтересовать Россию своей позицией. Пока же позиция объединённой Европы по отношению к России крайне агрессивна и, по сути, заключается в подготовке к войне. Свою задачу Европа видит в том, чтобы заставить Россию вести бесконечную войну на истощение, а самой при этом находиться вне контура боевых действий.
США ЕС Украина Россия коллаж - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
30 октября, 19:45
Проблема равноправия: переговоры России с Западом обречены на провалВ последнее время российское общественное мнение совершило очередное колебание, разделив коллективный Запад, который ранее представлялся консолидированным злом, на "более адекватные" США и "совершенно неадекватную" Европу
Россия уже заявила о том, что в случае продолжения европейской агрессивной политики уйти от возмездия европейцам не удастся и война придёт на их землю. Администрация Трампа подаёт сигналы о том, что хотела бы снять с себя юридические обязательства по защите Европы. Если в ходе трёхсторонних переговоров, после Шэньчжэня, в обозримом будущем удастся реализовать эти пожелания США, то позиция Европы под давлением обстоятельств может стать более конструктивной (особенно если к этому времени будет решена судьба Украины), и тогда с ней теоретически также можно будет обсуждать глобальные проблемы.
Но всё это станет понятно не раньше, чем в следующем году, а пока главное, чтобы лидеры трёх сверхдержав 19 ноября пришли к выводу о наличии предпосылок к потенциальным договорённостям и в совместном заявлении сообщили миру о старте процесса технического согласования позиций по актуальным темам будущих переговоров.
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