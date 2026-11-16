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На троих: чего ждать от саммита АТЭС и встречи лидеров России, США и Китая

На троих: чего ждать от саммита АТЭС и встречи лидеров России, США и Китая - 16.11.2026 Украина.ру

На троих: чего ждать от саммита АТЭС и встречи лидеров России, США и Китая

СМИ сообщают, что встреча лидеров России, США и Китая назначена на 19 ноября в китайском Шэньчжэне, где 18–19 ноября пройдёт саммит с участием двадцати одного государства-участника АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества).

2026-11-16T17:23

2026-11-16T17:23

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Выбор даты логичен. Все три лидера прибудут в Шэньчжэнь для участия в саммите, тем самым снимается сложный вопрос о месте встречи. Таким мероприятиям, задача которых дать старт глобальным изменениям, часто придаётся серьёзное символическое значение, поэтому их стараются проводить на нейтральной территории (как, например, переговоры Рейгана и Горбачёва в Рейкьявике и на Мальте).В данном случае, учитывая, что времени на подготовку встречи у внешнеполитических ведомств трёх стран практически не было, а груз разделяющих их противоречий велик, привязка встречи к саммиту должна снизить её самостоятельное значение, чтобы завышенные ожидания не привели к разочарованию общественности трёх стран, каковое усложнило бы последующую работу дипломатов, создав ненужный негативный информационный фон. В данном же случае мероприятие выглядит как беседа в кулуарах форума, в ходе которой участники только должны будут прийти к согласию о необходимости дальнейших конкретных переговоров и очертить круг первоочередных вопросов.О том, что от встречи не ждут решений, которые публика могла бы воспринять как прорыв в отношениях, свидетельствует и то, что она назначена на последний день саммита АТЭС, после отработки его программы. Встреча стран АТЭС готовилась с февраля. Проведена огромная работа по согласованию позиций участников, с тем чтобы с минимумом проблем выйти на заключительные документы, касающиеся вопросов цифровых стандартов, региональной экономической интеграции и торгово-экономического сотрудничества стран-участниц.Информация об итогах встречи (совместное заявление лидеров трёх стран) не должна затенять итоги саммита. Поэтому по предварительному плану встреча не открывает саммит, а проходит после его завершения, как бы развивая региональную инициативу в глобальную.Агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что Китай выступил против обсуждения на встрече украинской тематики и вопроса ядерного разоружения. Думаю, что на деле ни Москва, ни Вашингтон подобные темы и не предлагали. Волнующий США вопрос ограничения ядерных арсеналов не может рассматриваться в отрыве от проблемы глобального урегулирования и является по отношению к ней вторичным.Никто не будет реально вести переговоры об ограничении вооружений в то время, когда мир полон противоречий и готовится к войне. Вначале необходимо снять причины военной опасности, убрать ощущение угрозы, а уж затем можно говорить о том, насколько быстро можно перейти к ограничению и сокращению арсеналов.Принципиальный для России украинский вопрос также завязан на глобальное урегулирование. Пока противоречия между Россией, США и Европой не сняты, а позиция европейских столиц (в отличие от американской) далека даже от намёка на компромисс, бессмысленно разговаривать о локальном урегулировании конфликта, возникшего как элемент противостояния России и коллективного Запада. Цель России — не убрать один элемент, а добиться полного прекращения противостояния на устраивающих её и гарантирующих долгосрочный мир условиях.Понятно, что в ходе короткой (даже не однодневной) встречи вопросы подобной сложности не решить. То, чего могут достичь лидеры и что действительно будет прорывом, хоть и не таким ярким, чтобы его с энтузиазмом восприняла публика, — это предварительное согласование тем, по которым три сверхдержавы имеют сходные взгляды или видят потенциал к сближению позиций. Если такое согласование удастся, а оно имеет все шансы состояться, то будут даны поручения профильным ведомствам по созданию рабочих групп и проработке вариантов договорённостей (будет это комплект двусторонних или трёхсторонних соглашений, всеобъемлющийтрёхсторонний договор или несколько договоров).Возможно, в ходе переговоров какие-то проблемы (например, украинская) сами рассосутся, а какие-то, наоборот, возникнут. Не исключено, что стороны решат привлечь к переговорам другие державы и заключить с их участием соглашения о региональных урегулированиях (например, на Ближнем Востоке, в Персидском заливе, в Восточной Европе, в Индо-Тихоокеанском регионе, в Африке, в Латинской Америке), определить сферы своих исключительных интересов, механизмы их уважения и защиты.Подготовка таких масштабных соглашений, требующих учёта массы сложных и противоречивых интересов, может занять даже не месяцы, а годы. При этом, чтобы оказаться реально работающими, они должны быть выверены до миллиметра, обеспечить реальные гарантии безопасности и создать легитимные механизмы защиты жизненных интересов всех участников и их клиентов. Такой объём работы физически невозможно провести ни к 19 ноября, ни к Новому году.Таким образом, прорыв в Шэньчжэне состоится в том случае, если три сверхдержавы согласятся с тем, что они в состоянии договориться о мирной трансформации глобальной политико-экономической системы, её адаптации к новым реалиям, и убедить остальной мир согласиться с их проектом будущего. В таком случае они объявят о старте трёхсторонних переговоров и, возможно, выразят желание пригласить за стол некоторых других участников.Впрочем, последнее вряд ли состоится уже на первом этапе консультаций, так как важнейшая задача на сегодня — создать общую базу — общую переговорную позицию, а чем больше участников, тем сложнее достичь согласия хотя бы по одному вопросу.Например, тот же Евросоюз стремится обсуждать только украинский вопрос и только с точки зрения защиты украинской позиции, что неприемлемо для России. Это значит, что появление представителей «Е5+ЕС» за столом трёхсторонних переговоров на данном этапе просто сорвёт их. Если Европа хочет говорить об Украине, она должна сама заинтересовать Россию своей позицией. Пока же позиция объединённой Европы по отношению к России крайне агрессивна и, по сути, заключается в подготовке к войне. Свою задачу Европа видит в том, чтобы заставить Россию вести бесконечную войну на истощение, а самой при этом находиться вне контура боевых действий.Россия уже заявила о том, что в случае продолжения европейской агрессивной политики уйти от возмездия европейцам не удастся и война придёт на их землю. Администрация Трампа подаёт сигналы о том, что хотела бы снять с себя юридические обязательства по защите Европы. Если в ходе трёхсторонних переговоров, после Шэньчжэня, в обозримом будущем удастся реализовать эти пожелания США, то позиция Европы под давлением обстоятельств может стать более конструктивной (особенно если к этому времени будет решена судьба Украины), и тогда с ней теоретически также можно будет обсуждать глобальные проблемы.Но всё это станет понятно не раньше, чем в следующем году, а пока главное, чтобы лидеры трёх сверхдержав 19 ноября пришли к выводу о наличии предпосылок к потенциальным договорённостям и в совместном заявлении сообщили миру о старте процесса технического согласования позиций по актуальным темам будущих переговоров.

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мнения, весь ищенко, россия, европа, сша, рональд рейган, михаил горбачёв, дональд трамп, reuters, ес, атэс