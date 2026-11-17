https://ukraina.ru/20261117/raketnaya-opasnost-bpla-krymskiy-most-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1084541255.html

Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 17.11.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:00 мск 17 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-11-17T03:19

2026-11-17T03:19

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 16 ноября и в ночь на 17 ноября объявлялась в Крыму и в районе Крымского моста, в Краснодарском крае, в Запорожской, Курской областях*, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в районе Крымского моста, в Краснодарском крае, в Москве, в Московской, Самарской, Курской, Волгоградской, Саратовской, Калужской, Ульяновской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Запорожской, Новгородской, Брянской, Орловской, Владимирской, Рязанской, Ивановской, Ярославской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Белгородской, Нижегородской областях*, в ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Костромской области, в ДНР, Татарстане, Адыгее, Мордовии.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Движение автотранспорта по Крымскому мосту с 23:54 мск временно перекрыто.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером вечером 16 ноября и в ночь на 17 ноября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (18:38 мск), Внуково, Домодедово, Жуковский (20:17 мск), Иваново (22:00 мск), Пензы, Саратова (23:14 мск), Шереметьево (23:33 мск), Череповца (0:13 мск), Самары, Ульяновска, Ярославля (1:31 мск).Ограничения в аэропорту Шереметьево к этому часу сняты.Ограничения на взлёты и посадки вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 148 украинских беспилотников, за сутки — 1484.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Области расположены по убыванию времени последних объявлений

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