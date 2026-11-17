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Киев вновь атакует столицу: под Москвой сбито уже около двух сотен БПЛА

Киев вновь атакует столицу: под Москвой сбито уже около двух сотен БПЛА - 17.11.2026 Украина.ру

Киев вновь атакует столицу: под Москвой сбито уже около двух сотен БПЛА

Киевский режим продолжает попытки прорваться к Москве, силы ПВО с вечера сбили на подступах к столице уже 180 украинских БПЛА. Это следует из данных, которые мэр Сергей Собянин в ночь на 17 ноября опубликовал в канале на платформе "Макс"

2026-11-17T00:53

2026-11-17T00:53

2026-11-17T00:53

украина.ру

россия

московская область

москва

сергей собянин

минобороны

минобороны рф

сво

пво

спецоперация

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В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице. В Московской области сохраняется объявленный ранее режим тревоги по БПЛА."Силами ПВО Минобороны уничтожены 17 БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — говорится в первом сообщении Собянина от 20:11 мск.По информации мэра на 0:01 мск, число сбитых под Москвой вражеских дронов достигло 180.В настоящее время аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский закрыты для полётов. Аэропорт Шереметьево возобновил обслуживание рейсов после небольшого перерыва.Кроме того, на юго-западном направлении от Москвы остаётся закрытым аэропорт Калуги, на северо-восточном — аэропорт Иваново.Накануне силы ПВО отразили крупнейшую ночную атаку на Россию, когда только к Москве пытались прорваться около 600 БПЛА, большая часть из которых была уничтожена системой ПВО Минобороны на дальних рубежах. 191 вражеский беспилотник зенитчики "приземлили" уже на подлёте к столице.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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