https://ukraina.ru/20261117/unichtozhat-v-bezlyudnykh-mestakh-ekspert-nazval-sposob-snizit-uscherb-ot-bpla-1084538806.html

"Уничтожать в безлюдных местах": эксперт назвал способ снизить ущерб от БПЛА

"Уничтожать в безлюдных местах": эксперт назвал способ снизить ущерб от БПЛА - 16.11.2026 Украина.ру

"Уничтожать в безлюдных местах": эксперт назвал способ снизить ущерб от БПЛА

ЗРК должен вычислять зоны падения БПЛА и уничтожать их так, чтобы они падали в безлюдных местах. Поражение дрона даже на малой высоте снижает последствия на земле. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, экс-командир дивизиона С-300, автор ТГ-канала "Как на самом-то деле?" Игорь Гарнов

2026-11-17T04:31

2026-11-17T04:31

2026-11-16T22:29

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Когда речь зашла о защите российских городов от дронов ВСУ, эксперт остановился на практической стороне: почему важно не допускать падения непораженного дрона."Основная задача – поражать цели за пределами городской черты, а не в самом городе", – заявил собеседник Украина.ру.По его словам, ЗРК должен вычислять зоны падения БПЛА и уничтожать их там, чтобы обломки падали в безлюдных местах. "А если явных безопасных зон нет, надо уничтожать их там, где могут быть люди. Просто все это надо проанализировать до развертывания и забить в вычислительные мощности самого ЗРК", – добавил эксперт.Он подчеркнул, что нельзя допускать падения "целого" БПЛА. "Нельзя допускать падения непораженного беспилотника. Он несет боевую часть в 70–200 килограммов", – подчеркнул Гарнов.Эксперт также отметил, что даже поражение дрона на малой высоте в 50 метров снижает трагические последствия на земле.Полный текст материала "Игорь Гарнов: Если Россия не будет создавать ПВО-крепости, она рискует не выдержать "звездные налеты" ВСУ" на сайте Украина.ру.Запад стремится переиграть Россию за столом переговоров с помощью странных географических манипуляций. Подробнее об этом и многом другом — в материале "Юрий Светов: Киев и США придумали абсурдный трюк со Славянском, но Россия не уступит ни пяди своей земли" на сайте Украина.ру.

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